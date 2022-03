Bortaseger i Andalusien bjuder på fint spelvärde

Det är cupspel från fyra olika tävlingar som dominerar onsdagens Topptips. Åttondelar i Champions League och Europa League är först ut och sällskapas av EFL Trophy och kval till Copa Libertadores. En skotsk ligamatch agerar katt bland hermelinerna.

Kupongen inleder med kvällens riktiga smällkaramell, returen mellan Real Madrid och Paris SG. PSG var överlägset i det första mötet, där 1–0 var i underkant, men här lär vi få se en annan matchbild. Mbappe är dessutom ett frågetecken efter att ha fått en ful stämpling på träning i måndags. Väldigt svårtippat och jag inleder med ”gubben” (etta tvåa) i match 1.

Här är mina tidiga tankar och drag i övrigt:

■■ Match 3 . Porto kommer in med gott mod till denna åttondelsfinal i Europa League. 18 raka tävlingsmatcher utan förlust är starka papper. I åttondelen vann portugiserna rättvist över Lazio där de efter vinst på hemmaplan hade även bortamatchen i Rom under kontroll. Här hemma på Estadio do Dragao är Porto väldigt tungt. Något inte minst Milan fick erfara när de var på besök i Champions Leagues gruppspel och blev helt blåsta av stolen. Här tror jag, med drygt 50 000 hemmafans i ryggen, att portugiserna sätter sig i ett fint utgångsläge inför returen i Frankrike.

Lyon vann sin Europa League-grupp och slapp således spela första rundan i slutspelet. EL-gruppen var dock tämligen enkel och ingen riktig värdemätare. Säsongen i stort får i övrigt ses som ett misslyckande med tanke på den relativt starka truppen. En niondeplats i Ligue 1 är så klart inte bra nog. Ett svagt bortaspel med bara fyra vinster på 13 försök är ett av svaren till det. En uddamålsförlust är inte hela världen för gästerna här.

Ettan överstreckas möjligtvis något, men håller den sig under 55% så åker spikpistolen ändå fram.

■■ Match 4 . Real Betis har en fin säsong bakom sig, men har matchats stenhårt på flera fronter (La Liga, Copa del Rey och Europa League) på slutet. Något som truppen inte riktigt klarat av att hantera. Fyra raka tävlingsmatcher utan vinst nu där de bland annat blivit utspelade av Sevilla i derbyt. I 16-delsfinalen var andalusierna dessutom rätt illa ute, där ett tveksamt underkänt VAR-mål av ryssarna i slutskedet var allt som stod i vägen för en förlängning. Betis förlorade faktiskt expected goals i båda matcherna i dubbelmötet. Så när de övervärderas rejält av det svenska folket här så drar jag öronen åt mig. Över 65% är iallafall 15% för högt och då finns det spelvärde på andra sidan.

Frankfurt är knappast någon slagpåse. På topp finns den den målfarliga colombianske landslagsmannen Rafael Borre som inte sällan får hjälp av assistkungen Filip Kostic. På mittfältet huserar landslagsmän från Danmark, Jesper Lindstöm, Schweiz, Djibril Sow och Japan, Daichi Kamada. Gästerna har samtliga ordinarie spelare att tillgå och då är det ett lag som rätt dag har höga höjder i sig. Frankfurt trivs bra på bortaplan och har ett betydligt lugnare spelschema i benen. Lägg därtill en del frågetecken i Betis backlinje.

Helgarderingen känns given när X2 bjuder på strålande spelvärde.

■■ Match 5 . EFL Trophy är en titelchans för klubbarna i de lägre serierna i England då Premier League och The Championship inte får vara med. Här är vi framme i semifinalerna, där det ligger en finalbiljett till Wembley i potten. I fjol skiljde det hela tre divisioner mellan Hartlepool och Rotherham, värdarna är nykomlingar i League Two och gästerna degraderades från The Championship. Det säger något om vilken klasskillnad det ska vara här. Hartlepool gör det visserligen helt okej i League Two, med en mittenplacering. Men truppen är väldigt anonym, där endast januarifönstrets nyförvärv Omar Bogle har större erfarenhet från spel på högre nivå i League One och The Championship.

Rotherham toppar å sin sida League One och ser ut att kliva direkt upp i andradivisionen igen. Tränare Paul Warne har visserligen roterat en del i tidigare omgångar av den här cupen, men bör spetsa elvan nu när det drar ihop sig. En titel är alltid en titel. Vår blågule Viktor Johansson lär vakta målet. I skrivande stund får Rotherham inte det förtroende de förtjänar av det svenska folket som streckar tvåan under 50%.

Allt under 60-65% är en godkänd spik i min bok, så streckas gästerna inte högre än så singlar jag.

SPIKEN

Rotherham (match 5)

Det råder klasskillnad i semifinalen av EL Trophy när ligaledarna i League One, Rotherham, gästar nykomlingen i League Two, Hartlepool. Det svenska folket ger dock inte ett bra Rotherham tillräckligt med cred. Bra spiktvåa till spelvärd procent.

SKRÄLLEN

Frankfurt (match 4)

Real Betis har matchats stenhårt, vilket också speglat av sig på de senaste presentationerna som inte varit särskilt bra. Här övervärderas spanjorerna mot ett bortastarkt och piggare Frankfurt med fint truppläge.

FAVORIT I FARA

Manchester City (match 2)

City körde över Sporting i Lissabon med klara 5–0. Ett resultat som kanske inte speglade matchbilden full ut. Risk för en avslagen historia nu när dubbelmötet redan är avgjort. Jag chansar med skrällkrysset då ettan förväntas leta sig upp mot hiskeliga 90%.