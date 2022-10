Därför spikar jag emot serieledaren

Ett bottenmöte i Premier League och ett toppmöte i den danska ligan ramar in måndagens kupong som däremellan bland annat innehåller ett spännande västsvenskt möte mellan IFK Göteborg och Elfsborg.

Flera överstreckade favoriter identifieras vilket gör att åtta rätt mycket väl kan ge god utdelning, inte minst då en kvarts miljon i extrapengar har adderats till potten.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Med tanke på vilken, på pappret, pass stark trupp Leicester har samt Nottinghams shopping-bonanza under fönstret känns det märkligt att mötet på King Power Stadium är mellan jumbon och nästjumbon. Leicester bottnar tabellen och det beror främst på ett minst sagt ihåligt försvar. Evans och Faes är inga dåliga mittbackar, men bakom dessa herrar har Ward varit direkt dålig. Kasper Schmeichel saknas verkligen. James Justin har också varit svag på sin kant medan Castagne har högre kapacitet på andra sidan. I övrigt är detta dock ett relativt starkt lagbygge som säkerligen kommer klättra i tabellen. Mittfältstrion Tielemans, Ndidi och Dewsbury-Hall hör hemma på den övre halvan av Premier League och det gör även Maddison och Barnes som har utgått från kanterna. På topp har Vardy sett kall ut, men Iheanacho och Daka är två starka alternativ längst fram. Nu var det ett tag sedan den senaste matchen och Brendan Rodgers har fått tid på sig att täta det minst sagt läckande försvaret, som släppt in tolv mål på de tre senaste omgångarna. Då tror jag vi får se ett ganska bra hemmalag som går för säsongens första vinst. Nottingham har precis som Leicester släppt in tolv mål på de tre senaste och taktiken med att värva 22 (!) spelare under sommaren har inte fallit väl ut. Detta Forest, som var så bra under våren, har alltså inte bara värvat in en utan två helt nya startelvor. Otroligt. Givetvis håller en del av dessa värvningar bra klass och bland annat bör vi få se Freuler, Lingard och Gibbs-White få speltid här. Känslan är dock att Steve Cooper inte har fått ihop den spretiga truppen till en enhet än och i grunden är detta ett mindre sammansvetsat gäng än värdarna. Under fjolåret tog Leicester poäng i 14 av 19 hemmamatcher och Rävarna ska hållas högre denna måndag. Stark etta som spikas av trots att det luktar lite överstreckning.

■ Match 8. Randers besegrade Silkeborg med 3-2 i den senaste omgången av den danska ligan och har därmed fått en magnifik start på säsongen med sex segrar, fyra kryss och noll förluster. Marvin Egho satte dit sitt fjärde mål för hösten i den matchen och den österrikiske strikern ser sylvass ut. Det är dock försvarsspelet som imponerat allra mest. Där hittas Adam Andersson, tvillingbror till landslaget och Midtjyllands Joel Andersson, på högerkanten medan den före detta Malmö-talangen Hugo Andersson huserar i mittförsvaret. Han har inte bara varit vass defensivt, det finns även två baljor noterade efter tio omgångar. Det finns faktiskt en gammal Malmö-yngling till i Mattias Andersson, men han är skadad. Mycket Andersson med andra ord, men det är inte den största anledningen till varför deras namne Janne borde åka till Danmark och titta på fotboll. Den forne U21-hjälten Patrik Carlgren har varit seriens bästa målvakt så långt och har i flera intervjuer uttryckt en önskan om att bli uttagen till landslaget. Carlgren såg dock lite slapphänt ut mot Silkeborg och den insatsen var inte speciellt bra från laget som helhet heller. Kanske är den väntade formsvackan på väg och det ska sägas att besökarna inte trivs speciellt bra på resande tass. Bortanför den egna gräsmattan finns bara två segrar noterade på fem försök. Nordsjälland ligger tvåa i tabellen, endast två pinnar bakom måndagens kombattanter, och är normalt sett urstarka hemma i Farum. Här har FC Köpenhamn lagts på rygg under hösten medan Midtjylland fått åka hem med ett oavgjort resultat. 19-årige ghananen Ernest Nuamah var vass i båda de fajterna och är en av tre unga afrikaner som lär starta här. Adamo Nagalo och Mohammed Diomandé är de två andra och det är framtida storförsäljningar. Det är även Andreas Schjelderup som 18 år gammal är lagets bästa målskytt med sina fem baljor. Den ungdomliga entusiasmen blir svår för Randers att stå emot och det ska sägas att gästerna inte har vunnit på Right to Dream Park på de åtta senaste besöken. Spännande etta som singlas till vettiga 40-45%.

■ Match 4. Det är infernaliskt spännande i botten av Superettan och inte blev det mindre intressant av att Örgryte tog en relativt enkel hemmaseger mot Brage under lördagen. ÖIS och Jönköpings Södra, som ligger på negativ kvalplats, har nu bara en pinne upp till ett par lag som befinner sig på säker mark för tillfället. Samtidigt jagar Östersund endast fyra poäng bakom så det kan bli en riktig ångesthöst för flera lag. J-södra kommer närmast från en knapp 1-2-förlust mot topplaget Brommapojkarna, men hade dessförinnan fyra raka omgångar med poäng. De grönklädda är helt klart bra nog för att klara sig kvar i andradivisionen och toppduon Hamidovic och Book har mycket att ge. Det har även spelare som Ben Lamin, Moenza och Fendrich. Smålänningarna ska definitivt inte räknas bort nere i Skåne. Trelleborg jagar tredjeplatsen som innebär kval upp till Allsvenskan och har två tunga trepoängare i ryggen. Henry Offia och Nicolas Mortensen satte dit varsin strut när Brage bortabesegrades med 2-1 och tillsammans med Johan Blomberg bildar de en högintressant topptrio. Om nu Blomberg kommer till spel det vill säga, han finns med i truppen, men är ett osäkert kort efter en smäll på en träning under veckan. Petar Petrovic är också med i truppen och är en tänkbar ersättare annars. Defensivt finns det däremot luckor att utnyttja vilket 38 insläppta mål vittnar om. Det är fler än ÖIS som alltså ligger på kvalplats. Tideman och Ogwuche är ett ganska skakigt mittbackspar och i mål verkar Kristian Haynes ha svårt att välja mellan danskarna Kristensen och Larsen. Trelleborg torskade motsvarande möte i fjol och J-Södra har raden 5-2-1 på de åtta senaste inbördes. Med det i åtanke lockar bortaskrällen klart mest och den modige nöjer sig med att rita ned X2.

Spiken

Leicester (match 1)

Trots den usla starten på säsongen är Leicester alltjämt ett ganska starkt lag och om de bara får lite medstuds kommer de börja klättra i tabellen. Den klättringen inleds under måndagen mot ett i grunden sämre Forest.

Skrällen

Jönköpings Södra (match 4)

Jönköpings Södra har haft relativt enkelt för Trelleborg under de senaste åren och kommer till Vångavallen med ganska gott självförtroende. Bra läge då att skrälla mot ett överskattat hemmalag.

Draget

Nordsjälland (match 8)

Randers hade en hel del flyt som fick med sig alla tre poängen från hemmamatchen mot Silkeborg. På resande tass har Carlgren och company sett svagare ut och i Farum finns ingen seger noterad sedan 2015. Då är det läge att gå emot serieledarna och spika ettan.