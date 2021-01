Bilbao är ett roligt skrälldag på lappen

De tre sista matcherna på Europatipset ska avgöras ikväll. Det är också inledningen på dagens Topptips. Återigen är det en favorittyngd kupong där det bästa valet är att göra mindre system och i stället skruva upp radinsatsen.

■■ Ajax har tappat poäng i två raka ligamatcher men toppar alltjämt Ereidivise på samma poäng som Feyenoord och Vitesse. Ajax har dock en match mindre spelad och här står viktiga poäng på spel i match 4 för att åter få lite försprång. Nu kan möjligen nyförvärvet från West Ham, Sebastien Haller, kliva in från start. Anfallaren kommer göra mycket nytta i Ajax och löste en assist i sina första 30 minuter som inhoppare senast. I övrigt är truppläget bra och Twente är en rejäl klass sämre. Värdarna har torskat tre raka matcher här på De Grolsch Veste trots överkomligt motstånd. Tvåan streckas just nu till spelvärda 62% och är en klar spik under 70%.

■■ Som jag skrev igår så blir Real Madrid övervärderade i den spanska Supercupen, nu match 2. En anledning är att det svenska folket kan luras av att de står som hemmalag. Denna match spelas dock på neutral plan i Málaga. Real Madrid ser betydligt bättre ut än under inledning av säsongen, men har fortfarande en bra bit upp till fornstora dagar. Marängerna är för ojämna och kommer bland annat från poängtapp i de två senaste bortamatcherna. Marcelino tog nyligen över Athletic Bilbao. Den rutinerade 55-årige spanjoren gjorde sin första match vid spakarna mot Barcelona där Athletic stod upp bra (2-3), men stötte på en omöjlig Messi. Nu har tränaren fått ytterligare en vecka att jobba med laget som kommer utvilat. Jag helgarderar den högt streckade ettan och jobbar skrällen. Tvåan till 11% är kupongens bästa lågprocentare.

■■ Kupongen avslutas med två matcher från brasilianska Serie B. I match 8 har gästerna Guarani åkt på en släng Corona. De tre backarna Wálber, Ramon, Bruno Silva är out tillsammans med båda målvakterna Mesquita och Jefferson. Defensiven har därmed fått sig en rejäl knäck. Framåt saknas dessutom den offensiva mittfältaren Crispim och anfallaren Waguininho. Att då ställas inför en tuff bortamatch mot ligatrean Cuiabá blir så klart ingen lek. De flesta brasselag är starka hemma, men Cuiabá är faktiskt bäst i ligan på egen plan med bara en förlust på 17 matcher. Fint värde på ettan till 41% just nu som håller som spelvärd spik hela vägen upp till 55%.

SKRÄLLEN

Athletic Bilbao (match 2)

Real Madrid övervärderas i match 2 när matchen spelas på neutral plan. Nya tränaren Marcelino kan vara en injektion för Bilbao som gjorde en bra insats mot Barcelona senast och kommer utvilade efter en vecka spelledigt. Låg procent på tvåan som måste med.

SPIKEN

Ajax (match 4)

Det är dags för Ajax att studsa tillbaka efter två raka poängtapp. Haller är ett nyförvärv från West Ham som kommer göra mycket nytta. Här råder klasskillnad och håller sig tvåan under 70% är det spiken given.

FAVORIT I FARA

Arsenal (match 1)

Arsenal har vind i seglen igen och den långa formsvackan verkar glömd. Här väntar dock Londonderby mot ett Crystal Palace vars specialitet är att slå ur underläge. Ingen vidare form på gästerna men nyligen löste de poäng mot Leicester. Jag utesluter inte poäng här heller.