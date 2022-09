Bayer Leverkusen är rensaren på kupongen

Jag har stor respekt för Bayerns kunnande på egen matta men när kupongen erbjuder fler än ett intressant spikalternativ flaggar jag för en knall i München. Har Leverkusen en av sina bättre dagar är tvåan en kupongrensare av högre makters nåde.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1. Julian Nagelsmann och dennes Bayern München bedrev ett slakteri i inledningen av säsongen. De rödvita körde över Eintracht Frankfurt, Wolfsburg och Bochum med totalt 15-1 (!) där prestationerna vittnade om en kusligt hög högstanivå. Sedan dess är värdarna hastigt och lustigt utan seger i de fyra senaste omgångarna. Innan uppehållet gick ”Die Roten” på pumpen mot Augsburg med 0-1 i ett riktigt lågvattenmärke. Nagelsmann fick utstå hård kritik och under denna mörka period har avsaknaden av Lewandowski gjort sig påmind. Sadio Mané har inte varit svaret på polackens flytt och mesta mästarna får snällt klara sig utan en ”nummer nio” fram till januarifönstret. Med tanke på den oerhörda spets som de hemmahörande besitter i övrigt är det inte tal om någon generalkris, men i en matchbild som bör gynna Bayer Leverkusen vill jag ändå slå ett slag för gästerna. Bara en seger på sju försök är usla siffror för Seoanes mannar som med det sagt presterat bättre än vad tabellen visar. Underbarnet Wirtz är ett avbräck men när den schweiziske tränaren trots det kan skicka ut herrar som Schick, Diaby och Hudson-Odoi i sin offensiv går det inte att klaga. Väl medveten om Bayerns styrka på Allianz Arena kan jag inte undvika att lockas av tvåan som rensar kopiöst bland kuponghögarna. ”Gubben” (etta-tvåa) blir mitt val i stormötet.

■■ Match 4. Det är sällan som andra lag än Benfica, Porto och Sporting befinner sig i den absoluta toppen av Primeira Liga. Braga har i modern nutid stämplats som utmanaren som inte håller hela vägen, men den här säsongen har ”Ärkebiskoparna” bestämt sig för att vända upp och ner på verkligheten. 19 inspelade poäng av 21 möjliga är minst sagt imponerande siffror. Simon Banza och Ricardo Horta är de enskilt största anledningarna till gästernas succé, men denna fredag får duon och deras kamrater finna sig i att slå ur enormt underläge. Porto har haft en svag inledning med deras mått mätt men det skiljer trots det bara fem poäng upp till förstaplatsen. Upp till Braga är avståndet två pinnar färre och jag blir inte förvånad om ”Drakarna” äter ikapp glappet hemma på mäktiga Dragao. På denna arena har Braga bara vunnit en gång i ligaspelet sedan 2005. Evanilson, Taremi och Galeno är en sylvass trio som ska se till att maktdemonstrationen fortsätter och den sistnämnda lär säkerligen vara extra motiverad mot sina gamla lagkompisar. Porto är ett bättre lag och så länge ettan stannar under 55 procent letar jag inga garderingar. Spik!

■■ Match 5. De relativt nytillträdda turkiska ägarna i Hull kritiserades när de i fjol valde att sätta polaren Shota Arveladze på tränarbänken. Georgiern löste kontraktet med ”Tigrarna” men spelet lämnade en hel del att önska. På samma väg har det fortsatt den här säsongen. Efter att ha sprungit långt över EV i inledningen har de orangesvarta styrt in i en vägg mot slutet där förlusterna radats upp på löpande band. Fyra raka nederlag och elva (!) insläppta mål under samma period är siffror som skvallrar om bottenstrid för de hemmahörande. Nyförvärvet Estupinán har varit ett glädjeämne men kan Luton hålla colombianen i styr finns ingen plan B hos Arveladze och company. Nathan Jones är däremot en manager som med sitt taktiska sinne kan anpassa sitt lag efter motståndaren. Walesaren – som ryktades till Brighton innan De Zerbi tog över – har gjort underverk med en begränsad budget och med honom vid rodret är ”Hattmakarna” tillräckligt bra för att återigen kriga om en playoff-plats. Gästernas truppläge ljusnar när viktige Cornick ser ut att vara åter och en ansenlig insats från de tillresta ska räcka långt i East Riding of Yorkshire. Till jämnt fördelade streck tar jag ställning – spikad tvåa!

Spiken

Porto (match 4)

Porto är en aktad stormakt på Dragao där Braga bara vunnit en gång sedan 2005 i ligasammanhang. Jag ser inte historien skrivas om denna fredag. Stabil etta.

Skrällen

Almería (match 2)

Almería har haft det tufft utan tappade Sadiq, men på San Mamés ska kontringsstarka lirare som Touré och Ramazani kunna trivas med matchbilden. När Athletic Bilbao övervärderas går jag hårt för skrällen med samtliga tecken.

Draget

Leverkusen (match 1)

Att rå på Bayern München på Allianz Arena är inte det lättaste. Leverkusen trivs dock som fisken i vattnet när det vankas omställningar och med tanke på bongens utformning gör jag plats för tvåan som skapar korsdrag bland kuponghögarna.