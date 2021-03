Chelsea klassen bättre – bra spik i toppmötet

Det är hög kvalitet på måndagens Topptips som inleds med två Premier League-fighter och ett toppmöte från Serie A. I England tycker jag det finns fog för att spika båda matcherna.

■■ Chelsea–Everton (match 1) är ett intressant möte i kampen om Champions League-platserna. Sedan Thomas Tuchels intåg är Chelsea ett annat, mer solitt lag. Ibland är tränarbyten bara helt rätt. Defensiven har stadgats upp rejält, men jag tycker även den annars hånade Werner har sett piggare ut. Ingen i den stjärnspäckade truppen slår dock den otroligt vasse Mason Mount för tillfället. 22-åringen har gått på vatten på slutet och avgjorde också med matchens enda mål borta mot Liverpool senast. Fortsätter Chelsea på inslagen väg skulle det förvåna om de missar topp 4.

Everton har en match mindre spelad än värdarna och ligger en poäng bakom på femte plats. Ancelotti kan inte vara annat än väldigt nöjd med den tabellplaceringen. Visst har den rutinerade italienaren en intressant trupp, men Everton kommer inte hålla hela vägen. The Toffees är det laget som haft mest flyt i jämna matcher och har fått flest ”för många” poäng sett till mätverktyget Expected Points. Yerry Mina saknas i backlinjen och James Rodriguez är ett frågetecken på grund av skada.

Chelsea är ett betydligt bättre lag och jag blir förvånad om de inte löser tre poäng hemma på Stamford Bridge. Runt 60% är ettan en bra spik.

■■ Match 2. West Ham är säsongen stora utropstecken i Premier League. Den tidigare utskrattade David Moyes kan räta på ryggen igen och vara stolt över sitt lagbygge. Tränaren har gått ifrån West Hams tidigare linje med dyra tveksamma värvningar och satsat på spelare med hjärtat på rätt ställe. Centrallinjen med Soucek och Rice är riktigt bra och Lingard har gjort succé på positionen framför sedan han anslöt från Manchester United i januarifönstret. Lägg därtill kvicke Bowen och en frustande Antonio på topp och Moyes har hittat ett vinnande koncept som hållit en jämn nivå hela säsongen.

Jämn nivå kan man däremot inte beskylla Leeds för. The Whites är ett riktigt varannandagslag, tyvärr har det varit fel dag lite för ofta på slutet med tre torsk på de fyra senaste.

West Ham vann bortamötet i december och när ettan just nu håller sig runt 50% så lutar jag mig mot det trygga alternativet. Spik!

■■ Kupongens mest överstreckade hittas i La Liga och match 4. Vill man åt några större pengar på den här kupongen är det faktiskt garderingstvång när Real Betis tar emot Alavés. Gästerna ligger pyrt till som nästjumbo och måste börja röra på sig. Med kniven mot strupen lär Alavés komma in med en stenhård inställning för att vända den negativa trenden. De har tidigare visat att de kan störa topplag med poäng mot Barcelona och Real Sociedad och vinst borta mot Real Madrid under säsongen.

Betis har kommit undan med tre raka uddamålssegrar, där de lyckats avgöra sent. Klass finns i spelare som Canales och Fekir. Men laget är knappast så pålitligt att de tål en streckning på hutlösa 77%.

Både krysset och tvåan bjuder på strålande spelvärde och måste med direkt.

SKRÄLLEN

Alavés (match 4)

Visst har Alavés gått tungt på slutet, men att de ska streckas under 10% mot ett i grunden opålitligt Real Betis köper jag inte alls. Gästerna är all in här i jakten på ett nytt kontrakt och kan inte räknas bort till dessa priser.

SPIKEN

Chelsea (match 1)

Thomas Tuchel har gjort Chelsea till en poängmaskin och har ännu inte förlorat vid rodret. Tabellplaceringen till trots, Everton har inte vad som krävs för att kriga om topp 4 och är en klass sämre än vad Chelsea visar upp just nu. Bra etta runt 60%.

DRAGET

Aalborg (match 7)

Aalborg har en tung resultatrad på slutet, men spelmässigt har det sett bättre ut än vad resultaten visar. På hemmaplan mot ett formsvagt Sönderjyske ska de ha toppchans. När ettan streckas för lågt under 40% är den ett fräckt spikdrag.