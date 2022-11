Är det äntligen dags för MFF?

Dags att avrunda gruppspelen i Europa League och Europa Conference League. Precis som i Champions League råder det speciella förutsättningar på flera håll när vissa lag inte har något att spela för och andra behöver gå all in för att ta sig vidare till slutspel. Just sådana förutsättningar går jag hårt på i dagens analyser av Topptipset.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ ■ ■

■ Match 1. Är det dags för Malmö att sprattla till? Med tanke på hur hösten har sett ut så är det inte så mycket som tyder på det. Kräftgång i Allsvenskan och noll poäng i den här Europa League-gruppen är deppig läsning. Men priserna är också satta därefter. På plus-sidan ska det sägas att MFF senast gjorde en riktigt bra match borta mot Varberg. Här kommer dessutom Christiansen och Kiese Thelin tillbaka från sina avstängningar. Två centralfigurer. Malmö är ett klart sämre lag än Braga och hade det väldigt svårt på hemmaplan, men jag vill ändå tänka att de himmelsblå har noll att förlora i en sån här match och vill försöka hitta något att minnas från en grå säsong. Braga behöver i sin tur gå för vinst för chans på andraplatsen. Skulle det dock vara så att Union Berlin tar ledningen i sin tillställning i Belgien är Braga borta. Drar tyskarna iväg kan det göra att den här matchen blir lite avslagen från portugisernas sida. Förutsättningar att tänka på. Det råder ingen tvekan om att Braga ska vara stora favoriter, men när ettan snurrar över 80% så tycker jag att det favoritskapet blir väl överdrivet. Jag tycker först och främst skrällkrysset ska få plats, men finns resurser och hopp om de stora pengarna åker tvåan med också.

■ Match 2. Union Berlin har haft ett tufft spelschema på slutet, men det sena avgörandet mot Mönchengladbach i helgen gör att laget överraskande fortsatt toppar Bundesliga. Imponerande, minst sagt. Nu väntar en ödesmatch i Belgien. Ska tyskarna landa topp 2 och ta sig till slutspel i Europa League av egen kraft behövs det tre pinnar ikväll. Räkna således med bästa möjliga elva och fullt fokus. Royale Union har också gått väldigt hårt på sin trupp de senaste veckorna. Det är i stort sett match var tredje dag för tillfället. Den Tony Bloom-ägda klubben har dock gått väldigt starkt i Europa League och säkrade gruppsegern genom vinsten borta mot Malmö senast. Här räknar jag således med en hel del rotation. Då jag, även med ordinarie elvor, håller Union Berlin högre så är det här så klart ett bra läge att gå för gästerna. Starkare elva och motivation i kombination med att det svenska folket inte fullt ut verkar förstå förutsättningarna och streckar tvåan klart rimligt, runt 50%, gör att jag gillar spiken.

■ Match 7. Ännu en match med speciella förutsättningar där tipparna troligtvis kommer gå bort sig. Villarreal har valt att rotera friskt i den här turneringen och ställt upp med b-varianter av startelvor. Det gjorde att de tappade poäng hemma mot Be’er Sheva senast och när Lech Poznan var på besök nere i Spanien var polackerna faktiskt minst lika bra. Mikael Ishak hade en stor dag då med två mål och en assist men Villarreal lyckades avgöra den galna tillställningen i slutminuten (4-3). Nu är ”Den gula ubåten” redan klara gruppsegrare. Det innebär så klart att den nya tränaren Quique Setién kommer att försöka rotera så mycket det bara går av en redan skadedrabbad trupp. De polska mästarna Lech Poznan är obesegrade här hemma i Europaspelet hittills och behöver en pinne för att säkra poäng. Det tror jag de har toppchans till att klara av. Det enda smolket är att Jesper Karlström är avstängd, men jag tror polackerna löser det ändå. Jag chansar bort den överstreckade tvåan och spelar 1X.

Spiken

Be’er Sheva (match 8)

Israelerna måste ta tre poäng för chansen att nå slutspel. Bättre läge än hemma mot gruppens jumbo Austria Wien går inte att få. Österrikarna har bara skrapat ihop två poäng och är redan utslagna. Med hemmaplan i ryggen är ettan stark och trolig.

Skrällen

Malmö (match 1)

Ett långskott, men Malmö har nu inget att förlora och kan spela utan press. Braga behöver gå för vinst, men seglar Union Berlin iväg i sin match så har Braga inget att spela för och matchen kan bli avslagen. När ettan streckas för högt, över 80%, åker skrällgarderingar fram.

Draget

Lech Poznan (match 7)

Villarreal är redan klara gruppvinnare och kommer rotera så gott det går med sin skadedrabbade trupp ikväll. Lech Poznan gjorde en riktigt bra match i bortamötet mot spanjorerna där de var värda poäng. Nu krävs en pinne för att ta sig vidare och med tanke på förutsättningarna ska Poznan ha toppchans. 1X liras.