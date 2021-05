Chelsea spikas – säkrar CL-platsen?

Spiken

Chelsea går in till mötet med fyra segrar på sina fem senaste matcher. En seger skulle säkra CL-spel nästa säsong. Enda minuset är statusen på Kanté efter att ha tvingats kliva av tidigt i segermatchen mot Leicester.

Mycket kommer att avgöras innan avspark då vi får se vilka elvor lagen ställer upp med. United kan varken avancera eller tappa placeringar i tabellen. Värde i ettan!

Match för match

1. Aston Villa – Chelsea 2

Det är bara seger som gäller för Chelsea om man vill vara säkra på spel i Champions League nästa säsong. Aston Villa har stått för några bra insatser på slutet trots att klubben inte har något att spela för med bland annat segrar borta mot Everton och Tottenham. Nu är det bara en omgång kvar och det är inte omöjligt att man testar några unga spelare i startelvan.

2. Liverpool – Crystal Palace 1

Liverpool har på något mirakulöst vis lyckats tagit sig in bland topp fyra till slut. Kombinationen av en stark avslutning och en fullständig kollaps gör att Liverpool har greppet om en plats bland topp fyra nu. Liverpool har inte förlorat i ligan sedan början av mars. Det kan handla om målskillnad vilket talar för att Liverpool kommer att köra full fart framåt redan från avspark.

3. Leicester – Tottenham 1

Tottenham befinner sig i en konstig situation då man nyligen sparkat sin tränare och det kommer inte komma in en ny förrän till sommaren. Resultaten under Mason har varierat men spelet har varit begränsat. För Leicester krävs en seger och troligtvis behöver man göra väldigt mycket mål om klubben ska nå topp fyra. Det skiljer fyra mål upp till Liverpool just nu.

4. Manchester City – Everton 2

Manchester City har haft lyxen av att kunna gå på sparlåga senaste veckorna då ligatiteln i princip varit säkrad sedan en längre tid tillbaka. Allt fokus ligger på den kommande Champions League-finalen. Bli inte förvånad om vi får se ännu en svag insats med flera förändringar i startelvan från City. Everton har glänst i bortaspelet under säsongen - gardera!

5. Arsenal – Brighton 1

Efter fyra raka segrar i ligan har Arsenal säkrat en plats på den övre halvan av tabellen. Det kommer finnas motivation hos hemmalaget som vid en seger kan gå om ärkerivalen Tottenham i tabellen. David Luiz är enda bekräftade avbräcket för hemmalaget. Brighton tog en meriterande seger mot City förra omgången. Jag vill gärna ha med tvåan på raden.

6. Wolverhampton – Manchester United 1

Wolves har förlorat bortamatcherna mot Spurs och Everton senaste omgångarna men precis som för United handlar det om att bygga inför framtiden. För Uniteds del handlar det enbart om att inte få någon av nyckelspelarna skadade inför finalen av Europa League. Det här är ett utmärkt tillfälle för Wolves att få med sig ett resultat mot ett av storlagen.

7. West Ham – Southampton 1

West Ham vann mot WBA förra omgången vilket innebär att man behöver förlora och tappa mål på Tottenham för att klubben inte ska spela i Europa League nästa säsong. Moyes jobb får ses som en succé. Här ställs man dock mot tufft motstånd i form av Southampton med den formstarka duon Ings och Adams. Ettan riskerar att bli överstreckad på kupongen...

8. Leeds – West Bromwich 2

Jag har varit inne på det flera gånger under säsongen redan, Leeds är ingen tacksam favorit som spelare. Med en otroligt hög högsta nivå och en väldigt låg lägsta nivå kan jag inte acceptera Leeds som en av kupongens största favoriter. WBA har gjort bra matcher mot på slutet även om det resulterat i förluster. Den här matchen garderas tidigt på min kupong.