SPIKEN

Newcastle

Newcastle gjorde en suverän säsong förra året efter att ha Howe tog över laget. Han lyckades ta Newcastle från en nedflyttningsplats till en stabil mittenplacering. Nu har man kryddat truppen under sommaren och blir ett lag att räkna med för den övre halvan av Premier League.

SKRÄLLEN

Everton

Det finns en hel del frågetecken som behöver rätas ut hos Chelsea med en stor spelaromsättning under sommaren. Everton vann motsvarande möte förra säsongen.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Everton – Chelsea 2

Everton har tappat Richarlison och Calvert-Lewin ser ut att missa premiären med en skada men Lampard har nu fått en sommar på sig att bygga sin spelidé med den här truppen. När lagen möttes i våras vann Everton med 1-0 på hemmaplan. Chelsea har fortsatt flera transferrykten som florerar kring spelare i laget.

2. Tottenham – Southampton 1

Tottenham siktar på att bygga vidare från fjolåret efter att man kom fyra i tabellen. När Conte tog över som tränare fick hela laget ett lyft. Kulusevski och Bentancur har köpts loss tillsammans med värvningarna av Bissouma, Perisic, Richarlison och Spence. Saints ser ut att få en tuff säsong sett till deras transfersommar.

3. Newcastle – Nottingham 1

Nottingham har plockat in helt ny trupp. Hela tolv spelare har värvats in under sommaren och då har inte transferfönstret stängt. Deras största värvning är landslagsmittfältaren Lingaard. När man gör en så pass stor förändring finns det en risk att alla pusselbitar inte passar ihop. Newcastle går som in som stor favorit till matchen.

4. Leeds – Wolverhampton 2

Leeds klarade sig precis kvar förra säsongen efter att Bielsa fått sparken under våren. Spelet blev inte mycket bättre, snarare tvärtom. Det var ett mer defensivt Leeds som hade svårt att skapa målchanser. Nu har man tappat både Raphina och Phillips under sommaren som var nyckelspelare för laget. Värdet ligger i bortasidan!

5. Bournemouth – Aston Villa 2

Bournemouth har inga förväntningar på sig inför den här säsongen. Det handlar bara om att klara sig kvar. Man har valt att satsa på samma trupp som tog laget upp till Premier League och det går att ifrågasätta om defensiven verkligen håller för den högsta ligan. Villa har förstärkt med både Diego Carlos och Augustinsson

6. Bristol City – Sunderland 1

Bristol gjorde ingen dålig match i premiären men tappade sent ledning till förlust mot Hull. Deras anfall ser riktigt bra ut med Weimann i spetsen. Sunderland gjorde inget vidare intryck mot Coventry. Ett bollinnehav på 38% när man spelar på hemmaplan är illavarslande för resten av säsongen. Jag tror att vi får se Sunderland i bottenstriden den här säsongen.

7. Burnley – Luton 1

Burnley såg strålande ut i premiären när Kompany gjorde sin första tävlingsmatch som tränare för klubben. Det var en helt ny spelfilosofi i jämförelse med den Dyche hade. Passningsspelet utmanövrerade Huddersfield gång på gång. Frågan är om man klarar av att göra det mot ett välorganiserat Luton? Jag är tveksam.

8. Preston – Hull 1

Preston fick kämpa sig till en poäng i premiären borta mot Wigan efter att Evans blivit utvisad. Preston har annars förbättrat truppen på flera positioner inför säsongen. Hull visade lagmoral när man vände och vann mot Bristol City men gästerna saknar individuell kvalité i truppen. Preston har visat en hög högsta nivå senaste säsongerna men saknar jämnhet. Spiketta!