■■ Måndagskvällen bjuder på ett superintressant Topptips där Premier League, Serie A och La Liga ändå får stå tillbaka för premiäromgångar i Sveriges tre högsta serier.

Milan (match 2) och Djurgården (match 4) är kupongens största favoriter. Jag är inne på att gardera båda och gå för de riktigt stora pengarna.

Det finns nämligen mer spelvärda spikar på andra håll.

■ ■ ■

■■ Match 3. Real Sociedad har haft det svårt med målskyttet och bortaspelet en tid, men har alltjämt en Europaplats att försvara i La Liga. Tungt att lagets lagkapten och bästa offensiva spelare Mikel Oyarzabal åkt på en knäskada som håller honom borta från resten av säsongen, vilket lägger mer press på att Alexander Isak når höjderna svensken var uppe på i fjol. Hemma i Baskien är det dock främst det felfria försvarsspelet som var nyckeln till det starka facit (8-4-2) Sociedad kan visa upp på Anoeta. Bara sex insläppta på 14 matcher är imponerande. Jag tycker mig också se en positiv trend hos baskerna som kommer från två fina insatser borta mot Sevilla, ,där de vann expected goals klart, och Alavés där 1-0-vinsten borde varit betydligt större. Här väntar en tacksam uppgift som jag tror de klarar av att hantera. Espanyol gör ingen dålig säsong som nykomlingar, men har förtvivlat svårt att prestera på bortaplan. Bara en seger på 14 matcher säger en del. Storstjärnan Raul de Tomas tvingades dessutom slänga i handduken i sista stund till landslagssamlingen då spanjoren åkte på en skada på träning. Skyttekungens medverkan här är ett stort frågetecken och är så klart ett stort eventuellt avbräck då han legat bakom nära hälften av lagets mål den här säsongen (14+3).

Katalanerna har haft det väldigt jobbigt på bortaplan mot lagen i toppen och får svårt att ta några pinnar här mot hemmastarka Sociedad. Ettan ser inte ut att dra i väg och är en vettig spik runt 60%.

■■ Match 5. Mjällbys andra halva av förra säsongen var väldigt stark där framför allt försvarsspelet briljerade. Det gjorde att listerlänningarna till sist kunde stämpla in på en trygg nionde plats. Till den här säsongen har Anders Torstensson, som fick ordning på torpet i fjol, åter tagit plats som rektor och Andreas Brännström klivit in i tränarbåset. Han har inte alls en lika slagkraftig trupp att jobba med. Flera tunga namn har nämligen lämnat, som Malmö-lånet Amin Sarr, Kadir Hodzic (Häcken) Max Watson (Maribor) och Joel Nilsson (Hammarby). Rasmus Wiedesheim-Paul, Halmstads skyttekung i Superettan för två år sedan, har lånats in från Rosenborg och är det mest spektakulära nyförvärvet. Jag tror det blir en tuff premiär på konstgräset i Borås. Elfsborg jobbar med kontinuitet och har fått behålla i stort sett samma trupp som i fjol. Det har sett intressant ut under försäsongen, där boråsarna var en knapp 0-1-torsk borta mot Hammarby från final. Innan dess besegrades allt motstånd här hemma på Borås Arena där allsvenska gäng som IFK Göteborg, Degerfors och Sundsvall fick lämna tomhänta.

Stjärnskottet Jacob Ondrejka, 19, som slog igenom i Landskrona i fjol har värvats in och breddar en redan bra offensiv och Johan Larsson kommer fortsätta komma flygande på sin kant för att måtta inlägg till tanken Per Frick. Här är det i grunden klasskillnad. När ettan streckas korrekt runt 60% så gillar jag spiken.

■■ Match 2. Milan sitter som herre på täppan i Serie A och har chans att knipa sin första Scudetto på över ett decennium. Zlatan är tillbaka från sin skada, men är ingen man för 90 minuter. Milans största tillgång den här säsongen är att de har lyckats vinna fotbollsmatcher utan att imponera. Ser man till den underliggande statistiken så är de rödsvarta det enda laget i topp 4 som tagit flera poäng än vad de varit värda. Den ”styrkan” är också vad som talar emot en serietitel då tur och otur brukar jämna ut sig i längden. När Bologna mötte Milan senast så tvingades Svanberg och hans lagkamrater spela med en man mindre i 70 minuter och två man (!) mindre i över en halvtimme. Ändå hämtade de in ett 0-2-underläge och var bara minuter från att lösa poäng. Med elva man på plan så ska de inte räknas bort som de gör av det svenska folket. Tränare Sinisa Mihajlovic har fått bakslag gällande sin cancer så räkna med en spelartrupp som står enad och vill göra stordåd åt sin ledare.

Visst ska Milan vara klara favoriter, men när ettan streckas upp över 80% så är jag inte intresserad av att spika. Det är svårt att vinna fotbollsmatcher och 5% på tvåan är bara för lockande för att missa. Jag helgarderar och jagar storskräll!

Spiken

Elfsborg (match 5)

Elfsborg har sett starka ut under försäsongen, framför allt hemma på Borås Arena. Har en inspelad trupp med vass offensiv. Mjällby har däremot tappat spets från i fjol och kommer få det kämpigt på konstgräset. Vettig favoritetta!

Skrällen

Bologna (match 2)

Milan är det lag i toppen som sprungit mest över EV den här säsongen. Statistiken brukar jämna ut sig i längden. Övervärderas grovt här av det svenska folket. Läge att jaga storskräll när ett enat Bologna gästar.

Draget

Öster (match 6)

Landskrona gjorde en fin säsong som nykomlingar i fjol, men har nu blivit länsade på en russinen i kakan. Öster fortsätter dock satsa och har en trupp för toppstriden. Vann här med 4-1 i fjol. Jag väljer sida för gästerna i en oddsmässigt jämn match.