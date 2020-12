En italiensk superskräll är nyckeln till hög utdelning

Spännande Topptips denna torsdag. När det finns vettiga spikar att hämta på annat håll anser jag mig ha råd att gardera båda storfavoriterna Roma och Manchester United. På så sätt ger man sig själv chansen på de stora pengarna.

■■ Vi inleder kupongen med en klart vettig spik i match 1. Aston Villa blandar och ger, men har totalt sett stått för en spännande inledning av Premier League. Dean Smith har några avbräck här, men det finns vettiga ersättare. Så länge Grealish finns som spindeln i nätet skapas det chanser och Watkins har visat att han kan förvalta dem.

Burnley tog en otrolig vinst borta mot Arsenal senast, vilket gör att laget övervärderas här. Ser man till själva insatsen i segern på Emirates så skapade Burnley egentligen ingenting på hela matchen, fick hjälp av ett psykbryt av Xhaka (rött kort) och ett självmål från Aubameyang. Förutom mittbacksparet Mee/Tarkowski så är jag inte alls imponerad av detta Burnley.

Aston Villa är ett klart bättre lag och Burnley lär inte ha liknande flyt igen. Jag spikar av ettan runt 55-60% och går vidare.

■■ I match 2 åker Manchester United till Sheffield för att möta tabelljumbon. Efter Champions League-debaclet räddade Solskjaer lite ära genom att ta en pinne i derbyt mot City (0–0). Men det är svårt att sätta fingret på laget just nu. Framför allt i såna här matcher där de lär få stångas mot ett lågt försvar. Det har Man U haft problem med tidigare under säsongen, som hemma mot WBA där det inte alls såg bra ut.

Sheffield United fortsätter falla på målsnöret. Kommer från ännu en uddamålsförlust när Vardy satte segermålet för Leicester först på stopptid. Symptomatiskt för lagets säsong hittills. Så länge Sheffield U fortsätter vara med i matcherna så kommer snart poängen. Kämpaandan är det inget fel på.

Att spika Manchester United till 75% på bortaplan i Premier League mot denna typ av motstånd är jag inte alls sugen på. Jag helgarderar och jobbar de stora pengarna!

■■ I match 3 tar Roma emot nästjumbon Torino. Snygg vinst av romarna senast borta mot Bologna (5–1) och det lär lägga grunden till en rejält streckad etta när det svenska folket kollar Torinos skrala tabellfacit. Roma är dock för ojämnt för att streckas till 75-80%. Här är det dessutom problem i försvaret då Cristante är avstängd för ”hädelse”, då mittbacken kränkte gud genom en svordomsharang efter sitt självmål mot Bologna. Det låter som ett påhitt, men i Serie A tar de hårt på den katolska tron. Sedan innan är dessutom båda ytterbackarna Mancini och Santon väck.

Torino har betydligt mer i sig än tabellplaceringen. Belotti är en av ligans bästa anfallare och har redan bombat in åtta mål. Offensivt presterar Torino som ett bra mittenlag. Tyvärr har försvaret inte hållit samma klass. Det funkar så klart inte att släppa in nära 2,5 mål per match. Kan de bitarna falla på plats finns klar chans här. Nyligen hade Torino ledningen borta mot Juventus med 13 min kvar, men föll ändå i slutminuten. Det visar ändå att de kan rå på storlagen.

7% på tvåan just nu. Alla tecken!

SKRÄLLEN

Torino (match 3)

Torino har varit i ledningen borta mot både Juventus och Inter, men fallit i slutminuterna. Snart räcker det hela vägen. Roma har höga toppar, men också djupa dalar. Tvåan till 7% är en storskräll som lockar.

SPIKEN

Servette (match 7)

Servette ser mycket starka ut för tillfället och kommer från en meriterande seger borta mot de regerande mästarna Young Boys. Sion var nära att åka ur den schweiziska högstaligan redan i fjol och har inlett ligan uselt. Här råder klasskillnad och ettan är en given spik.

FAVORIT I FARA

Manchester United (match 2)

Jag litar inte så pass på Man U att jag vill spika dem till 75% på bortaplan i Premier League mot ett lågt försvar. Det är inte den typ av matcher Solskjaer har lyckats bäst i. Jumbon Sheffield U kommer stånga sig blodigt här.