Chansa på Israel – för utdelningens skull

Svenska Spel gör det inte enkelt för tipparna den här onsdagen. Förutom träningslandskampen Portugal - Israel gör det skrala spelutbudet att hela kupongen hämtas från svenska Division 2. Att det är mestadels oddsmässigt jämna matcher och bara den andra omgången för säsongen gör det rejält svårtippat.

■■ Match 6. Trots bara 13 förluster på 30 matcher och 35 inspelade poäng så åkte Eskilsminne ur Ettan Södra på målskillnad i fjol och får ta nya tag i Division 2 Västra Götaland. Där ska helsingborgarna har bra chans att slåss om en topplacering. Truppmässigt är grunden kvar från i fjol och en ny offensiv tränare har tagits in i den gamle allsvenska skyttekungen Patrik Ingelsten. I premiären mot Västra Frölunda var Eskils det bättre laget, men tappade vinsten i matchens sista spark då göteborgarna kunde kvittera till 2-2 på straff. Skyttekung Emil Åberg (19 mål i Division 1 i fjol) stod för ett av målen och han kommer bli väldigt nyttig den här säsongen som kanske hela seriens bästa anfallare. Astrio har gjort en häftig resa från Division 4 till Division 2 på två säsonger. Det är ett målglatt lag, både framåt och bakåt, vilket premiären (förlust 3-4 mot Torslanda) inte talade emot alls. I fjol skiljde det alltså två divisioner mellan de här båda klubbarna och det borde synas på planen ikväll.

Eskilsminne ska vara det tyngre laget här och tvåan spikas i Halmstad.

■■ Match 5. Stockholm Internazionale har gjort en häftig resa genom det svenska seriesystemet. Klubben bildades så sent som 2010 och startade då i Division 7. Nu lirar de i Division 2 Norra Svealand, men siktar på mer. Denna säsong förväntas de vara en av kandidaterna som slåss om uppflyttning. Klubben har fyllt på med bland annat Cameron Streete från Brommapojkarna. En spelare som gjorde ett gästspel i just Enskede i fjol där 22-åringen dominerade totalt när de mötte just Stockholm Internazionale och låg bakom Enskedes 2-1-vinst. Värdarna gör därför ingen hemlighet av att de är väldigt nöjda med att ha den explosiva liraren i sitt eget lag denna gång. Stockholm Int vann premiären mot Gamla Upsala trots en medioker plan att spela på då. Nu ska underlaget vara bättre i hemmapremiären på Kristinebergs IP, vilket kommer gynna ett passningsorienterat hemmalag.

Här ska det vara klar fördel ettan som streckas för lågt runt 50%. Då den håller hela vägen upp mot 65% så är det tecknet som bjuder på bäst spelvärde på kupongen.

■■ Match 1. Då Division 2-matcherna streckas upp så jämnt finns det i princip inte någon lågprocentare på hela kupongen. Ska man gå för någon större utdelning så är det således i Portugal pengarna ska göras. Portugiserna är en av de stora favoriterna i EM och är det med rätta. Truppen ser hyperintressant ut från backlinjen med Ruben Dias till mittfältet med Bruno Fernandes och övriga offensiv med Jota och Ronaldo. Hög klass rakt av. Förbundskapten Fernando Santos ställde upp en riktigt stark elva i ”derbyt” mot Spanien i fredags så här kan man dock hoppas att det kommer mer rotation. Ronaldo lirade exempelvis 90 minuter då vilket gör det rimligt med lite vila för 36-åringen. Israel har inget att spara på då de inte har något mästerskap att spela. Montenegro lades på rygg med 3-1 i Podgorica i lördags och den outsinliga källan till mål, skyttekungen Zahavi, ökade på sin otroliga skörd med ytterligare en landslagsbalja.

Visst är det ett långskott, men när Portugal streckas upp till 85% i en träningsmatch så chansar jag med garderingar.

SPIKEN

Stockholm Internazionale (match 5)

Hemmalaget med det internationellt klingande namnet vill fortsätta sin resa genom det svenska seriesystemet och har värvat in ytterligare bra klass för Division 2. Här ska Stockholm Internazionale ha toppchans i hemmapremiären mot Enskede. Ettan streckas för lågt och spikas.

SKRÄLLEN

Israel (match 1)

Det är ett rejält långskott, men då kupongen knappt innehåller en enda lågprocentare av rang så är det läge att kosta på Israel ett streck. Portugal ställde upp en stark elva mot Spanien senast (0-0) och roterar förhoppningsvis lite mer här. Kanske är några av stjärnorna lite rädda om benen dagarna innan EM-premiären?

Expertens systemförslag: