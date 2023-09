”En av årets mest svårlösta kuponger”

DYBBANS BÄSTA SPIK

Fleetwood

Tranmere har fått en tung start på säsongen i League Two. Och på bortaplan vinner de ytterst sällan matcher. Då blir det tufft att stöta på League One-gänget Fleetwood i EFL Trophy. Kupongens starkaste favorit.

JONAS BÄSTA SPIK

Oxford

Oxford hade en segersvit på fyra raka matcher i ligan innan man föll mot Port Vale i helgen. Det var en match som Oxford dominerade både sett till bollinnehav och skott, man ska alltså inte dra för stora växlar av förlusten. Deras motståndare Northampton snittar under ett mål per match i ligan.

DYBBANS BÄSTA SKRÄLL

Crawley Town

Hemmastarka Crawley, från League Two, ska inte räknas ut hemma mot Charlton en våning upp. Charlton har torskat sex raka bortamatcher i EFL Trophy och blir alldeles för stor favorit på strecken.

JONAS BÄSTA SKRÄLL

Tranmere

Tranmere är det enda laget tillsammans med Barrow och Crawley Town som är streckade till under 20% i nuläget. Fleetwood ligger visserligen en division ovanför men hemmalaget går in till mötet med en hemsk formkurva och har stora problem med att få till försvarsspelet under inledningen av säsongen.