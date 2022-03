Det är kupongens häftigaste skräll

Cupspel från sex olika tävlingar dominerar torsdagens Topptips. Copa del Rey, FA-cupen och Copa Libertadores är de mest iögonfallande bidragen. Jag har hittat drag i allihop. I övrigt gör två matcher från schweiziska Super League kupongen komplett.

Här är mina tidiga tankar och drag:

Två väldigt stora favoriter, till låga odds, finns med på kupongen. Jag väljer att bankspika den enda och gardera den andra.

■ Match 3. Everton slåss numera för sin existens i Premier League och har faktiskt bara en enda poäng ner till Burnley under strecket. Hemma i Liverpool har The Toffees dock gjort ett par bra insatser mot slutet, där de körde över Brentford i den förra rundan av FA-cupen, vann enkelt mot Leeds och var ytterst nära poäng mot Manchester City i ligan. Visst är det troligt att Frank Lampard roterar en del med tanke på att det vankas Premier League-match i helgen mot Tottenham, men det ska inte spela någon roll. Boreham Wood ska ha cred för att ha slagit ut Bournemouth i den förra omgången, men jag tror inte blixten slår ner två gånger. Det skiljer trots allt fyra divisioner ner till National League. När Everton dessutom har hemmaplansfördel så är spiken given, trots hög streckning.

■ Match 4. Då ska det vara större skrällchans i den här semifinalen av belgiska cupen. Det här är returen från det första mötet som slutade 2-2. Vi ska dock ha med oss att storfavoriten Anderlecht, med Kristoffer Olsson i laget, var väldigt illa ute i den matchen. Båda lagets mål kom till från straffpunkten och den sista kvitteringen inte förrän i den 95:e minuten. Eupen är egentligen inget extra, men har visat att de kan stå upp mot storlagen i enskilda matcher. I helgen stod de bland annat för en bragdartad insats i ligamatchen borta mot serieledarna Royale Union Saint­-Gilloise där de höll nollan. När ettan då streckas till höga 80%, så lockar garderingarna. Kan Eupen kryssa eller vinna så är en större utdelningen nämligen garanterad. Jag helgarderar i jakten på en storskräll.

■ Match 1. En annan cupskräll jag hoppas på hämtas från Copa del Rey. Här har Real Betis 2-1 att gå på från första mötet, men det var en helt jämn match och inte särskilt rättvist. Sedan dess har Betis haft ett väldigt tungt spelschema och haft svårt att hålla en jämn hög nivå. I derbyt mot Sevilla förra veckan var de stundtals utspelade i förlusten och i Europa League-returen hemma mot Zenit (0-0) var Betis riktigt illa ute. Ryssarna var ett tveksamt bortdömt VAR-mål från att vinna den matchen och lösa förlängning. Lägg därtill att värdarna har sin kanske bästa offensiva spelare Fekir skadad. Ett sånt här läge att gå till finalen i cupen får lag som Rayo Vallecano inte särskilt ofta och det finns inte en chans att de gett upp detta på förhand. Resultaten på slutet ser inget vidare ut, men det har varit en hel del stolpe ut och prestationerna i sig har inte alls varit så dåliga. Med tanke på att Real Betis inte ens behöver vinna matchen för att gå vidare så blir den överstreckade ettan ännu sämre. X2 innebär fint spelvärde, även om jag fegar och tar med alla tecken.

■ Match 8. Kval mot Copa Libertadores gäller och här tycker jag mig hitta en vettig och spelvärd spik. Atlético Nacional torskade det första mötet mot Olimpia Asunción med 3-1 i Paraguay. Resultatet stämde inte överens med matchbilden som var helt jämn, men inhopparen Fernando Cardozo lyckades sätta två bollar sista tio. Hemma i Colombia ska Atlético Nacional kunna ta revansch och kanske till och med vända på steken. Värdarna är ett storlag som vann Copa Libertadores så sent som 2017. Truppen är stark med landslagsrutin. Hemmaplan är en blytung faktor där 40 000 galna fans på läktaren hemma i Medellin så klart kommer göra sitt. Det kan jämföras med när Atlético Nacional senaste mötte paraguyanskt motstånd, Libertad Asunción, i detta kval. Då blev det också förlust på bortaplan, men klar vinst med 4-1 hemma. Här kommer värdarna äga väldigt mycket boll, skruva upp tempot och ska vara klara favoriter. På grund av torsken senast, där Atlético Nacional ändå hade nära 60% bollinnehav och fick iväg 16 avslut mot 15, så undervärderas colombianerna. Just nu streckas ettan till dryga 50%, men klarar betydligt mer hetta än så. Jag singlar allt under 65%.

Spiken

Everton (match 3)

Everton har gjort flera bra insatser hemma på Goodison Park på slutet. Ska givetvis vara ett klart nummer större än lilla Boreham Wood från National League, fyra divisioner ner. Banketta.

Skrällen

Rayo Vallecano (match 1)

Real Betis har haft ett tufft spelschema och ett par tveksamma insatser på slutet. Stjärnan Fekir är out skadad. Här har de 2-1 att gå på från det första mötet och behöver inte ens vinna matcher mot högmotiverade Rayo Vallecano som är bättre än de senaste resultaten visar. X2 erbjuder fint spelvärde.

Favorit i fara

Anderlecht (match 4)

Anderlecht behövde två straffar för att lösa 2-2 på bortaplan mot Eupen. Sedan dess har Eupen hållit nollan borta mot serieledarna Royale Union Saint­-Gilloise och visat att de kan stå upp mot storlagen i enskilda matcher. Anderlecht streckas stenhårt. En skräll vore mumma för utdelningen.