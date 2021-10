Det starka gula laget får spiken

Det är landskamper för hela slanten på måndagens Topptips som bjuder på åtta matcher från det europeiska VM-kvalet. Det är tyvärr en rätt favorittung kupong där hela sju lag, i skrivande stund, står runt 1,50 gånger pengarna eller lägre. Det gör att mindre system med högre radinsats lockar.

Här är mina tidiga tankar:

Match 4. Med så många klara favoriter på kupongen kommer det blir spelvärde på ett par. Rumänien är ett exempel. Det gula landslaget kommer från flera starka insatser. Senast tog de ledningen borta mot Tyskland genom Rangers-stjärnan Ianis Hagi och det satt långt inne för tyskarna att lösa tre poäng, där slutresultatet 2-1 kom först i den 81:a minuten. Innan dess hölls nollan borta mot EM-nationen Nordmakedonien och Island besegrades i Reykjavik med 2-0. Starka papper, och nu är det äntligen dags för de hemmastarka rumänerna att få kliva in på nationalarenan i Bukarest. Allt talar för en revansch för den oturliga 2-3 förlusten mot Armenien på bortaplan. Med en 2-1-ledningen med dryga tio minuter kvar av åkte först Readings George Puscas på ett rött kort som följdes upp av två mål i baken i slutminuterna varav det sista på straff. Armenien har blivit lite överskattade på grund av en fin start på gruppspelet. Men på senare tid har de kommit ner på jorden. 0-6 mot Tyskland följdes upp av 1-1 hemma mot blåbären Liechtenstein. Truppmässigt är Armenien klart sämre än sitt motstånd här, där Henrikh Mkhitaryan och Columbus Crew-mittfältaren Lucas Zelarayan sticker ut, men är för ensamma. Just nu streckas Rumänien faktiskt under 50%, men är värda närmare 65% i förtroende. Då känns ettan bomb på alla sätt. Given spik till fint spelvärde.

Match 3. En av få överstreckade favoriter hittar vi på Gradski Stadion i Osijek. Tre raka segrar i detta VM-kval till trots, spelmässigt är Kroatien långt ifrån det lag som tog VM-silver 2018. Här saknas viktiga spelare som Lovren, Vrsaljko, Rebic, Badelj och framför allt avstängda Kovacic på mittfältet. När Kroatien tog sig an Slovakien i det förra mötet i början på september var det en helt jämn match där Slovakien faktiskt skapade lite mer, men Brozovic inte helt rättvist kunde avgöra i slutminuterna. Marek Hamsík och gänget har inte fått med sig poängen på slutet, men stod återigen för en bra insats borta mot Ryssland senast. Efter Skriniars olyckliga självmål dominerade de helt och hållet. Slovakien släppte bland annat bara till ett enda skott på mål under hela matchen, vann hörnorna med 14-6 och hade ett bollinnehav på otroliga 70%. Här ska de inte heller räknas bort till alldeles för låga streck. En etta som är uppe och snurrar över 75% är ointressant. Allt värde finns i X2 där tvåan runt 5% är en kupongrensare av rang. Helgardera!

Match 1. Norge spelar med kniven mot strupen i kväll hemma mot Montenegro. En vinst krävs troligen för att behålla andraplatsen i gruppen där Turkiet jagar två poäng bakom och just Montenegro tre poäng efter. Norrmännen är väl inte direkt kända för att vara bäst när det gäller och här får de klara sig utan superstjärnan Haaland, men även Henriksen, Johansen, King, Sörloth och avstängda Thorsby. De fick slita rejält för att lösa 1-0 på bortaplan, då med både Haaland och Sörloth på topp där den sistnämnda också stod för matchens mål. För Montenegro är Stevan Jovetic tillbaka efter att ha varit skadad den förra samlingen. Lagkaptenen vilades i enkla 3-0-segern mot Gibraltar där laget kunde rotera fint för bästa förutsättningar i den här viktiga matchen. Då var det annat för Norge som tvingades köra för fullt i den tuffa bortamatchen mot Turkiet (1-1). Jag vill inte räkna bort ett Montenegro som kan gå ut att köra utan något att förlora, men allt att vinna. Ettan kommer landa på en hög procent vilket gör att jag målar på hela vägen. Framför allt skrälltvåan är spelvärd.

Spiken

Tyskland (match 2)

Nordmakedonien har ett par centrala spelare borta och evigt unge Pandev har lagt av i landslaget. Då blir det tufft mot maskinen Tyskland som lyckas rada upp trepoängare trots att det inte alltid stämmer fullt ut. Stark tvåa.

Skrällen

Slovakien (match 3)

Slovakien såg spelmässigt riktigt bra ut borta mot Ryssland och förtjänade mer. Till alldeles för låg procent kan de inte räknas bort mot ett inte helt hett Kroatien som bland annat saknar avstängde Kovacic.

Favorit i fara

Norge (match 1)

Norge lider av en lång rad skador. Haaland och Sörloth saknad bland annat på topp och Thorsby är avstängd. Gick en tuff bortamatch mot Turkiet för några dagar sedan. Montenegro kunde i stället jogga igenom 90 minuter mot Gibraltar och kommer utvilat.