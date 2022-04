Två spännande returer i Champions Leagues kvartsfinalspel inleder tisdagens Topptips och är grädden på moset. Där finns det framför allt spelvärde att hämta på Bernabéu. Engelska League One och fyra gruppspelsmatcher i Copa Libertadores fyller på.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Alla som såg matchen mellan Chelsea och Real Madrid i det första kvartsfinalmötet på Stamford Bridge såg att det fanns en skillnad mellan lagen. Karim Benzema. Fransmannen stod för två fantastiska nickmål och kunde sedan fullborda sitt hattrick genom en bjudning av Chelseas målis Mendy. 3–1 är ett väldigt fint resultat att gå på för Real, så klart. Men jag tror ändå att det kan bli nerv i returen i kväll. Real kom inte ens upp i 1 i expected goals under matchen och det är inte rimligt att tro att Benzema ska sätta allt i tid och otid. Spelmässigt var Chelsea minst lika bra i det första mötet och är på det hela taget, i mitt tycke, ett något bättre lag.

6–0-krossen mot Southampton i helgen, som kunde slutat 10–0, sänkte åtminstone inte självförtroendet. Mount, Havertz och Werner hade lekstuga då. I dubbelmötet med PSG, så väl som i det första med Chelsea, har Real fått med sig mer än de varit värda. Det är dags för lite stolpe ut nu. Det svenska folket ser ut att överskatta Real Madrid i kväll. Närmare 50% på ettan är inte rimligt i en match där ”Marängerna” inte behöver vinna och främst kommer vilja spela av matchen. Varken vid 0–0, eller underläge med ett mål, kommer värdarna offra defensiven.

Spelvärdet ligger således helt på X2, där jag till och med funderar på att chansspika Chelsea runt fina 25%.

■■ Match 4 . Den gamle Chelsea-profilen Jimmy Floyd Hasselbaink gör en mellanmjölkssäsong med sitt Burton i League One. Men det är främst på resande fot det skurit sig. Framför fansen på Pirelli Stadium gör The Brewers det bättre och har plockat merparten av sina poäng under säsongen (9-5-6). Värdarna har ännu inte helt säkrat nytt kontrakt och när topplag gästar så tänder alla lag till och vill visa att de kan mäta sig med de bästa. Så jag räknar med bästa möjliga inställning.

För det är inte vilket topplag som helst som kommer på besök, utan serieledaren Wigan. En fin formtopp, 6-2-0 på de åtta senaste har satt Wigan i en väldigt fin position. Med sex poäng ner till Rotherham på tredjeplatsen så ska det mycket till för att The Latics inte ska lösa en av de två direktplatserna till The Championship. Den fina formraden har dock mycket att göra med att Wigan lirat väldigt många hemmamatcher på slutet. Sedan nyår har det inte sett lika självklart ut på bortaplan där bara tre av åtta matcher vunnits. Gubbarna i kiosken går dock väldigt hårt på tabellen och verkar tro att det är gratis poäng att hämta för Wigan i kväll.

Över 70% på tvåan borde egentligen vara max 55%. Burton är kupongens bästa skrällchans. Alla tecken!

■■ Copa Libertadores har fyra matcher på kupongen och det ser väldigt hemmabetonat ut rakt över. Match 5 . Universidad Católica har varit den tyngsta klubben i Chile under en längre tid. I den första gruppspelsmatchen blev det torsk med 0–1 borta mot argentinska Talleres, men det var inget att skämma för. Chilenarna gjorde på det hela taget en bra match, vann exempelvis bollinnehavet klart och dominerade matchbilden. Nu väntar en betydligt mer lämplig uppgift hemma i Santiago.

Klasskillnad ska råda när de peruanska mästarna Sporting Cristal kommer på besök. Mästare låter flashigt, men Perus liga rankas som en av de allra sämsta i Sydamerika. 0–2 i det första mötet hemma mot Flamengo förra veckan följdes sen upp med en märklig 0–2-torsk mot Ceas Vallejo i ligan. Märklig då Sporting spelade med två man mer i hela andra halvlek, men ändå förlorade de sista 45 minuterna med 0–1.

Universidad Católica ska vinna den här matchen drygt 60% av gångerna den spelas, men streckas betydligt lägre än så. Ettan är en suverän värdespik att bygga kupongen kring.

SPIKEN

Flamengo (match 8)

Bayern München och Flamengo är de stora favoriterna på kupongen. Men då brassarna ser ut att streckas betydligt mer förmånligt väljer jag främst att spika ettan på mäktiga Maracana. Flamengo var i final i Copa Libertadores i fjol och rankas som ett av Sydamerikas absolut bästa klubblag. Klasskillnad råder här hemma mot Talleres. Bank.

SKRÄLLEN

Burton (match 4)

Burton behöver plocka ett par pinnar till för att säkra kontraktet och gör det oftast bra hemma på Pirelli Stadium. Wigan ser ut att ta klivet upp till The Championship igen, men tar inga gratispinnar på resande fot och övervärderas kraftigt av tipparna. Väldigt fint skrällvärde på ettan. Alla tecken.

DRAGET

Chelsea (match 1)

Spelmässigt var Chelsea väl så bra som Real i det första mötet, till och med bättre, trots 1-3 i baken. Nu är det bara gasen i botten som gäller medan Madrid har två mål att gå på och knappast kommer kliva framåt i onödan. Trots att ”Marängerna” knappast bryr sig om att vinna den här enskilda matchen streckas de upp som stora favoriter. Då är det läge att vända på klacken och gå för spelvärdet till höger.