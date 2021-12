Allt i egna händer – måste gå för vinst

Europa League och Conference League är inne i sista rundan av gruppspelet. Det är dags att sålla agnarna från vetet och avgöra vilka lag som tar sig till slutspel och vilka som får kliva åt sidan.

På det hela taget finns det flera fina spikförslag där högmotiverade lag som Midtjylland (match 2) och Union Berlin (match 8) båda går vidare vid vinst, streckas rimligt och är bra singlar.

Över Tottenham hänger det samtidigt en del orosmoln då de inför måstematchen med Rennes har blivit drabbade av covid. Det återstår att se om matchen kommer att spelas eller ej.

Här är mina tidiga tankar:

■ Match 3. Gruppfinal mellan Braga och Crvena Zvezda (Röda stjärnan). Men om Midtjylland gör jobbet borta mot Ludogorets så kommer ett av dessa lag att åka ur Conference League. De gästande serberna har en poängs försprång i toppen och klarar sig vidare med en pinne medan Braga måste gå för vinst. Då portugiserna är ruggigt hemmastarka kliver de ändå in som favoriter. Här på Estádio Municipal de Braga har ”Ärkebiskoparna” inte förlorat sedan hemmapremiären i april mot Sporting Lissabon (0-1). Både Midtjylland och Ludogorets har blivit överkörda här tidigare i gruppspelet. Anfallaren Ricardo Horta är glödhet och sprutar in mål för tillfället och ihop med vassa lirare som Medeiros och Oliveira kommer det bli full fart framåt. Crvena Zvezda har visserligen en namnkunnig backlinje med Erakovic, Rodic och Dragovic men på resande fot kommer de hemmabetonade serberna sällan upp i de högre nivåerna. När ettan just nu undervärderas en aning så är det en väldigt fin spik om den håller sig runt 50%.

■ Match 5. Det råder kalabalik i Tottenham efter att truppen drabbats av corona. Åtta spelare och fem ledare sägs ha blivit smittade. Son, Davies och Lucas är tre av spelarna som ryktas vara smittade. Efter den pinsamma förlusten borta mot Mura senast så behöver Spurs vinna den här matchen (då jag räknar med att trean Vitesse tar tre enkla pinnar mot samma Mura) för att gå vidare från gruppen. Men nu vill klubben flytta tillställningen till ett annat datum, något gruppledarna Rennes som redan befinner sig i London motsätter sig. Matchen måste spelas under 2021 och med tanke på lagens tighta spelschema under december kan det bli svårt att hitta ett lämpligt datum. Enligt reglerna kan matcher bara skjutas fram om lagen har mindre än 13 tillgängliga spelare. En hel del frågetecken behöver alltså rätas ut under dagen. Men om vi utgår från att matchen faktiskt spelas så ser det ut som att det blir fint spelvärde på Rennes här. Fransmännen är inne i en fin period och en 5-0-kross borta mot St. Etienne. Visst lär vi få se viss rotation i elvan, men någon dålig uppställning lär knappast ställas på benen och mot engelska storlag finns det alltid motivation att visa upp sig. Tottenham streckas i skrivande stund upp till 65%, vilket är 15-20% högre än vad oddsen säger. X2 är således av högsta prio. Då det dock finns risk för lottning, och andra förutsättningar då kliver in, så helgarderar jag i ett tidigt skede.

Spiken

Braga (match 3)

Braga ser riktigt fina ut för stunden och har på hemmaplan kört över tidigare motstånd i Conference League. Nu krävs tre poäng för avancemang och det tror jag de löser mot ett Crvena Zvezda som är betydligt bättre hemma i Belgrad.

Skrällen

Rennes (match 5)

Ett stort covid-utbrott har drabbat Tottenham som rykats sakna åtta spelare till den här matchen. Tränare Conte vill flytta fram matchen, men Rennes är redan på plats i London och vill lira. Spurs streckas för högt, fint spelvärde åt vänster.

Systemförslaget

108 rader

1. Lazio - Galatasaray 1x2

2. Ludogorets - Midtjylland 2

3. Braga - Crvena Zvezda 1

4. Genk - Rapid Wien 12

5. Tottenham - Rennes 1x2

6. Köpenhamn - Sl.Bratislava 1x2

7. Basel - Qarabag 1x

8. Union Berlin - Slavia Prag 1