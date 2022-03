De har kapacitet att störa alla lag i La Liga

Dags för arbetsveckans sista Topptips där vi bjuds på flera godbitar. Fyra av kontinentens största ligor inleder det kalaset då fajter från La Liga, Serie A, Ligue 1 och Bundesliga avhandlas initialt. Där spikas storfavoriten Inter samtidigt som jag tror att La Liga-tvåan Sevilla kan få problem i Baskien. Slutligen är det främst två intressanta möten från The Championship som fångar mitt intresse, men även belgiska Jupiler League och spanska Segunda División finns med på ett hörn.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Alavés är på väg att skeppa John Guidetti till AIK. Det spelar dock mindre roll när det kommer till utgången av denna fajt då ”Super John” har fått sparsamt med speltid hos baskerna denna säsong. De blåklädda slåss alltjämt för sin existens i La Liga och just nu ser det onekligen tufft ut. 2-2 mot Getafe senast var dock ett litet fall framåt. Har José Mendilibars manskap en bra dag på jobbet kan de faktiskt störa samtliga lag i den spanska högstadivisionen, speciellt på Estadio Mendizorrotza där Real Sociedad, Athletic Bilbao och Valencia tappat poäng i närtid. Joselu och company är på papperet underlägset ett formstarkt Sevilla, men med det sagt inte chanslöst.

De tillresta andalusierna har fått tillbaka både Koundé och Ocampos från avstängningar och kommer till spel stärkta av vinsten i Derbi Sevillano. Men även om dessa faktorer talar till besökarnas fördel ska vi komma ihåg att Julen Lopeteguis manskap inte vunnit på fyra raka bortamatcher (alla tävlingar). Så även om de rödvita lär diktera villkoren i Baskien är det inte alls otänkbart att värdarna lyckas ta poäng i hemmaborgen.

När tvåan streckas upp till hutlösa 65%, 15% för högt%, finns det inget annat än att helgardera och jobba hemmaskrällen till smaskigt spelvärde.

■■ Match 2 . Inter utmålas till kupongens största favorit och jag ser ingen anledning till att ifrågasätta det. Simone Inzaghis mannar laddar förvisso upp inför returmötet mot Liverpool i Champions League, vilket således kan innebära att det kastas om en del i startelvan, men trots detta går Nerazzurri troligtvis mot en promenadseger på San Siro.

Salernitana befinner sig ljusår från värdarna när det kommer till kapacitet. Något som också jumboplatsen i Serie A vittnar om. Det är högst troligt att Granata återvänder till Serie B från och med nästa säsong. Som om inte alla förluster vore nog saknas en mängd viktiga spelare hos gästerna. Franck Ribéry är konstaterat out, därutöver är bland annat Stefan Strandberg och Federico Bonazzoli osäkra kort. Snacka om tufft läge för Salerno-gänget som rent krasst inte ska ha något att hämta i Milano denna fredag.

Jag struntar i att ettan målas upp till runt 90% och spikar oavsett. Skrällarna får helt enkelt hittas på annat håll!

■■ Match 7 . Huddersfield har satt käppar i hjulen för många tippare den senaste tiden. Åtminstone sådana som jag som till stor del bygger mina system baserat på spelvärde. Carlos Corberáns Barcelona-kopia har radat upp segrar, trots att den underliggande statistiken sällan imponerar, och parkerar just nu på en smått sensationell tredjeplats i The Championship. Hur långt detta ska bära vet bara fotbollsgudarna, men skulle The Terriers greja en direktplats till Premier League snackar vi om en av de största skrällarna på mycket länge inom den engelska fotbollen. Men oavsett hur säsongen slutar är det en tidsfråga innan ”Hudds” förlorar. Någon gång kommer det sanslösa springet upphöra och detta brukar oftast ske när man minst anar det.

Peterborough är jumbo i The Championship och således ett perfekt underskattningsobjekt för värdarna. Gästerna har precis sparkat Darren Ferguson, Sir Alex son, och tagit in tidigare Hull-tränaren Grant McCann för att få en nytändning. The Posh är desperat efter poäng och med habila lirare som bland annat Clarke-Harris, Jack Marriott och Sammie Szmodics i truppen bör det åtminstone bli någon trepoängare till under våren. Jag ger mig inte när det kommer till att försöka fälla Corberáns tiki-taka-gäng, som återigen får alldeles för högt förtroende.

Nära 80% på ettan går inte att motivera mot något motstånd i den här serien. Alla tecken och skrälljobb!

SPIKEN

Inter (match 1)

Simone Inzaghi lär spara på krutet till returmötet mot Liverpool i Champions League, men eftersom det är jumbon Salernitana, som även dras med skadebekymmer, som besöker San Siro denna fredag är ettan odiskutabel. Inter löser en komfortabel seger hemma i Milano!

SKRÄLLEN

Peterborough (match 7)

Huddersfield har radat upp segrar mot slutet, men någon gång bör verkligheten komma ikapp Carlos Corberáns gäng, som ständigt övervärderas. Jag ger mig inte och försöker ännu en gång fälla ”Hudds” när ett desperat Peterborough jagar poäng på Kirklees!

DRAGET

Sheffield United (match 6)

Nottingham har imponerat den senaste tiden då Sherifferna bland annat slagit ut både Manchester United och Leicester från FA-cupen, men här tror jag ändå det blir svårt mot formstarka Sheffield United. The Blades har tagit 17 poäng på sju hemmamatcher och lär diktera villkoren här. Till 40-45% är ettan en suverän värdespik i min bok!