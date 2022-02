Det är bankspiken att bygga kupongen kring

Oj, ett så trevligt Topptips vi får ta del av en helt vanlig tisdag i februari. Det känns nästan som ett mini-stryk då hela sju matcher hämtas från Premier League och The Championship. Att stormötet från Coppa Italia, mellan Inter och Roma, inleder kupongen går helt klart att leva med.

Jag har hittat flera ”trygga” spikar och chansar helt bort en stor favorit för att balansera upp systemet och garantera hyfsad utdelning på åtta rätt.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . West Ham kom in i vilan med två tunga förluster mot Leeds och Manchester United. FA-cupmatchen mot Kidderminster var inte heller någon dans direkt, där The Hammers inte avgjorde förrän på övertid i förlängningen. Men det var en b-elva som ställdes ut där. Centralfigurerna Rice och Soucek är två exempel på givna startspelare som inledde på bänken. Nu är jag inne på att det svenska folket tror att WH är inne i en svacka och blir lurade av de senaste resultaten. Totalt sett är jag väldigt imponerad av Moyes lagbygge över säsongen som helt rättvist slåss om en Champions League-plats. Laget har fått en lång vila att bygga upp sig och har i stort sett ett perfekt truppläge. Antonio som varit på landslagsuppdrag med Jamaica under uppehållet vilades helt i FA-cupen och ska vara fit for fight igen. Här tycker jag också att det väntar väldigt passande motstånd.

När dessa Londonlag möttes strax innan nyår på Watfords Vicarage Road så var West Ham helt överlägset och vann med klara 4–1. Sedan dess har Watford skickat iväg Ranieri och tagit in Roy Hodgson på tränarbänken. Hodgson inledde med att hålla laget första nolla på hela säsongen borta mot Burnley i helgen (0–0). En väldigt trött tillställning där inget av lagen imponerade i bottenmötet. Här väntar en helt annan dignitet på motstånd och jag tror knappast någon ny nolla kommer här med bara två dagars vila i benen. Hemmaplan, ett mer utvilat lag och i grunden klar klasskillnad är faktorer som alla talar för West Ham.

För mig är ettan dagens bankspik att bygga kupongen runt.

■■ Match 1 . En annan favorit jag gillar är Inter som tar emot Roma i kvartsfinalen i Coppa Italia. De blåsvarta kommer från en tung torsk i Milano-derbyt, där ledning vändes till underläge genom två Giroud-mål på tre minuter i den andra halvleken. Men det ska inte vara någon fara med formen. Det var säsongens första förlust i Serie A här hemma på Giuseppe Meazza. En arena Inter varit överlägset allt inhemskt motstånd på under säsongen. Perisic och Correa finns på skadelistan, men i övrigt ser hela truppen ut att vara tillgänglig vilket talar för en vass elva även om det möjligen roteras en del.

Roma lyckades in sin tur inte spräcka nollan hemma mot mediokra Genoa och fick nöja sig med en pinne (0–0) i lördags. Att vinna mot ligans sämre lag har annars varit Romas signum den här säsongen, däremot har de haft svårt att räcka till mot topplagen, främst på grund av en för ojämn defensiv. Inter vann exempelvis rättvist med hela 3–0 när lagen möttes på Olimpico för två månader sedan. Inter har inte vunnit Coppa Italia på elva år och lär vara suget på den här titeln. Jag tror de löser ett bekvämt avancemang till semifinal här.

När ettan ser ut att stanna på rimlig procent, runt 60, är det en fin spik.

Mina spikar idag är något ”säkrare” än vanligt då jag brukar ta ut svängarna lite mer. Men allt är i sin ordning. För det kommer att kunna bli fin utdelning ändå. Det är främst två skrällar till låg procent jag hoppas extra på.

■■ I match 5 streckas Fulham högst på kupongen, över 75%, i Londonderbyt mot Millwall. Serieledarna ställde upp med en väldigt stark elva i FA-cupen borta mot Manchester City och har bara två dagars vila till den här matchen. Det är inget snack om att klubben är bäst i The Championship, vilket de visat genom att utklassa flera lag med tennissiffror den senaste tiden. Men mot den här typen av motstånd blir det inte alltid som man tänkt sig. Det visade Blackpool senast när de löste en pinne här på Craven Cottage senast.

Millwall har tätat till defensiven igen de två senaste matcherna och kommer från två hållna nollor där 2–0-vinsten mot WBA imponerad. Har till skillnad mot värdarna en veckas vila i benen och ska orka göra jobbet.

Jag helgarderar.

■■ Match 2 . Manchester Uniteds problem fortsätter. Rangnick har inte fått det att stämma och flera spelare underpresterar rejält för tillfället. I fredags ställdes en stark elva ut hemma mot Middlesbrough i FA-cupen. Det räckte ändå inte när United åkte ut på straffar. Det är något som skaver med den här truppen för det ser riktigt illa ut på planen åter och åter igen. Nu är det en rätt allt att förlora-resa till Turf Moor som gäller. Det är aldrig särskilt kul. Jag trodde rätt hårt på Burnley senast när Watford gästade, men The Clarets kom inte upp i sin bästa nivå och fick nöja sig med 0–0.

Helt ny sorts match nu dock där jag inte lägger någon vikt på den insatsen. Här förväntas Burnley inte dominera och föra matchen utan göra det de är bäst på, spela en fysisk fotboll, förstöra motståndarens spel och avgöra på en fast situation. Burnley gör alltid jobbet här hemma och förlorar relativt sällan. Nyförvärvet Weghorst var en stolpträff från att näta senast och har nu fått en PL-match i benen. Det ska bli intressant att se vad tysken kan uträtta nu ihop med vasse Cornet i fronten. Här tycker jag det är ett häftigt läge att helt plocka bort högt streckade Man United och jobba in 1X till fint spelvärde.

Då jag spikat två favoriter på kupongen så måste man alltid fråga sig hur mycket man vill vinna och genom att skippa tvåan så sparar vi inte bara ett tecken, utan sätter oss också i en position där det alltid blir okej utdelning på åtta rätt.

SPIKEN

West Ham (match 3)

West Ham visade i bortavinsten (4-1) mot Watford innan nyår att det är klasskillnad mellan det här lagen. Här ska ett utvilat WH, med en väldigt stark elva, vara klart bättre igen. Roy Hodgson i alla ära, men med kort vila i benen tror jag inte den gamle gentlemannen kan lotsa Watford till ännu en hållen nolla på bortaplan. Jag bankar ettan.

SKRÄLLEN

Burnley (match 2)

Manchester United fortsätter att underprestera. På Turf Moor lär det inte komma något gratis. Burnley gillar den här typen av uppgifter där de kan göra vad de är bäst på, förstöra och kriga. Läge att chansa bort favorittvåan.

DRAGET

Coventry (match 8)

Coventry och Blackpool står på samma poäng i tabellen, men Coventry är det klart bättre laget enligt den underliggande statistiken. Tabelläget gör ändå att tipparna streckar det här jämnar än det bör. Fint värde på Coventry som är starka på hemmaplan och stod för en riktigt starkt insats borta mot Southampton i FA-cupen senast. Spelvärd spik.