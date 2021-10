Bayern kommer banka Häcken

Superettan smygstartar klubblagsfotbollen igen, men det är det sydamerikanska VM-kvalet som dominerar torsdagens Topptips med fem matcher. Det är också där jag tycker att de bästa skrällchanserna finns. Avslutningsvis tar vi oss an två fighter från damernas Champions League där båda hemmalagen spikas.

Här är mina tidiga tankar:

■ Match 3. Colombia har fortfarande inte glömt förnedringen i Quito då de i Ecuador förlorade med 1-6 för snart ett år sedan. Nu ska det finnas bra chans till revansch. Colombia visar en stabilitet med sju raka VM-kvalmatcher utan förlust. Senast nollade kaffeodlarna suveräna tabellettan Brasilien, brassarnas första poängtapp efter nio raka vinster, här hemma och nöp en pinne. Colombia har med det inte förlorat på sju raka kvalmatcher. Ecuador har totalt sett gjort ett riktigt fint VM-kval där de ligger på tredjeplats. Men det är hemma på den höga höjden som poängen tagits. Hela 13 av 16 poäng i kvalet har fixats där. På bortaplan är nationen betydligt mer beskedliga vilket fyra förluster på fem matcher vittnar om. I söndags blev det torsk borta mot jumbon Venezuela. Colombia har mer spets truppmässigt med spelare som Mina, Zapata och en nyförlöst gammal Falcao. I skrivande stund streckas Colombia under 60%, då är det en spik jag gillar.

■ Match 8. Damernas Champions League avslutar med två matcher och där är det bara att spika storfavoriten Bayern München i match 7 hemma mot ett BK Häcken som inte räcker till i såna här sammanhang. Men även Arsenal ska ha toppchans hemma i London. Jonas Eidevall har fått en perfekt start som tränare i The Gunners. Klubben har inlett Premier League i strålande stil med suverän serieledning efter fem omgångar. Fem vinster och 19-2 i målskillnad är inte kattskit där de enda två insläppta kom i derbyt mot förra årets CL-finalister Chelsea (3-2). Offensiven är blytung. Miedema, Parris och Heath är en högintressant trio på topp. Borta mot Barcelona, som är i ett eget slag just nu, hade Arsenal inte mycket att sätta emot men nu väntar lämpligt motstånd. Hoffenheim är långt ifrån någon slagpåse och slog danska Köge med 5-0 i premiärmatchen där tyskorna visade effektivitet. Tuffare emot i helgens Bundesliga där det blev klar torsk borta mot Bayern München och nu är det ett liknande motstånd Hoffenheim står inför. I grunden är det ändå klasskillnad här. Ettan går just nu att få under 50%, men borde ligga en bit över 65%. Fint spelvärde således och jag spikar.

Med spikarna klara så finns det garderingar att sprida ut i det sydamerikanska VM-kvalet. Här kryllar det nämligen av lågprocentare att hoppas på.

■ Match 2. Efter nio raka kvalvinster kom, som sagt, till sist ett poängtapp för Brasilien senast mot Colombia. En rätt trött tillställning. Med 28 poäng är dock brassarna i stort sett redan klara för VM i Qatar. Förra kvalet räckte det med 26 poäng för att komma topp 4 och Brasilien leder gruppen i överlägsen stil. Så det är inte säkert att alla spelarna är redo att offra smalbenen här. Det måste däremot Uruguay göra som har ett betydligt mer prekärt läge i tabellen. Den sista biljetten har de just nu i sin hand, men vid förlust här så riskerar de att bli omsprungna av Colombia som är klara favoriter att vinna sin match. Det blev en tung torsk borta mot Argentina senast där Messi var på spelhumör. Men jag tycker inte man kan räkna bort de blåvita för det. Här återkommer Juventus innermitt Bentancur från avstängning. Han saknades verkligen mot Argentina och kommer hålla ihop mittfältet på ett helt annat sätt. Truppen i övrigt är visserligen ålderstigen, men osar klass i frontmännen Suarez och Cavani. Vi vet vad de kan göra i sina bästa stunder. Jag tycker det är häftigt att gardera den högt streckade ettan fullt ut och hoppas på storskräll.

