Bielsas Leeds en bra uppgift för Tottenham

Vi öppnar spelåret 2021 med ett Topptips som sträcker sig över två dagar. Två Premier League-matcher och en Championship-drabbning (match 1-3) avgörs under fredagskvällen medan mer PL, Old Firm-derby i Skottland, La Liga och Bundesliga tar oss i mål under lördagen.

Trevlig kupong helt klart, men också lurigt när det blir omöjligt att följa laguppställningar och oddsförändringar på lördagsmatcherna.

Här kommer mina tidiga drag, men håll ögonen öppna på eventuella förändringar i dessa märkliga tider.

■■ Everton har nu tagit starka fyra raka vinster i Premier League. Men har det verkligen sett så bra ut spelmässigt? Min känsla är att Liverpool-klubben övervärderas av det svenska folket här. Borta mot jumbon Sheffield United satt trepoängaren långt inne och Ancelotti har ett ansträngt skadeläge. Frånvaron från viktiga trion Digne, Allan och James Rodriguez påverkar och även Richarlison lär stå över igen efter sin huvudskada i Ligacupen. Tunga avbräck.

West Ham får å sin sida i stället tillbaka monstret Antonio på topp. Han byttes in och fick göra en kvart redan borta mot Southampton senast. Truppläget ser därmed riktigt bra ut för The Hammers. Totalt sett har West Ham imponerat under säsongen och är svårslaget.

Ettan ser ut att överstreckas rejält och när tvåan i skrivande stund kan fås till alldeles för låga 10% är det ett måstetecken i match 1!

■■ Den tidiga lördagsmatchen mellan Tottenham och Leeds i match 4 är intressant. Tottenham fick oväntad, men välbehövlig vila då London-derbyt mot Fulham ställdes in i veckan.

Leeds har i stället kört fullt schema där de krossade ett uselt WBA på bortaplan med

5–0 senast. Det gör att The Whites kan bli lite övervärderat. Bielsas aggressiva filosofi kan nämligen passa ett smart spelande Tottenham rätt bra. Senast Leeds skulle åka och köra över ett topplag på bortaplan blev de helt slaktat med 2–6 mot Manchester United.

Ett Spurs med längre vila och bra truppläge ska ha toppchans mot denna typ av motstånd på hemmaplan, där firma Kane/Son kommer få ytor.

Om ettan håller sig runt 55% är det en klart vettig spik.

■■ Ett roligt drag hittas i Bundesliga och match 8. Union Berlin kommer från en stark säsong och flera häftiga resultat i december. Poäng borta mot Bayern München och vinst hemma mot Dortmund, bland annat. Förlusten av Sebastian Andersson har snarare varit ett lyft då ersättaren Max Kruse gjort succé och Liverpool-lånet Awoniyi fyllt på bakom.

Werder Bremen har däremot fallit tillbaka efter en lovande inledning. Fjolårets bottengäng lär åter få koncentrera sig på att lösa ett nytt kontrakt. En anledning är de många skador som stört.

Berlin ska vara tydlig favorit här, men matchen streckas i nuläget helt jämnt. Tvåan är en häftig chansspik runt 35-40%.

SKRÄLLEN

West Ham (match 1)

West Ham har ett bra truppläge när de nu även fått tillbaka Antonio och möter ett skadedrabbat Everton i helt rätt läge. Tvåan runt 10-15% är ett givet skrälldrag.

SPIKEN

Tottenham (match 4)

Tottenham fick välbehövlig vila och kan ta emot Leeds med piggare ben. Bielsas offensiva fotboll lär dessutom passa ett smart Spurs där spetsspelarna Son och Kane kommer få ytor. Bra etta runt 55%.

FAVORIT I FARA

Bayer Leverkusen (match 7)

Trots tappen av Havertz och Volland inför säsongen har Leverkusen gjort det strålande. Här blir de dock överskattade i en tuff bortamatch. Frankfurt är obesegrade hemma denna säsong och har klass i en nytänd André Silva. Nära 60% på tvåan lockar inte.