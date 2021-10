Det kan vara en fräck spik

Det är en riktigt fin måndagskupong som slängs framför oss, både sportsligt och värdemässigt.

Premier League, La Liga och Serie A tar alla plats, men framför allt är det svensk fotboll som dominerar dagens Topptips. Det är också här jag hittar mina bästa drag för kvällen.

I Superettan finns det bland annat två riktigt svettiga skrällar till låg procent. Dessutom, 250 000 extra kronor i potten.

Här är mina tidiga tankar:

■ Match 2. Efter att AIK förlorade derbyt mot Hammarby igår har Djurgården chansen att ta över kommandot i den allsvenska guldstriden. Vid vinst ikväll mot Elfsborg får blåränderna ett försprång på tre poäng före Malmö och AIK i toppen. Hemma på Tele2 har Djurgården varit väldigt stabila under säsongen. Den pinsamma torsken hemma mot AIK (1-4) är det enda riktiga bakslaget, i övrigt har DIF spelat 8-2-0 och även i sämre perioder varit väldigt svårspelade. Rasmus Schüller blev utvisad senast mot AIK och är avstängd. Det gör att mittfältet behöver en justering men i övrigt är truppläget bra och flera spelare visar fin form. Mot Elfsborg kan vi se fram emot en fartfylld tillställning mellan två spelande lag.

Boråsarna har dock visat upp en klart mänsklig sida på slutet och stundtals inte alls kommit upp i nivå. Bortaspelet har varit direkt uselt mot både Östersund och Mjällby vilket också kostat två förluster och 1-7 i baken. På ett välfyllt Tele2 ska det vara klar fördel Djurgården. Tim Rönning är avstängd så här kommer den 20-årige målvakten Valdimarsson få stå sin andra allsvenska match i karriären. Det kommer bli ett hårt tryckt på islänningen inför storpubliken. Det är möjligt att ettan blir lite hårt streckad här till slut, men jag tycker ändå att det är en bra spik runt 55-60% då det finns bättre skrällchanser på annat håll. Jag lirar även en peng till dryga 1,90 på Oddset.

Det är i Superettan vi hittar dagens bästa skrälldrag. Både Sundsvall (match 4) och Öster (match 5) streckas alldeles för högt.

Efter tre på pappret tuffa tillställningar och sju poäng finns det risk att Sundsvall ser mötet hemma med Akropolis som något lättare. Jag fortsätter dock hävda att Giffarna haft en hel del stolpe in under de poängmässigt fina senaste veckorna och insatsen mot Jönköping senast var inget extra. Här gäller det att Hallenius fortsätter sin vassa formkurva och att det inte smyger in någon underskattning när ett formstarkt Akropolis, som slåss för kontraktet, gästar. Stockholmarna har satt defensiven på slutet med bara ett insläppt mål på de tre senaste vilket betytt sju viktiga poäng.

Vid poäng ikväll har Akropolis faktiskt chansen att kliva upp på säker mark. Jag köper att hemmastarka Sundsvall ska vara rätt klara favoriter, men när de i skrivande stund är uppe och snurrar runt hutlösa 75% vore det tjänstefel att inte gardera. Akropolis har inget att förlora och allt att vinna och kan, trots tabelläget, kliva ut utan större press och med en bra känsla i ryggen. Mötet tidigare under säsongen slutade 1-1 i en jämn match och jag hoppas på något liknande nu. X2 till under 25% måste med om målet är större pengar.

Trots bara bara fyra poäng ner till kvalplats känns det som Öster ligger på en rätt trygg plats i mitten av den jämna Superettan. Formen har nämligen varit god på slutet med sex raka utan förlust. Här hemma på Visma Arena har exempelvis båda topplagen Helsingborg och Värnamo besegrats. Det ligger antagligen till grund för den höga streckningen när det svenska folket kliver in och slaktar ettan totalt. Jag räknar med att tabelljumbon Vasalund kommer att sälja sig riktigt dyrt här. Än är inte hoppet ute för stockholmarna som dock är i skriande behov av poäng i bottenstriden.

Varje match måste spelas som en final. Senast togs en stark poäng av serieledande Värnamo och i vårens möte med Öster blev det vinst genom ett sent vinstmål av rutinerade Denni Avdic. Trots spel med en man mindre. Framåt har Vasalund flera spännande namn som absolut kan såra smålänningarna. Tunga Nikola Vasic och skyttekungen från i fjol, Ekin Bulut, som hämtats tillbaka från Sirius. Både streckning och odds påminner om matchen i Sundsvall och jag ser det som högsta prio att gardera fullt ut i båda matcherna. Jobba bortaskrällen till under 10% i Växjö!

Ett tips för dem som använder sig av ett reduceringsprogram är att ställa in att minst en av dessa stora favoriter inte får vinna. Då är man garanterad utdelning vid åtta rätt och tar bort väldigt många dåliga rader.

Spiken

Djurgården (match 2)

Elfsborg har varit klart mänskliga på bortaplan de senaste veckorna där de inte alls kommit upp i nivå. Hemmastarka Djurgården har chansen att ta kommandot om serieledningen och ska ha bra chans inför storpublik på Tele2.

Skrällen

Akropolis (match 4)

Akropolis visade fin form och starkt försvarsspel innan landslagsuppehållet. Har de konserverat formen kommer matchen i Sundsvall bli betydligt jämnare än vad strecken säger. X2 undervärderas rejält.

Draget

Örgryte (match 6)

Trelleborg saknas ett koppel spelare när de besöker Gamla Ullevi i kväll, bland annat viktige Petrovic. ÖIS är klara favoriter på oddsen, men det syns inte på strecken. Håller sig ettan runt 40% är det en fräck värdespik.