Alla tecken med i skrälljakten

Bortsett den fighten ser jag även fram emot förmodade holmgångar som Serbien – Schweiz och Ghana – Uruguay.

Den sistnämnda striden har alla förutsättningar att bli en repris på den galna kvartsfinalen i VM 2010. Portugisiska Ligacupen och Segunda División fyller upp kupongen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. En spik jag inte ruckar på är Tyskland som fått en gratisbiljett in i turneringen igen efter att Japan mycket oväntat tappat alla tre poängen mot Costa Rica. Inhopparen Füllkrug kom in och bombade in reduceringen mot Spanien till 1-1 senast och löste en viktig pinne där. Om Japan inte ställer till med ännu en dunderskräll innebär det att det nu räcker att vinna mot just Costa Rica för att säkra en slutspelsplats för tyskarna. Något de knappast ska misslyckas med. Det här är nämligen ett av VM:s absolut sämsta motstånd. Ingen missade 0-7 i brakan i premiären mot Spanien där Celso Borges och hans lagkamrater såg ut som ett svagt division 4 lag som möter Djurgården i cupen. Costa Rica skapade 0,00 i xG där och jag trodde aldrig att de med ett näst intill obefintligt anfallsspel skulle få med sig poäng mot Japan heller. Men fotbollen är verkligen rund. En målchans mot Japan räckte för ett mål och på något vänster höll de även tätt bakåt trots att de var underlägsna spelmässigt. Det var ungefär på samma sätt när de kvalade in i den här turneringen genom playoff mot Nya Zeeland i ett möte där de var det klart sämre laget. Nu är dock motståndet för tungt. Tyskland har allt att spela för och komma att skölja över det här ålderstigna landslaget som har samma grund som i VM 2014. Tvåan kommer streckas runt 90%, men det spelar ingen roll. Kasta inte bra pengar efter dåliga. Bygg systemet runt den här trygga spiken och gå vidare.

■ Match 4. Det är ett delikat läge i Grupp H inför den sista rundan av gruppspelet. Efter två raka segrar är Portugal klara för slutspel, men behöver en pinne till för att garanterat säkra gruppsegern. Här lär dock ändå Fernando Santos rotera en del och möjligen sätta varningsbelastade spelare som Neves och tvåmålsskytten senast, Fernandes, på bänken. Danilo är fortsatt out och den vassa vänsterbacken Mendes utgick skadad senast mot Uruguay och lär inte heller vara med här. Med sagt håller Portugals bänk hög klass, men visst öppnar det något för Sydkorea som måste vinna för att hålla liv i den här turneringen. Asiaterna har bara fått med sig en pinne hittills, men varit värda mer. Inte minst mot Ghana där de var det klart bättre laget men släppte in alla tre skott som Ghana fick på mål. Heung-Min Son är ännu mållös i turneringen och där finns så klart ett stort sparkapital. Kommer stjärnan upp i nivå ihop med Napolis succémittback, Kim Min-Jae, så vill jag inte räkna bort Sydkorea till låga streck mot ett förmodat roterande och slutspelsklart Portugal. Alla tecken åker med i jakten på en skräll.

■ Match 3. Vi avslutar med en liten VM-paus och stoppar in Ligacupen från Portugal där ytterligare en trolig spik går att hitta. Guimaraes återfinns på sjätte plats i den portugisiska högstaligan. Anledningen till den framskjutna placeringen är det fina hemmaspelet där 16 poäng på sju matcher hämtats in. Här finns det väldigt goda chanser till ytterligare en seger framför hemmafansen. Det råder nämligen klasskillnad när ett nedmonterat Belenenses kommer på besök. Gästerna åkte ur finrummet i fjol och har sedan dess tappat kraft. Faktum är att de genomgår en smärre kräftgång även i andradivisionen. Bara nio poäng har skrapats ihop på de första 13 ligamatcherna och det är uppenbart att klubben behöver ett stålbad. Framför allt sitter defensiven inte alls ihop då laget släpper till väldigt många målchanser och mål. Det svenska folket ser inte alls ut att våga ta ställning för Guimaraes upp till den procent laget förtjänar. Förståeligt då de har ”bättre koll” på VM och hittar sina drag där. Ettan streckas just nu runt 55% men förtjänar att spikas hela vägen upp till 70%. En väldigt bra spik således.

Spiken

Tyskland (match 2)

Det är inte ofta man får se sån här klasskillnad i ett mästerskap, men jag tror inte att Costa Rica kommer skapa en enda målchans i den här matchen heller. Tyskland behöver gå för tre poäng för att ta sig vidare till slutspel och det misslyckas de inte med. Banktvåa.

Skrällen

Sydkorea (match 4)

Sydkorea är ett av få vettiga skrälldrag på kupongen. Mot ett redan slutspelsklart Portugal måste Son och company ges plats för att skapa någon form av höjd på systemet.

Draget

Kamerun (match 6)

Brasilien är redan klara för slutspel och större under har skett än att brassarna ställer ut skorna mot Kamerun. Med detta i åtanke gör jag plats för krysset som rensar friskt.