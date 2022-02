Boro kan skrälla mot överstreckat United

De stora ligornas uppehåll är äntligen över och klubbarna har dessutom haft chans att agera på transfermarknaden under silly season. Att den europeiska toppfotbollen är tillbaka, med en del nya konstellationer på sina håll, är både intressant och glädjande. Fredagens Topptips inleds med en 16-delsfinal i FA-cupen och därefter tar bland annat The Championship, La Liga, Bundesliga och Ligue 1 plats på kupongen. En bättre fredag med andra ord.

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 1 . Det har nog inte undgått många Premier League-anhängare att Mason Greenwood i dagarna suttit häktad för misshandel och våldtäkt av sin före detta flickvän. Det mesta talar så klart för att den 20-årige anfallaren inte spelar en minut till i Manchester United. Den anrika klubben har haft det tufft den senaste tiden och gjorde inte några värvningar under transferfönstret. Däremot lånades Anthony Martial, som fått sparsamt med speltid denna säsong, ut till Sevilla. Ralf Rangnick har fortsatt en hel del att stå i när det kommer till att få rätsida på spelet. Det har sett riktigt illa ut i de flesta matcher. Denna 16-delsfinal i FA-cupen mot Middlesbrough kan således bli en obehaglig uppgift. Att viktiga tillställningar i Premier League väntar runt knuten kan dessutom innebära att vi får se Rangnick rotera en del i startelvan.

Gästerna har, sedan den tidigare Sheffield United-tränaren Chris Wilder tog över spakarna, gått som tåget i The Championship. Sju vinster på de åtta senaste fighterna i ligan säger det mesta. Slovenske landslagsanfallaren Andraz Sporar har visat upp fin målform den senaste tiden och ska inte räknas bort på Old Trafford heller.

Tvåan känns med det sagt något avlägsen, men då ettan ser ut att målas lite väl högt av svenska folket är krysset, som har fin rensarpotential, ett givet komplement på min kupong.

■■ Match 2 . Sheffield Uniteds säsong i The Championship är långt ifrån någon framgångssaga. South Yorkshire-klubben har dock vaknat till liv mot slutet och nu ser det ändå inte helt omöjligt ut för The Blades att nå play off. Med två välbehövliga segrar i ryggsäcken lär Paul Heckingbottoms manskap kliva in i denna fight med högre självförtroende än på riktigt länge. Dessvärre för gästerna tvingades anfallaren Rhian Brewster kliva av tidigt på grund av skada i 2–0-segern mot Peterborough och det återstår därmed att se om 21-åringen är tillgänglig här. Men med irländske landslagsstrikern David McGoldrick som potentiell ersättare ska det inte vara någon fara på taket. I gästernas spelartrupp finns även stjärnor som John Egan, Conor Hourihane och Billy Sharp, för att bara nämna några.

Birminghams trupp är betydligt mer anonym, och med rutinerade Troy Deeney fortsatt skadad är värdarna dessutom försvagade. ”Blånäsorna” har inte rosat marknaden den senaste tiden då det endast blivit två segrar på de 13 senaste ligamatcherna. Inte ens försvarsspelet som var deras styrka inledningsvis av säsongen har suttit. Detta har lett till att vi hittar de blåvita på den undre halvan av tabellen. Tipparna är, vad det verkar, fortfarande försiktiga när det kommer till Sheffield United och högersidan bjuder således på fint värde trots att det är två lag som besitter olika form och klass.

Till 40-45% är tvåan en suverän spik i min bok!

■■ Match 5 . En av kupongens bästa skrällchanser tornar upp vid den franska sydkusten där Marseille och Angers brakar samman. Värdarna har varit oerhört stabila i Ligue 1 under vintern, men gick in i uppehållet med en 1–2-förlust mot Lyon. Trots att nederlagen inte varit speciellt många de senaste månaderna så har Jorge Sampaolis manskap inte övertygat spelmässigt alla gånger. 1–1 mot Reims och en uddamålsförlust mot mittenlaget Brest vittnar om att Dimitri Payet och company har en tendens att slappna av mot sämre motstånd. Hemma i ”Vélodromen” har det dessutom bara blivit en seger på de sex senaste fighterna. Saknas i hemmalaget gör senegalesiska duon Gueye/Dieng som ska spela final i Afrikanska Mästerskapen. Två tunga avbräck för ”OM”.

Visst har Angers också ett gäng bortfall i spelartrupen, bland annat kamerunska landslagsmännen Bahoken och Ebossé. Men ”Zebrorna” har ändå fin skrällchans. Även om Angelo Fulgini och hans kamrater har kämpat med resultaten den senaste tiden ska vi komma ihåg att besökarna från utkanten av Paris slagit både Lyon och Rennes denna säsong, samt att det slutade oavgjort när Marseille besökte Stade Raymond-Kopa tidigare under säsongen (0–0). Jag tror det här kan bli jämnare än vad vänstervridna streckningen antyder.

X2 erbjuder väldigt fint värde, när de två tecknen kombinerat streckas runt 25%, och måste med på kupongen i jakten på en rensare!

SPIKEN

Sheffield United (match 2)

Det går att förstå tipparnas skepsis när det kommer till Sheffield United med tanke på South Yorkshire-klubbens svaga säsong i The Championship. Men Paul Heckingbottoms starka trupp har börjat röra på sig och är betydligt bättre än ett formsvagt Birmingham utan Troy Deeney. Spiktvåan ser riktigt trevlig ut!

SKRÄLLEN

Angers (match 5)

Marseille har varit ojämna i sina prestationer de senaste månaderna och med senegaleserna Gueye/Dieng frånvarande går hemmalaget långt ifrån säkert på Stade Vélodrome. Angers tog en pinne när sällskapen möttes senast och kan skrälla igen.

DRAGET

Almería (match 8)

Rubis Almería har klappat ihop fullständigt i sina senaste matcher och därav halkat ner till en tredjeplats i Segunda División. Men att andalusierna sitter på ett högt kunnande råder det dock ingen som helst tvekan om. Värdarna streckas för lågt och är en bra värdespik.