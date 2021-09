De är peppade på livet – spikas

Sju matcher från Europa Leagues gruppspel och ett smålandsderby i Superettan är vad som står mellan oss och åtta rätt på Topptipset i kväll. På förhand är det en av de svårare kupongerna jag sett på länge. Främst för att det oddsmässigt är väldigt jämna matcher. De två största oddsfavoriterna (West Ham och Värnamo) står både i knappt under 2 gånger pengarna under torsdagsmorgonen, vilket ger en fingervisning om svårighetsgraden. Här blir utmaningen att hitta spikar.

Match 1. Lazio torskade visserligen bortamatchen mot Milan i helgen, men jag tycker de ljusblå ser riktigt fina ut under säsongsinledningen. På något sätt vann de tränartombolan inför säsongen när rutinerade kedjerökaren Sarri klev in på bänken. Han är en garant för en bra säsong. På spelarsidan har den gamle publikfavoriten Felipe Anderson hämtats hem från West Ham och börjat prestera direkt. I övrigt har bland annat Hysaj kommit från Napoli och Pedro snoddes från rivalerna Roma. Sarri har en frisk trupp att tillgå och kommer ställa en bra elva på benen, även om exempelvis Immobile vilas från start.

Galatasaray är inte på samma nivå som för några år sedan. Insatserna i denna säsongs Europaspel är en bra fingervisning om var turkarna står. Där blev det storstryk i CL-kvalet mot PSV med totalt 2-7 i dubbelmötet. I det efterkommande Europa League-kvalet har Gala sedan haft stora problem med skotska St Johnstone och danska Randers. Här saknas också mittfältstrion Emre Kilinc, Arda Turan och Sofiane Feghouli som alla är skadade. Det enda deppiga är att Lazio ser ut att streckas lite hårt, men med tanke på kupongens luriga utformning så kostar jag ändå på mig att spika tvåan.

Match 2. West Ham har tagit vid från fjolårets, för deras mått mätt, succésäsong under David Moyes. Premier League har inletts med fyra raka utan torsk och laget ser sammansvetsat ut. Nu ska The Hammers även få testa på Europaspel, något fansen inte varit bortskämda med de senaste decennierna. Visserligen väntar viktig ligamatch redan på söndag hemma mot Manchester United, men jag tror ändå att en hyfsad elva kommer ställas på fötter här. Jätten och skyttekungen Antonio är exempelvis avstängd i helgen, vilket borde ge honom en startplats nu och i övrigt är truppen skadefri vilket ger många alternativ.

Dinamo Zagreb har gjort väldigt fina prestationer hemma på Maksimirstadion de senaste åren. Bland annat slog de ut Tottenham här i Europa League i fjol. Men av vad jag sett av kroaterna så ser de inte riktigt lika starka ut nu. Resultaten på Maksimir i detta Europaspel är inte skrämmande. Två insläppta mål mot lilla isländska Valur (3-2), 1-1 mot Legia Warszawa och 0-0 mot Sheriff Tiraspol. De sistnämnda vann dubbelmöte mot Dinamo med hela 3-0. Under förmiddagen har West Ham streckats sparsamt. Just nu finns tvåan till under 50%. Då är det rimligt att nypa det lilla spelvärdet som finns på en av de klara oddsfavoriterna. Spiktvåa.

Match 8. Jönköpings Södra har på det stora hela haft en rätt dålig säsong. Ändå kommer de vara med och slåss i den absoluta toppen av tabellen om de vinner den här hängmatchen mot Värnamo ikväll. En styrka i sig. Formen är dessutom på klart uppåtgående med tre raka vinster.

Spelare som Omondi och Robin Book är två av seriens bästa spelare och har båda visat vägen. Book har faktiskt målat i alla tre vinsterna. Nykomlingen Värnamo gör å sin sida en helt fantastiskt säsong så här långt. Jonas Thern kan klappa sig för bröstet. Blir det poäng ikväll övertar de blåvita serieledningen med 20 omgångar spelade. Vem hade kunnat tro det när säsongen drog igång? Absolut ingen. Frågan är dock om det håller hela vägen. Jag är svag för såna här uppstickare, men tror tyvärr inte det.

Försäljningen av viktige mittbacken Bernardo Vilar till IFK Göteborg kan bli kostsam och Christian Moses, Linköping Citys gamla skyttekung som värvades in under sommaren, är avstängd. Det gör att det inte finns någon riktig striker att tillgå för tillfället när Crespo inte spelat match på evigheter. Insatsen borta mot Öster senaste var en av de sämre under säsongen där Värnamo förlorade rättvist med 0-2. Här finns det klar risk för poängtapp igen mot för stunden tunga J-Södra. Jag går emot favoritettan till 55%, kupongens största favorit oddsmässigt, och lirar X2 först och främst.

Spiken

West Ham (match 2)

Dinamo Zagreb ser inte lika vassa ut som i fjol när de slog ut Tottenham i Europa League. West Ham visar stort självförtroende, har en skadefri trupp och lär starta med tunga Antonio på topp då strikern är avstängd i PL i helgen.

Skrällen

Jönköpings Södra (match 8)

Jönköping kommer med tre raka segrar i ryggen till detta smålandsderby och är inne i sin bästa period för säsongen. Värnamo gjorde däremot en av sina sämre insatser senaste i förlusten mot Öster. Har Christian Moses avstängd. Känns som en mer öppen tillställning än vad både streck och odds säger.