AIK vinner grismatchen på ett lerigt Gamla Ullevi

Den allsvenska slutstriden dominerar måndagens Topptips där klassikermatchen IFK Göteborg - AIK sticker ut lite extra (match 1). Där tvingar jag mig själv att välja sida. I övrigt ska Superettan, Premier League, Serie A och La Liga analyseras.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 7. Sassuolo har levt på en frejdig offensiv under flera säsonger nu. Under sommaren försvann dock två tredjedelar av den så vassa offensiva trion när de italienska landslagsmännen Raspadori (Napoli) och Scamacca (West Ham) försvann. Nu vilar ett tungt ansvar på Berardi, men här är lagets viktigaste spelare skadad och out. När anfallskollegan Defrel samtidigt lider av skadeproblem och givna mittbacken Ferrari, som spelat samtliga minuter för Sassarna i Serie A den här säsongen, är avstängd så är det ytterst märkligt att värdarna streckas så tungt. Verona har visserligen fem raka förluster i ryggsäcken och har mycket att bevisa. Direkt efter att Gabriele Cioffi fick lämna tränarposten och den gamla spelaren Salvatore Bocchetti nyligen lyftes upp för att leda A-laget så såg det direkt betydligt bättre ut senast hemma mot Milan. Visst blev det ytterligare en torsk (1-2) men Verona var absolut värda poäng där i en helt jämn match där Verona till och med var något bättre. Det finns således en hel del att bygga vidare på och det här laget brukar trivas i den här typen av bortamatcher. Jag tror på en helt jämn tillställning och då är det så klart befängt att ettan är uppe och snurrar över 65% i nuläget när den inte ens borde stå i över 50%. X2 är väldigt spelvänliga tecken som måste få plats tidigt för chans på utdelning.

■ Match 8. En av de mer spelvärda spikarna på kupongen, åtminstone i skrivande stund, hittas i La Liga. Celta Vigo åkte på en rejäl propp borta mot Valladolid (4-1) senast, men resultatet speglade knappast matchbilden där Celta vann xG men åkte på hörnmål och ”omöjliga” drömmål från långt håll. Man kan ändå hävda att formen är svag, men uddamålsförlusterna mot topplag som Real Sociedad och Barcelona är inget att skämmas för. Hemma i Galicien brukar de ljusblå stå för bra insatser. Den stora frontmannen Iago Aspas (6 mål) är fortsatt en av ligans bästa spelare och jag är övertygad om att värdarna kommer komma till chanser ikväll mot ett beskedligt Getafe. Gästerna har väldigt svårt att komma till på bortaplan där de faktiskt bara vunnit två av sina senaste 26 (!) matcher. Getafe har även ett par jobbiga skador i truppen. Men framför allt saknas laget kanske bästa spelare, innermitten Carles Alená som stod för både mål och assist senast i 2-2-matchen mot Athletic Bilbao, som är avstängd. Celta Vigos tre raka förluster gör att det svenska folket inte vågar backa laget här och vi får ett fint pris på den troliga ettan. Stannar den runt 50-55% så är det en klart vettig spik.

■ Match 1. Det är lurigt att hitta spikar och någonstans måste man orka välja sida, även om det känns lurigt i magen. AIK har haft det tufft på Gamla Ullevi de senaste åren, men har all motivation i ryggen till den här bortamatchen. En Europaplats är i allra högsta grad möjlig efter att Hammarby torskade borta mot Elfsborg i går och Kalmar visade nerver hemma mot Mjällby. Guidetti har visserligen sett övertänd ut, men det är kanske exakt vad som behövs i en tillställning som ikväll. Jag tror nämligen att det kommer bli en riktig ”grismatch” på Ullevis leriga åkermatta. Kamp, snarare än skönspel alltså och då passar det ypperligt att Sebastian Larsson återvänder från sin avstängning. Papagiannopoulos och Ayari är visserligen avstängda istället, men IFK Göteborg har större avbräck än så. Marcus Berg fick nämligen kliva av skadad borta mot Degerfors senast och är out. Efter lagkaptenens byte i slutet på den första halvleken föll Blåvitt som ett korthus och tappade 1-0 till 1-3 i den andra akten. Förutom vändet hemma mot Malmö så har Göteborg sett förskräckliga ut på slutet och förlorat fem av de sex senaste. Dessutom med tre insläppta mål i alla förluster. Det ser ut som orken tagit slut och det enda som talar för värdarna, i mellanmjökens land i tabellen, här är att de har en storpublik i ryggen. Någon given etta är det inte, men när AIK till rådande förutsättningar ser ut att bli undervärderade av tipparna så väljer jag att välja sida för gästerna. Spiktvåa!

