Bayern är bara bäst – spikas i supermötet

Det bjuds på fotbollsgodis i kväll när Champions Leagues gruppspel drar igång. Sex matcher från mästarturneringen finns med på kvällens Topptips som kryddas med två drabbningar från The Championship. Kvällen till ära stoppar Svenska Spel in 250 000 extra kronor att slåss om i potten.

Att Malmö får finbesök av Juventus och gigantmötet på Camp Nou mellan Barcelona och Bayern München är guldklimparna. Lustigt nog hittar jag även kvällens två idéer just där:

■■ Match 1 . Kupongen rivstartar med ett klassiskt gigantmöte på Camp Nou. Barcelona har dock tappat rejält med slagkraft. Messis avsked är så klart ett slag i ansiktet på fansen och därutöver lämnade Griezmann sent i transferfönstret. Dessutom är truppen rejält utarmad till den här matchen. Dembélé, Fati, Roberto, Agüero och Braithwaite är några av alla skadade spelare. Depay har visserligen sett riktigt bra ut inledningsvis hos katalanerna, men i övrigt ser offensiven blekare ut än på många många år i Barca.

Bayern München har inlett säsongen starkt under nye Nagelsmann. 4–1 borta mot Leipzig i helgen var ytterligare ett styrkebesked. Elaka tungor hävdade att Lewandowski är småskadad och kan missa den här matchen, men enligt Nagelsmann ”ser det bra ut” för Lewandowski så jag utgår från att målmaskinen startar. Frågetecken på Gnabry dock, som ändå kommer resa med till matchen och beslut om medverkan tas under morgondagen. Hur som helst så har tyskarna en så bred trupp att det kommer att ställas en minst sagt slagkraftig elva på planen. Då tror jag Barcelona på dekis får det väldigt svårt, trots hemmaplan.

Oddset på Bayern har droppat rejält senaste dagarna och de är nu klara favoriter. Allt under 50% på tvåan innebär spelvärde. Spik!

■■ Match 2 . Det är inte varje dag svenska klubblag får besök av storheter som Juventus. Men i kväll är det dags! Och Malmö möter ”Den gamla damen” i helt rätt läge. Ronaldo har lämnat, EM-stjärnan Chiesa är skadad och inledningen på Serie A har varit sämsta tänkbara med en poäng på tre matcher. Torsken hemma mot nykomlingen Empoli var pinsam och i torsken borta mot Napoli var Juve helt under isen och var utspelade långa stunder. Napoli vann bland annat hörnorna med 13–1.

Malmö har också en del skavanker i truppen där Lewicki, Moisander och Dahlin bland annat är tveksamma. Förhoppningsvis kan i alla fall någon ur den trion delta. Till skillnad från det jobbiga poängtappet hemma mot Norrköping i helgen så kliver då avstängda Christiansen och Berget in i spel igen. Viktigt. Framför allt så har Malmö en förmåga att inte bara spela på topp utan även överprestera i den här typen av matcher på hemmaplan. Lyckas skåningarna med det även nu så ska de inte räknas bort mot ett formsvagt Juventus.

Jag smaskar på med alla tecken och hoppas på hemmaskräll till 12%.

■■ Match 7 . Tidigt bottenmöte i The Championship mellan de två lag som har haft störst svängdörrar i försvaren. Readings 16 insläppta och Peterboroughs 14 är klart mest i serien efter sex omgångar. Reading hade ledningen med 3–1 hemma mot QPR i helgen, men släppte in två mål sista tio minuterna. Vasse John Swift stod för ett hat trick då och när både Joao och Mëitë, lagets två bästa målskyttar i fjol, skadade så är mittfältaren ruggigt viktig för offensiven. Just nu finns bara rumänen George Puscas som senior-alternativ på topp. Med tanke på det ihåliga försvaret är det inte omöjligt att nyförvärvet från Crystal Palace, Scott Dann, tar plats på mittbacken. Ett annat nyförvärv, Danny Drinkwater, kan även få en plats på bänken beroende på sin fysiska status. Ett avbräck är att förstamålvakten Rafael skadade handen mot QPR och är borta, Orutinerade Luke Southwood, med bara en A-lagsmatch i The Championship under bältet kommer i stället stå. Inte ultimat.

Peterborough tappade in sin tur konceptet helt senast mot Sheffield U. 1–1 i halvlek förvandlades till totalt 6–2 efter fyra insläppta mål på 19 minuter i andra halvlek. Offensivt finns det ändå potential i nygamla Jack Marriott ihop med fjolårets komet Jonson Clarke-Harris med 31 mål i League One i fjol. Peterborough har tidigare gjort det helt okej som nykomling och kan inte räknas bort.

Då det finns bra chans till många mål så minskar riskerna för ett kryss. Mellan två opålitliga lag passar således ”gubben” (etta-tvåa) perfekt. Där spelvärdet ligger på tvåan till 22%.

SPIKEN

Chelsea (match 3)

Kvällens bank hämtas i London där Chelsea ser ruggigt starka ut för tillfället. Zenit har haft det väldigt svårt på bortaplan i CL-gruppspelet de senaste säsongerna och här råder klasskillnad. Stabil etta.

SKRÄLLEN

Malmö FF (match 2)

Juventus har fått en bedrövlig start på säsongen och EM-stjärnan Chiesa är inte med i matchtruppen på grund av skada. Malmö har ett strålande facit när det vankas Europaspel hemma på stadion. Kan inte räknas bort.