■■ Allsvenskan, La Liga och Premier League står på agendan denna torsdag. Topptipset bjuder också på 250 000 extrakronor i potten.

Spelvärde finns det gott om, inte minst i Allsvenskan där det svenska folket går väldigt hårt på de stora namnen och hur resultaten landat under de tre första omgångarna.

Både Hammarby och Malmö streckas alldeles för högt för att vara bortamatcher på svårspelade gräsplaner.

■■ Match 2. Två lag som kommer tillhöra olika delar av den allsvenska tabellen möts på Olympia ikväll. Så mycket kan jag säga, efter att ha sett Helsingborgs inledande matcher, att skåningarna kommer få kämpa för kontraktet. Hittills är HIF det lag som skapat minst kvalificerade målchanser i serien, så noll poäng och ett mål framåt är ingen slump efter tre spelade omgångar. Senast borta mot Sirius stod visserligen den tilltänkta skyttekungen Van den Hurk för matchens enda mål, men i egen bur. Deppiga långtidsskador på Loeper och Hendriksson Olsen gör inte livet lättare. Elfsborg fick i sin tur proppen ur mot Värnamo där boråsarna vann komfortabelt med 4-1. Jimmy Thelin har en fin bredd i truppen och visst känns det som att det kommer bli en topplacering även i år. Det visades inte minst borta mot Malmö där Elfsborg stod upp väldigt bra och grejade en poäng med mersmak. Alm, Frick och Ondrejka är en vass trio i fronten, men det var inhoppande Gudjohnsen som hoppade in och gjorde två mål senast.

Angenäma problem för Thelin att ta ut startelvan i kväll således. Elfsborg har de senaste säsongerna visat att de inte längre har några problem att ta sig an naturgräs och på Olympia har det trivts väldigt bra de senaste besöken. Stannar tvåan runt 50% så är det en vettig spik på en lurig kupong.

■■ Match 4. Barcelona har en usel vecka bakom sig. Först utslagna i Europa League av Frankfurt och sedan torsk i ligan mot mediokra Cadiz. Torsken mot Cadiz gör att Barca bjudit in jagande lag som Sevilla och Betis i striden om topp 3 och CL-platserna. De två senaste iskalla insatserna gör att det svenska folket inte ser ut att lita på katalanerna ikväll. Men jag tycker inte att man ska dra för stora slutsatser av två matcher utan se helheten av utvecklingen under Xavi. Barcelona har trots allt varit riktigt bra under 2022, där de bland annat har 10-2-1 i ligaspelet. För bara några veckor sedan utklassades exempelvis Real Madrid med 4-0 på Bernabéu. Real Sociedad har i sin tur en hel del problem i truppen. Lagets bästa spelare och lagkapten, Oyarzabal, är skadad och David Silva är avstängd. Två centralfigurer i det här laget. Alexander Isak går igenom en jobbig tid med stora problem med målskyttet. Sociedad ser tämligen uddlöst ut. Jag tycker Barcelona har betydligt fler strängar på sin lyra och ska vara klara favoriter i den här viktiga matchen.

Förhoppningsvis har Xavi gett laget ett par hårblåsar under veckan som får spelarna att komma ut med ny energi. Runt 45% gillar jag spiktvåan.

■■ Match 3. Det är dags för Degerfors att få göra sin riktiga hemmapremiär på Stora Valla då den första hemmamatchen lirades på Behrns Arena i Örebro. Värmlänningarna står på noll poäng hittills, men gjorde bland annat en riktig fint match borta mot Djurgården där de hade fyra ramträffar, skapade väldigt mycket framåt och med mer flyt fått med sig poäng. Precis som i fjol är det defensiven som behöver sättas på plats om det inte ska bli en hård kamp om kontraktet. Tufft match nu mot fullpoängaren Hammarby. Men jag tror det blir betydligt svårare för Bajen att få med sig tre poäng än vad tipparna gör. Streckningen på tvåan är hutlöst hög, nära 75% när 55% är mer korrekt. Hammarby har än så länge bara spelat boll på lättrullade konstgräsmattor. Nu väntar en inte alls lika lättspelad, ja till och med risig, gräsmatta i bruksorten. Det gynnar givetvis inte Martí Cifuentes spelidé. I fjol vann Degerfors mot lag som AIK, Djurgården och Norrköping på Stora Valla. Det är här de är som starkast och det är här de ska plocka de flesta poängen.

Till de här priserna så bara måste jag chansa bort den dåliga favorittvåan helt och lira 1X till fenomenalt spelvärde.

Spiken

Elfsborg (match 2)

Elfsborg kommer från två fina insatser och trivs bra på Olympia. Helsingborg har inte hållit måttet så här långt med noll poäng och svag offensiv. Vettig favorittvåa.

Skrällen

Degerfors (match 3)

Dags för hemmapremiär på en svårspelad gräsmatta på Stora Valla. Det kommer passa Degerfors betydligt bättre än Hammarby. Bajen har endast spelat på konstgräs hittills och kommer inte kunna rulla boll som tidigare. Tvåan överstreckas grovt och chansas bort helt.

Favorit i fara

Malmö (match 1)

Malmö är ett riktigt bra lag, men har inte fått igång maskineriet fullt ut än. På bortaplan ska de inte streckas över 80% oavsett motstånd i Allsvenskan. Nykomlingar brukar kunna sprattla till under början på säsongen och Värnamo har visat en del fina tendenser. På egen gräsmatta vill jag inte räkna bort poängchansen.