Barcelona bara bäst – spiktvåa med värde

Champions League-kvällar är alltid högtidsstunder och denna tisdag är inget undantag. Stormatcher från Milano och Amsterdam förgyller kupongen lite extra, men det blir också intressant att se det brittiska derbyt mellan Liverpool och Rangers. Sex fajter från mästarnas turnering blandas med två bataljer från The Championship.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Inter åkte på en tung hemmaförlust mot Roma för några dagar sedan och det var faktiskt det andra raka nederlaget i Serie A. De blåsvarta är för tillfället långt ifrån att kunna försvara sin Scudetto från 2021. Nu är det fokus på Champions League där Inter gjort ungefär som förväntat hittills. De har besegrat Viktoria Plzen på bortaplan och åkt på torsk hemma mot Bayern München. En match där Inter inte alls var bra och förtjänade att förlora med 0–2. Romelu Lukaku saknas vad det verkar fortfarande och utan den urkraft som belgaren besitter har Milano-klubben svårt att komma till riktigt farliga målchanser. Kemin mellan Dzeko och Martínez är inte 100-procentig. På mittfältet får värdarna klara sig utan Brozovic som är skadad. När han var avstängd i helgens ligamatch tog kroatens plats på mittfältet av Asllani. En helt okej spelare, men visst känns det som att han, Barella och Calhanoglu kommer förlora mittfältskampen denna tisdag.

Barcelona kommer nämligen till spel med de spanska landslagsspelarna Pedri, Gavi och Busquets. Skulle någon i denna minst sagt spelskickliga trio saknas är Kessié förste inhoppare och som gammal Milan-spelare lär han knappast ha något emot att sänka sin gamla rival. Om mittfältet är starkt vet jag inte riktigt vad som ska sägas om anfallet. Robert Lewandowski vräker in mål även i den blåröda tröjan och får bra leverans av kantspelare som Raphinha, Dembélé och Ansu Fati. Det finns en liten svaghet i försvaret efter att både Araújo och Koundé skadat sig, men jag tror inte hemmalaget lyckas utnyttja det.

Barca är för stunden ett klart snäpp vassare och streckas dessutom rimligt runt 55%. Spiktvåa!

■■ Match 4 . Trots att minst sagt viktige Victor Osimhen har gått skadad har Napoli fortsatt att vinna fotbollsmatcher. Två storsegrar mot Liverpool och Rangers finns noterade i Champions League och i Serie A toppar de ljusblåa tabellen. Detta säsongen efter att spelare som Mertens, Insigne och Koulibaly lämnat. Oerhört imponerande och Napolis scouting har verkligen haft en bra sommar. Min-Jae Kim har anslutit från Fenerbahce och genast tagit plats i försvaret medan Raspadori är ett intressant nyförvärv på topp. Bäst av alla har dock Kvaratskhelia varit. Det är inte konstigt att han kallas för ”Kvaradona”, något som verkligen får tas som högsta möjliga beröm med tanke på Maradonas ställning i Neapel. Trots alla hyllningar och fina insatser finns det en del som tyder på att Napolis segersvit tar slut nu.

Motståndet plockas nämligen från den översta hyllan. Ajax krossade Rangers på hemmaplan i den första omgången av Champions League och stod även upp helt okej på Anfield Road innan landslagsuppehållet. Där blev det dock förlust efter att Matip nickat in en hörna med ett fåtal minuter kvar att spela. Sedan dess har Ajax haft oväntade problem i ligaspelet, men här kommer vi få se ett starkt hemmalag ställa upp. Nederländska landslagsspelare som Berghuis, Bergwijn, Klaassen, Blind, Timber och Pasveer kan starta tillsammans med offensiva stjärnor som Tadic och Kudus. Den sistnämnde stod för ett riktigt drömmål mot Liverpool och har därmed nätat i båda CL-fajterna så här långt. I Amsterdam brukar vi alltid få se ett offensivt viktat hemmalag och jag tror att Ajax kommer ha mycket boll i denna batalj. Napolis starka facit hittills gör dock att det svenska folket har svårt att släppa taget om gästerna.

Trots att Ajax ska vara klar favorit på hemmaplan så ser den här matchen ut att streckas helt jämnt. Det innebär strålande värde på ettan som är en fräck värdespik.

■■ Match 7 . Slår du upp ordet ”jojo-lag” i ordboken är chansen stor att en bild på Norwich dyker upp. Kanariefåglarna har i flera år gått upp från The Championship bara för att omgående få ta hissen tillbaka ner igen. Just nu huserar de gröngula i andradivisionen och visst är de på väg upp till det engelska finrummet ännu en gång. Lördagens seger borta mot Blackpool var den sjunde segern på de åtta senaste omgångarna. Under den perioden ryms också ett kryss mot West Bromwich. Teemu Pukki och Josh Sargent har ett fint samarbete på topp och den duon måste Readings försvar hålla ögonen på. I övrigt finns det dock en del svagheter att utnyttja för The Royals. Mittbackarna Hanley och Omobamidele tillhör till exempel knappast de snabbaste och målvakten Tim Krul börjar bli lite till åren.

Reading har tre segrar på sina fyra senaste och mönstrar ett spännande anfallspar. Lucas Joao har vräkt in mål för klubben under ett par år och har nu fått sällskap av Andy Carroll. Det må kanske inte vara den kvickaste liraren i serien, men han är fortfarande oerhört svår att hantera i luftrummet. Dessutom är den så skadedrabbade Méïté tillbaka i spel och han stod för ett av målen i 3–1-segern över Huddersfield. Med Hoilett och Ince bakom anfallet är det inte konstigt att Reading är svårt att hålla från målet. Reading är en av de mest positiva överraskningarna i The Championship den här säsongen. De agerar visserligen ojämnt, men när de får till det nås höga höjder. De är seriens bästa hemmalag med fem segrar på sex försök och befinner sig bara två pinnar bakom Norwich i tabellen.

Detta är ett helt öppet möte och när tipparna då går på namnet Norwich tornar värdet upp sig till vänster. 1X är en strålande lösning om man har modet att chansa bort en favorit.

SPIKEN

Barcelona (match 1)

Barcelona har en av världens starkaste offensiva uppställningar och trots bortaplan lär Lewandowski, Raphinha och de andra få sina chanser. Ett formsvagt Inter löser inte denna svåra uppgift. Tvåa!

SKRÄLLEN

Reading (match 7)

Reading har varit urstarkt hemma på Select Car Leasing Stadium under hösten och kan mycket väl ge Norwich en match under tisdagen. Ettan befinner sig i skrivande stund runt 20% och då är det inget att tveka på. Börja strecka där.

DRAGET

Ajax (match 4)

Ajax har en stjärnspäckad trupp som i sina bästa stunder kan spela en fantastisk fotboll. Här tror jag att de rödvita tar tag i taktpinnen från start. Spännande värdespik i Amsterdam.