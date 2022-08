Bästa spikarna från superettan

Efter en helg full med fotbollsgodis så känns det skönt att måndagen fyller på med mer. Juventus och Atlético Madrid ska båda premiärspela i Serie A och La Liga medan Liverpool ska försöka ta revansch på 2-2 i premiären mot nykomlingen Fulham. I övrigt är det svensk fotboll för hela slanten då Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan står för fem matcher.

Den största favoriten är, med rätta, Liverpool (match 3) som alltid ska vara favoriter hemma på Anfield. Men när ettan streckas upp mot rejäla 90% så vill jag ändå få med ett rensarkryss för chans på de riktigt stora pengarna då ett kompetent Crystal Palace gästar.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 7. Landskrona var nederlagstippade inför säsongen, men har gjort det klart bättre än förväntat. Nu börjar dock verkligheten komma ikapp. En enda pinne, hemma mot jumbon Östersund, är allt skåningarna fått med sig de senaste fem omgångarna. Senast en rättvis torsk borta mot samma Östersund med 3-1. Där drog även viktiga Adam Egnell på sig en ostskiva som gör att den centrala mittfältaren är avstängd. Inte optimalt när en tuff bortamatch väntar borta mot serietvåan Brage. Bortaplan och konstgräs är ingen kombo som Landskrona längtar efter direkt. Bara två segrar har kommit på resande fot, mot bottengängen Jönköping och Dalkurd. Brage är något helt annat. Masarna var visserligen tvungna att hämta in underläge två gånger om borta mot Norrby senast, men spelmässigt var de minst en nivå bättre där de vann bollinnehavet stort och antal vassa chanser likaså. Defensiven har varit sylvass hemma på Domnarsvallen där bara sju bollar släppts in på hela säsongen. Framåt visar Niklas Söderberg toppform med fyra mål på fem matcher och 20-årige Joakim Persson, som kom från Sirius i fjol, har verkligen blommat ut på den här nivån. Han fick bara ett inhopp senast mot Norrby på grund av sjukdom, men ska vara fit for fight nu igen. Jag hoppas att ettan inte drar iväg över 60% för då är det en solid spik. Det finns inget annat än tre pinnar för Brage i den här typen av matcher om de ska hålla fast vid den andra direktuppflyttningen. Och jag gillar verkligen hemmalagets förutsättningar här.

■ Match 8. Jag har varit imponerad av AFC den här säsongen. Den sympatiske tränaren/sportchefen Jawad Al Jebouri har fått sitt lag att spela en trevlig, om än ojämn, fotboll. Det brukar nämligen smälla i båda burar titt som tätt. AFC drog på sig ett rött kort senast mot Jönköpings Södra, som kostade den matchen och innan dess var man det bättre laget borta mot Örgryte (2-2) där defensiven dock var alldeles för slarvig och poäng gavs bort. Två matcher som kostat häng på toppen. Här är vänsterbacken Victor Fors avstängd, men det finns tyngre avbräck än så. Helsingborgs inre stridigheter med anfallssjärnan van den Hurk har gjort att Grankvist snabbt som attan såg sig om efter alternativ. Det visade sig bli AFC:s skyttekung Amar Mushin. Mushin har med sina tolv mål varit vital för Eskilstuna-gänget och blir så klart omöjlig att ersätta. Nu väntar en av säsongens tuffaste matcher borta mot Superettans bästa hemmalag Brommapojkarna. BP har 7-2-0 hemma på Grimsta. Defensivt finns det fortsatt en del att jobba på, men med den sylvassa trion Vasic, Pettersson och Cosic längst fram så kommer man undan med en hel del. Det här har kapacitet att bli en sevärd tillställning med en hel del mål, men BP är minst en nivå bättre för dagen och är som sagt väldigt trygga på hemmaplan. Stabil spiketta.

■ Match 4. Juventus kommer från en deppig säsong utan titlar. Allegri fick aldrig riktigt bukt på spelet. Under sommaren har Chiellini och De Ligt lämnat i försvaret där Torinos försvarsgeneral, duktiga brassen Bremer, istället kommit in. Filip Kostic, Paul Pogba och Angel Di Maria är andra spelare som hämtats in. Men det känns knappast som spelare med framtiden för sig. Pogba är dessutom, återigen, skadad och är inte aktuell för spel än på ett tag. Chiesa är inte heller fit for fight från förra säsongens långtidsskada och målvakten Szczesny är också out medan Morata återvänt till Atletico Madrid från sitt lån. Dybala (Roma) och Bernardeschi (Toronto FC) har också gått vidare till nya klubbar. Rabiot ryktas också och är dessutom avstängd tillsammans med Kean. Totalt sett är jag inte så imponerad av sommarfönstret och kommer det inte in några fler spännande namn tror jag Allegri kan få ytterligare en tuff säsong. Sassuolo har visserligen tappat målskytten Scamacca till West Ham och ersatt honom med framtidsmannen Augustin Alvarez. Men de grönsvarta och framför allt fått behålla sin stora stjärna Berardi och landslagskompisen Raspadori, så det finns fortsatt kraft framåt. En bra dag kan ”Sassarna” absolut stå upp mot Juve, vilket de visade i den här bortamatchen på Allianz Stadium i fjol som vanns med 2-1. Skakig premiär nu och allt vad det innebär är jag inte alls sugen på att ge ett överstreckat Juventus mitt förtroende. En helgardering och skrälljobb blir mitt val.

Spiken

Brommapojkarna (match 8)

BP är Superettans absolut starkaste hemmalag och tagit 23 av 27 möjliga poäng på Grimsta IP. AFC har visserligen gjort det rätt bra under säsongen, men nu sålt sin stora skyttekung Mushin till Helsingborg och ger bort alldeles för mycket defensivt. Stark etta.

Skrällen

Sassuolo (match 4)

”Sassarna” har fått behålla båda sina landslagsmän Berardi och Raspadori och visade i fjol att de en bra dag kan stå upp mot samtliga lag i serien, även på bortaplan då de besegrade inte bara Juve utan även Inter och Milan på resande fot. Juve har inte haft något hett sommarfönster och det största nyförvärvet Paul Pogba är skadad. Skrällvarning.

Favorit i fara

Atletico Madrid (match 5)

Diego Simeone har haft en rätt lugn transfersommar och ställs inför en jobbig La Liga-premiär på bortaplan. Getafe är ett fysiskt och defensivt starkt lag som nollade både Real Madrid och Barcelona på hemmaplan i fjol. Här finns goda chanser på poäng för hemmalaget.