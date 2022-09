Blåvitt är väldigt överskattade

Den nya veckan inleder med ett riktigt trevligt topptips. 250 000 extra kronor i potten och två stora övervärderade favoriter som ska jobbas emot. Premier League-matchen mellan Nottingham och Leeds (match 5) kommer att lottas med fördelningen 54-24-22.

Med tanke på hur svår kupongen är i övrigt så kan det vara vettigt att våga spika ettan på lotten.

Många spelare vägrar torska på en lott och kommer att helgardera, vilket ger färre tecken över till mer spelvärda drag. Det gör att ettan just nu ser ut att understreckas. Och man ska alltid komma ihåg att spelvärde är spelvärde vare sig matchen avgörs på planen eller i en tombola.

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Helsingborg åkte på en blytung torsk senast borta mot Värnamo där de rättvist hämtade in 0-2 till 2-2, men sedan ändå föll efter ett övertidsmål av måltjuven Antonsson. Spelmässigt fanns det dock en hel del positivt för HIF att ta med sig och det måste de bygga vidare på för nu är varje poäng av yttersta i bottenstriden. Helsingborg gjorde på det hela taget en bra insats i Värnamo, skapade klart mest målchanser och var värda mer. Nyförvärvet Amar Mushin stod för dubbla baljor och anfallet ser bättre ut än på hela säsongen med Rosenborg-lånet Wiedesheim-Paul och Arian Kabashi som hjälp där upp, medan Faltsetas och Khalili finns på mittfältet. Ingen av dessa spelare fanns med i laget när säsongen började så man får säga att sportchef Granqvist gjort vad han kan för att trixa med truppen. Nu kommer även Taha Ali tillbaka från avstängning och bolltrollaren spetsar givetvis till startelvan ytterligare. Totalt sett skulle HIF ha fått med sig drygt fem poäng till under säsongen sett till expected points och jag tycker de ska ha okej chans att åtminstone lösa en kvalplats med den här truppen. IFK står i andra ändan av xPTS-tabellen och tagit nära sju pinnar för mycket. Borta mot Mjällby senast visade Blåvitt återigen en otrolig effektivitet när de lyckades göra fyra mål på dryga 1,4 i xG. Det blir otroligt svårt att hålla i, trots en kylig Marcus Berg på topp. Summa summarum så streckas den här matchen skevt sett till förutsättningarna på grund av en kombination av att Göteborg överskattas och HIF underskattas. Ettan är knappt värd att komma upp i 60%, men återfinns i skrivande stund närmare 80% än 70%. Det råder ingen som helst tvekan om att spelvärdet ligger på X2 och skrällen här. Helgarderingen är gjuten.

■ Match 6. Mourinho har plötsligt åkt på två bakslag på raken då pinsamma 0-4 borta mot Udinese följdes upp av torsk även i Europa League mot Ludogorets. Även spelmässigt kan man förväntas sig mer efter sommarens häftiga transferfönster. Här har den den gamle demon-tränaren en hel del skador som stör då Kumbulla, Zaniolo, Zalewski och El Shaaraway är out ihop med långtidsskadade Wijnaldum. Då är det inte lätt att möta ett svårspelat Empoli på bortaplan. Värdarna har vägrat förlora matcher inledningsvis och kommer från fyra raka utan torsk. Framför allt imponerar Empoli defensivt och är ett av de lag som släppt till allra minst målchanser. Det blir således något att bita i för Tammy Abraham i Roma, om den viktiga anfallaren nu startar matchen efter att ha missat de två senaste på grund av en axelskada. Vi kan hur som helst räkna med att Empoli inte kommer att ge bort något gratis framför fansen på Carlo Castellani och att Roma inte kommer komma till så många klara lägen som tipparna verkar tro. Över 70% på tvåan är nämligen alldeles för mycket då 55% vore mer rimligt. Även här rekommenderas således alla tecken och skrälljobb för chans på de stora pengarna.

■ Match 4. Då jag väljer att gardera de två oddsmässigt största favoriterna på kupongen så gäller det att hitta vettiga spikar som inte är för otroliga på andra håll. Det bästa singeltecknet på kupongen hittar vi i Damallsvenskan. Vittsjö står klart under 2 gånger pengarna och är en favorit att hålla i handen. Med finska landslagets Jutta Rantala på topp krävs det inte många chanser för att hitta målet. Vittsjö har sett jämna och stabila ut hela säsongen, faller sällan ur ramen och visar form. Ett beröm som man knappast kan dela ut till Djurgården. Blåränderna åkte på tredje raka torsken senast mot ett ekonomiskt krisartat Eskilstuna och ser inget vidare ut. När nivån på motståndet skruvats upp under säsongen så har stockholmarna haft det väldigt jobbigt. Hedvig Lindahl har fått en väldigt jobbig inledning i sin nya klubb och får ingen vidare hjälp av en darrig försvarslinje. Tvåan ser ut att streckas väldigt förmånligt under 50%, men ska sitta oftare än så. En utmärkt spik att bygga kupongen runt.

Spiken

Vittsjö (match 4)

Vittsjö fortsätter agera stabilt i Damallsvenskan vilket bara fyra förluster på 18 matcher vittnar om. Spets finns i finska landslagets Jutta Rantala. Bra läge till tre poäng mot ett för stunden virrigt och formlöst Djurgården. Tvåan streckas klart rimligt och spikas.

Skrällen

Empoli (match 6)

Empoli är ett av lagen som släppt till minst antal målchanser i Serie A och är svårspelade hemma. Ska knappast räknas bort mot ett överstreckat Roma som kommer från tveksamma insatser.

Draget

Eibar (match 8)

Eibar är tunga hemma i Baskien. Här väntar visserligen ett förmodat toppmöte mot Granada, men gästerna är ett lag som Eibar haft det väldigt lätt för med vinst i sju av de åtta senaste mötena. På en lurig kupong är ettan ett helt okej spikdrag.