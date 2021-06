Två EM-matcher från Grupp D, där England tar emot Tjeckien på Wembley i gruppfinalen och Kroatien - Skottland går en nervig drabbning om den viktige tredjeplatsen. I övrigt fylls kupongen på med inhemsk fotboll från Division 2. Det brukar betyda spelvärde. Nu är det bara att ringa runt till alla kontakter ute i landet och jaga info. Någon har en farbror som är materialare, kusin som reservmålvakt eller polare som känner någon...

Idag bjuder jag på tre spikdrag att bygga kupongen kring:

Match 2. Kroatien är en annat landslag som inte har kommit upp i nivå hittills. Jag trodde personligen att de skulle höja sig mot Tjeckien, men så var inte fallet. Trots ett på pappret starkt mittfält, med Modric och Kovacic som det centrala navet, så saknades energi och det såg ofta irriterat ut på planen. Någonting skaver. VM-finalisterna från 2018 har gått ner sig rejält och är snart tvingade till en generationsväxling. Skottland har å sina sida varit en frisk fläkt. Förlusten mot Tjeckien (0-2) var i grunden en jämn match där Patrik Schick stod för ett konstmål från halva plan. Skottarna skapade en hel del chanser då och var värda mer. Mot England gjorde de en riktigt bra insats och kom återigen till flera klara chanser och tog en rättvis pinne (0-0). Att Tierney och Che Adams klev in från start var ett klart lyft för laget där jag tycker flera spelare visade framfötterna. I den här matchen måste båda sidor gå för tre poäng för att kvalificera sig från gruppen, vilket gör att krysset känns ointressant. När Kroatien övervärderas av det svenska folket i kombination med att Skottland faktiskt visat mest så tycker jag att tvåan är ett riktigt fräckt drag här. Betänk också att Skottland har favören av hemmaplan då matchen spelas på Hampden Park i Glasgow.

Jag drar det hela till sin spets och väljer faktiskt att chansspika Skottland rakt av till 27%!

Match 5. Kupongens bästa spik värdemässigt hittas i de vackrare delarna av västkusten i Grebbestad. Här bli nämligen ortens lag, Grebbestads IF, undervärderade då det svenska folket kikar på den tråkiga säsongsinledningen med tre raka förluster och en jumboplacering. Där bör dock inte klubben behöva hålla till så länge till. Laget spelade i Division 1 2018 och de senaste två säsongerna har Grebbestads IF varit ett topplag i den här serien, innan den förkortade corona-säsongen kom de tvåa i serien och kvalade åter mot Division 1. Truppen består också av flera spelare med Division 1-rutin och dessutom vassa nyförvärv. De två mest intressanta är anfallaren Valon Gashi och mittbacken Peter Mandic, som kom från kvällens motståndare Vänersborgs FK inför säsongen. I fjol var de två av Vänersborgs bästa spelare, där Gashi bombade in tolv mål på 13 matcher i den här serien. Gästerna har också inlett trevande, där enda poängen kommit mot nykomlingen Yxhults IK. Spelbolagen rankar Grebbestad som klara favoriter här (1,63 på Svenska Spel), men svenska folket streckar ettan tämligen försiktigt till 41%.

Fint värde på ettan alltså som borde stå i 55-60%. Den spikas!

Match 8. Friska Viljor var med på Stryktipset i lördags och jag rekade emot dem då. Det blev också förlust mot Ytterhogdal med 0-1 på bortaplan. Men insatsen var verkligen inget att skämmas för, matchen var jämn och motståndet ett av de bästa i serien. Nu har Örnsköldsvik-gänget toppchans till revansch. Det här bli lagets första hemmamatch för säsongen. Efter ett par gräsmatcher på bortaplan ska det säkerligen bli skönt att kliva in i hemmaborgen Skyttis IP där Friska Viljor är trygga på sitt konstgräs. Det visade de inte minst i Svenska Cupen nyligen där de slog seriekonkurrenten Gottne med hela 5-0. Detta unga Friska Viljor, men en snittålder på häpnadsväckande 19 år, har helt klart stor talang i laget. Täfteå å sin sida förväntas tillhöra bottenträsket i Division 2 Norrland, liksom de gjort de senaste säsongerna. Inledningen har väl på något sätt motsvarat de förväntningarna med tio insläppta mål på fyra omgångar, flest i serien. Här tror jag inte att gästerna kommer stå emot ett segerhungrigt och konditionsstarkt Friska Viljor, med högre höjd i truppen, på konstgräset.

Ettan står i 59%, men håller hela vägen upp mot 65-70%. Vettig spik.

SPIKEN

Grebbestad (match 3)

Efter tre raka förluster undervärderas Grebbestad rejält streckmässigt. Truppmässigt ska de dock kunna vara med och slåss i toppen av serien igen. Inför säsongen värvade Grebbestad in två av kvällens motstånd Vänersborgs bästa spelare, Gashi och Mandic. De lär vara sugna på att visa framfötterna nu. Bra etta till riktigt fint spelvärde.

SKRÄLLEN

Lidköping (match 6)

Lidköping ledde med 3-0 mot topplaget Forward senast, men föll igenom. Där visade de ändå vad laget är kapabelt till i sina bästa stunder. Nykomlingen Angered har inlett serien imponerande, men är inget omöjligt motstånd. När gästerna Lidköping står i 10% så måste skrälltvåan med.

DRAGET

Skottland (match 2)

Trots lite corona-bekymmer i Skottland så håller jag laget relativt högt efter de två inledande prestationerna. Mot ett underpresterande Kroatien hemma på Hampden Park så tror jag på ännu en stark prestation. Med mer skärpa framför mål och publiken i ryggen tror jag på bra chans till vinst.