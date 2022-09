En fin etta till vettig procent

Svensk fotboll dominerar måndagens Topptips med fyra matcher från Allsvenskan och två från Superettan. Serie A och La Liga fyller upp kupongen som är påfylld med 250 000 kronor i extrapengar.

Här är mina tidiga tankar och drag.

■ Match 3. Småland och Jonas Therns hemtrakter. Den gamle 94-hjälten kan se tillbaka på en fin säsong som nykomlingar i Allsvenskan. Värnamo har gjort det mer än godkänt där inte främst poängproduktionen utan den trygga, och trevliga, spelidén främst är värd att lyfta fram. Framför allt på hemmaplan har det sett riktigt bra ut. Flera solida prestationer mot topplagen har radats upp på Finnvedsvallen. Bara AIK och Häcken har lyckats vinna här under säsongen, båda med en hel del flyt. Nu väntar lättare motstånd än så. Helsingborg har tappat både Van den Hurk och Gigovic nyligen och än värre är att lagets mest sevärda spelare, Taha Ali, är avstängd. Jag minns det vändande mötet i Helsingborg väldigt väl då jag lirade Värnamo till fint odds då. Smålänningarna körde då över HIF i andra halvlek och vann rättvist med 4-1. Matchen som blev Jörgen Lennartsson avskedsansökan. Här tror jag värdarna tar tag i matchbilden igen och fortsätter Marcus Antonsson vara lika klinisk som vi nu blivit vana vid så gillar jag Värnamos chanser starkt. Ettan ser ut att bli en av favoriterna på kupongen som inte drar i väg när det kommer till procenten. Runt 50% så spikar jag av!

■ Match 8. Går man för de stora pengarna och vill gardera så många överstreckade favoriter som möjligt så finns det en dold spik att hitta i kupongens sista match från La Liga. Här vankas det nykomlingsmöte. Valladolid har haft en tuff start på säsongen med en pinne på de tre inledande matcherna. Till deras försvar har motståndet varit stenhårt i Villarreal, Sevilla och Barcelona. Pinnen borta mot Sevilla är ändå något att ha med sig. Och i den enda hemmamatchen vann de trots allt xG:n mot Villarreal. Det är ändå inte i de där matcherna poängen främst ska hämtas, däremot hemma mot bottengäng som Almeria. Här måste värdarna gå för vinst. Almeria har precis åkt på ett blytungt tapp då skyttekung Umar Sadiq precis blivit såld till Real Sociedad som Alexander Isaks ersättare. 25-åringen har varit Almerias stora offensiva hot med sina 36 mål och 13 assist i seriespelet de senaste två säsongerna. Även i La Liga har han gjort två av lagets fyra baljor hittills. Utan Sadiq krävs det ingen djupare analys för att förstå att gästerna tappar en dimension. Här gör den unga tabellen, där Almeria ligger tre pinnar före, att det svenska folket streckar upp den här matchen jämnare än vad de verkliga oddsen säger. Jag ser spelvärde i ettan om den fortsätter ligga under 40%. Häftig chansspik!

■ Match 5. Kupongens mest överstreckade favorit hittas i på Studenternas i Uppsala när toppen gästar botten. Brommapojkarna kommer från en blytung trea från seriefinalen mot Halmstad och har nu fyra poäng ner till trean Brage på kvalplats. Det luktar onekligen Allsvenskan. 2-1-vinsten mot HBK var dock i mångt och mycket ett resultat av att BP fick spela med en man mer i 60 minuter på grund av ett rött kort. Det råder inte heller någon hemlighet att de rödsvarta trivs väldigt bra hemma på Grimstad där de tagit 29 av sina 41 poäng. Nu är det bortaplan och där har BP betydligt sämre statistik. Bara tre vinster på hela säsongen och en målskillnad på minus där 18 mål släppts in på tio matcher. Så trots att det är ett bottenlag som står på andra sidan går det givetvis inte att spika tvåan när den övervärderas av tipparna. Just nu streckas gästerna över 65%, när 55% vore mer rimligt. Dalkurd ska dessutom inte underskattas på Studenternas. Här har fyra av fem segrar tagits under säsongen och värdarna har haft en hel del oflyt på slutet. Mot serietrean Brage senast spelades bland annat en helt jämn match där ett rött kort i slutskedet och 1-2 i baken i den 94:e sved ordentligt. Med tre poäng upp till Jönköping på kvalplats är Dalkurd desperat i jakten på nytt kontrakt och kommer knappast lägga sig och självdö här. Jag tror väldigt spelvänliga Dalkurd har chans att göra match av det här. Alla tecken och skrälljobb blir således ett givet val.

Värnamo (match 3)

Värnamo har sett starka ut hemma på Finnvedsvallen under hela säsongen. Har här chansen att aktersegla Helsingborg, utan sin bästa spelare Taha Ali som är avstängd, i tabellen. Fin etta till vettig procent.

Dalkurd (match 5)

Ett desperat Dalkurd har varit bättre än de senaste resultaten säger och ska de hota topplagen är det hemma på Studenternas. BP gör det fantastiskt på Grimstad, men har varit klart beskedliga på bortaplan där de ha minusstatistik under säsongen. Den alldeles för högt streckade tvåan ska garderas hela vägen.

Valladolid (match 8)

Almeria har tappat sin enskilt viktigaste spelare Umar Sadiq som sålts till Real Sociedad. Utan sin givna skyttekung får gästerna slå ur underlänge i detta nykomlingsmöte. Valladolid har inlett med ett tufft spelschema och måste gå för tre pinnar i den här typen av matcher om kontraktet ska ros i hamn. Kul chansspik!