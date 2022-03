■■ Det är en minst sagt anonym och snårig kupong Topptipset bjuder på denna måndag. Spelvärdet går det dock inte att ifrågasätta när det svenska folket går stenhårt på tabellen.

Ett lag som formsvaga Den Haag övervärderas grovt och måste garderas hela vägen, medan en fin värdespik hittas i Chile där jumbon Antofagasta är bättre än tipparna tror.

■■ Landslagsuppehållet gör att det inte är så många lag, om något, på måndagens kupong som det svenska folket känner igen eller framför allt har koll på. Lägre divisioner i Tyskland och England blandas med en två matcher från andraligorna i Spanien och Nederländerna för att sedan avslutas med Copa de la Superliga i Argentina och Primera División i Chile.

Öppet, svårtippat och ovant. Jag räknar med fint spelvärde.

■■ Match 2. Vi inleder med kupongens bästa skräll som hittas i Eerste Divisie, den nederländska andraligan. Den Haag har åkt jojo mellan första- och andradivisionen de senaste säsongerna, men ser av allt att döma ut att blir kvar i den sistnämnda denna säsong om de inte ställer till med något extra i ett troligt playoff. Värdarna är inne i en formsvacka med bara två poäng på de fyra senaste matcherna och tappat både mark i tabellen som självförtroende. Hela sex insläppta borta mot Jong Ajax var en ordentlig snyting (3-6). Ändå blir Den Haag rejält överstreckade av det svenska folket i detta kustderby då tipparna sin vana trogen fastnar i tabellen. Telstar är visserligen inget extra, men tog en skön trea senast mot Dordrecht och har stått för ett par fina prestationer under det nya året. Bland annat har de talangfulla ungdomarna i Ajax lagts på rygg, samma gäng som bombade in sex baljor på kvällens motstånd.

Att ettan i skrivande stund streckas över 75% är skrattretande då den inte är värd en procentenhet över 55%. X2 måste prioriteras till saftigt spelvärde, även om helgarderingen är förståelig.

■■ Match 4. Vidare till League Two där vi har en annan formsvag favorit som övervärderas. Forest Green har höga miljömål, bland annat är klubben uttalat vegansk. Men visst siktar de även högre i seriesystemet. Bara ett lag tar klivet direkt upp till League One och miljökämparna har hela tiden legat i klar pole position för avancemang. Kanske lite väl klar för spelarna verkar ha tagit ut segern i förskott. Nu skiljer det plötsligt ”bara” fem poäng ner till jagande Exeter med tio omgångar kvar att spela. Anledningen? En längre formsvacka med sju raka utan vinst. Det tidigare så framgångsrika anfallsparet Matt/Stevens, som nätat 39 gånger ihop under säsongen, har bara mäktat med två mål tillsammans på dessa sju matcher. Colchester slåss i andra änden av tabellen och har ännu inte säkrat kontraktet. Att det blev torsk borta mot topplaget Bristol Rovers senast (0-1) var inte mycket att säga om, totalt sett är klubben på rätt väg med 2-2-0 i de fyra matcherna innan dess. Klubben har rejält med rutin från högre divisioner, där skyttekung Freddie Sears (10 mål) både gjort Premier League-säsonger med West Ham, men framför allt fem års The Championship-fotboll i Ipswich.

När tvåan streckas upp till 60%, tio enheter för högt, så vill jag framför allt ha med skrällettan under 20%. Gardera efter plånbok.

■■ Match 7. Spikar är inte lätt att hitta, men i Sydamerika är alltid hemmafördelen värd att ta i beaktning. Här i match 7 ser det ut som att det kan gå att gräva fram lite guld. Antofagasta slutade topp 6 i chilenska Primera Division i fjol vilket tog dem till Copa Sudamericana. Den här säsongen har dock inneburit en svag start med bara fyra poäng på de sex inledande matcherna och en jumboplats. En placering värdarna snart kommer lyfta sig ifrån. 8-9 i målskillnad visar att det varit täta matcher och en del oflyt. Framför allt har röda kort i hälften av matcherna ställt till problem. Med lite angermanagemant på plats och elva man på banan under 90 minuter så är det här ett lag som ska hålla till på en övre halvan i tabellen. Men som vanligt blir det spelvärde på ett gäng som ligger jumbo, även om det är tidigt in på säsongen. Union La Calera slutade fyra poäng före värdarna i fjol på en fjärdeplats, då de här lagen var jämna. Men inte heller gästerna har fått det att stämma. En enda seger har det blivit på sex matcher och på resande fot står de segerlösa och har bara mäktat med ett mål på tre tillställningar.

Antofagasta ska vara tydliga favoriter framför hemmafansen, men matchen streckas i skrivande stund tämligen jämnt. Stannar ettan under 40% är det en väldigt bra värdespik.

Spiken

Antofagasta (match 7)

Antofagasta är betydligt bättre än tabellen visar och kommer att klättra. På hemmaplan ska de vara tydliga favoriter mot Union La Calera som går svagt på bortaplan. Stannar ettan under 40% är det bara att nypa värdespiken.

Skrällen

Telstar (match 2)

Den Haag är givetvis befogade favoriter, men till de här priserna går den grovt överstreckade ettan inte att lämnas ensam. Värdarna har visat svag form på slutet och streckas i skrivande stund över 20 procentenheter för högt. Telstar kommer från en moralhöjande vinst senast och kan sprattla till. X2 måste med om det finns tankar om hög utdelning.