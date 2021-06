De är i en klass för sig – Rosengård är banken

Gårdagens Topptips-analys satt tämligen enkelt, men tyvärr var det bara rekade Grekland som skrällde till sig en poäng så utdelning blev modest.

Kanske kan det ge mer klirr i kassan i kväll. Jag hoppas på fler skrällar i träningslandskamperna (fyra stycken på kupongen) och hittar vettiga spikar i Damallsvenskan och Division 1 som utgör resten av raden.

■■ Match 2 . Italien har inte förlorat en fotbollsmatch sedan bortafighten mot Portugal i Nations League i september 2018. EM-kvalgruppen kördes över i stor stil med en målskillnad på 37–4. Men det är lätt att luras över den fina resultatraden. Det har mestadels varit svagt motstånd där EM-kvalgruppen sannerligen inte var någon svår nöt med Finland som främsta utmanare. Så jag tycker att Mancinis landslag fortsatt har mycket att bevisa. Här får de en rejäl uppvärmning inför EM när Tjeckien gästar Renato Dall’Ara i Bologna.

Tjeckien har ett mer intressant landslag än på länge. Tomás Soucek har haft en fantastisk säsong i West Ham, där han gjort tio mål från sin mittfältsposition. I Bayer Leverkusens Patrick Schick finns det stjärnkvaliteter som ofta kommer fram i landslaget. Nyligen spelade Tjeckien 1–1 mot Belgien i VM-kvalet, där tjeckerna skapade väl så mycket som den rankade världsettan och hade ledningen med 1–0. Här har de alla förutsättningar att störa Italien i en träningsmatch.

Jag helgarderar och försöker jobba in skrälltvåan som rensar riktigt fint till 13%.

■■ Match 3 . Enligt rapporterna missar Ungerns Leipzig-stjärna Szoboszlai EM. Ett tungt avbräck för nationen då 20-åringen var nyckeln till att överhuvudtaget ta sig till mästerskapet genom hans avgörande mål mot Island i play off. Det gör att ett större ansvar vilar på Bundesliga-spelarna Szalai och Sallai. Visst har Ungern ett fint landslagsår bakom sig, där de imponerande vann sin Nations League-grupp före Turkiet, Ryssland och Serbien. Men i en träningsmatch hemma mot Cypern väntar en annan typ av matchbild och rotation i den i grunden anonyma truppen. 75% på ettan är därför knappast något spikalternativ för mig.

Cypern kommer från ett par starka insatser i VM-kvalet där de bara släppt in ett enda mål på de tre matcherna mot Slovakien, Slovenien och Kroatien. Poäng kneps mot EM-klara Slovakien och Slovenien besgerades.

Jag garderar den högt streckade favoriten.

■■ Match 5 . Min favoritspik hämtas från Damallsvenskan där Rosengård är på en egen nivå den här säsongen. Serieledarna har inlett med sju raka segrar och 18–1 i målskillnad. Det gör att de redan har kopplat greppet med fem poäng ner till Häcken på andraplatsen. Jag tror Rosengård kommer att leda den här serien från start till mål. Fjolårets skyttekung Anna Anvegård har missat nästan hela inledningen på grund av skada, men nyförvärvet Olivia Schough har varit en succé med fem kassar. Det är lika många mål som landslagstjejen mäktade med på hela den förra säsongen i Djurgården.

Kristianstad kan mycket väl vara med och kriga om en topp 3-placering och en biljett ut i Europa, men truppmässigt är värdarna långt efter Rosengård. Insatsen mot Hammarby senast var dessutom ett steg bakåt där Kristianstad förlorade rättvist med 1-3.

73% på tvåan är fullt rimligt och jag spikar.

SPIKEN

Rosengård (match 5)

Rosengård har varit på en egen nivå inledningsvis av Damallsvenskan. 18-1 i målskillnad och sju raka vinster talar för sig självt. Kristianstad gjorde en av sina sämre insatser för säsongen mot Hammarby senast och är numret för små.

SKRÄLLEN

Cypern (match 3)

Cypern har visat en stark defensiv struktur under det inledande VM-kvalet och bara släppt in ett mål på tre matcher mot starkt motstånd. Till låg procent lockar skrällen mot ett Ungern som lär rotera en del under matchen och har stjärnan Szoboszlai skadad.

FAVORIT I FARA

Italien (match 2)

Italien har visserligen en lång förlustfri svit, men har sällan sats på ordentliga prov. Tjeckien ser bättre ut än på många år och har absolut nycklarna för att kunna störa i detta EM-genrep.