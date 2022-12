Till den procenten spikas spanjorerna

■■ Tre åttondelsfinaler i VM tar plats på måndagens Topptips där fem av de åtta matcherna spelas på tisdagen.

Den spanska andradivisionen dominerar i övrigt kupongen och där hittar jag två av mina bättre drag.

■■ Match 2. Vi börjar med en rövarspik i den spanska andradivisionen. Burgos var ett mittenlag i fjol, men har denna säsong överträffat alla förväntningar och stämplar in på en stark tredjeplats i ligan efter att snart halva säsongen är spelad. Bakom de poängen finns dock mängder av stolpe in. Sett till prestationerna är de snarare ett borde de snarare ligga på den undre halvan. Burgos är ett av de lag som skapar minst målchanser i hela ligan och äger lite boll. Ingen samba att vänta när de kliver ut på planen alltså. Här saknas också två spelare på grund av avstänging. Mittfältaren Miki Munoz, som assisterade till den sena kvitteringen mot Zaragoza senast, och den givna mittbacksgeneralen Aitor Córdoba, som inte missat en enda minut av säsongen hittills. Framför allt den sistnämnda är så klart ett blytung avbräck. Nu väntar bottenlaget Ponferradina på bortaplan och det svenska folket tycks tro att det ska vara klar fördel gästerna. I själva verket skiljer det inte alls särskilt mycket mellan de här gängen och med hemmaplan i ryggen ska värdarna ha relativt goda chanser. Oddsen talar om en helt jämn match. Ponferradinas akilleshäl har varit defensiven men mot ett Burgos som sällan ångar på framåt, särskilt inte på bortaplan, så bör matchbilden tilltala.

När tvåan streckas alldeles för högt så är det ett häftigt läge att välja sida och gå för det fenomenala spelvärdet till vänster. Jag chansspikar ettan.

■■ Match 4. Nästa spik är mer favoritbetonad. Marocko gjorde ett resultatmässigt starkt gruppspel där de överraskande vann Grupp F vilket skickade ut Belgien. Imponerande, helt klart, men ser man till de verkliga prestationerna så tycker jag att nordafrikanerna blir väl hajpade nu. Sanningen att säga har Marocko varit kirurgiskt kliniska framför mål. Två skott, två mål mot Kanada. Och mot både Belgien och Kroatien hade Ziyech och hans vänner väldigt lite boll, 33 och 35 procent. Nu möter de ett av VM:s mest bolltrygga lag och kommer sannolikt få joxa med trasan ännu mindrel. Det innebär väldigt mycket springa och jag tror att ett skickligt Spanien har vad som krävs för att avgöra detta under ordinarie speltid. Gruppspel är en sak, i förlusten mot Japan så gick spanjorerna på halvfart för att just bli grupptvåa och slippa Brasiliens sida i slutspelsträdet. Nu tror jag på mer fart. Det är faktiskt bara usla Qatar och Costa Rica som har skapet färre målchanser än Marocko så här långt i VM. Här kommer de inte komma till många chanser heller. Tvåan är en bra spik upp till 60% och med tanke på Marockos gruppvinst så tror jag att den kan bli spelvärd. Då nyper jag favoritspiken.

■■ Match 6. Tillbaka till den spanska Segundan där båda de här lagen lirade ligafotboll så sent som i lördags. Bara två dagars (denna match spelas på tisdag) vila lär sitta i benen. Sånt gör att prestationerna kan svaja lite extra och gör det mer svårtippat. Bottengänget Mirandes har höjt sig de senaste veckorna och bara förlorat en av de sju senaste. I lördag visade laget upp moral när laget vände ett tidigt mål i baken hemma mot Albacete och vände matchen med tre mål på sju minuter i den första halvleken (4-2). Anfallaren Oscar Pinchi stod för två mål och det var välbehövligt för självförtroendet för den gamle Deportivo La Coruna-talangen. Anfallskollegan Raul, som hämtades in från Real Betis frysbox inför säsongen var inte mycket sämre med ett mål och en assist. Skönt att få igång offensiven. Det behövs inför den här matchen då Leganes är ett defensivt orienterat lag som kommer från 0-0 mot Villarreal B i helgen. Där var de värda mer som det klart bättre laget, men det uppenbart att det saknas en riktig spjutspets. Under ett mål i snitt per match för ett lag som aspirerar på playoff är inte bra nog. Leganes är befogade favoriter hemma på Estadio Municipal de Butarque, men här ser de ut att bli alldeles för högt streckade.

Över 60% ska snarare vara under 50%. Med tanke på förutsättningarna är det således läge att kräma på med tecken och jaga bortaskrällen. Helgardering.

Spiken

Spanien (match 4)

Marocko vann imponerande sin grupp men var faktiskt ett av de lag som skapade absolut minst i hela VM i gruppspelet. Här kommer Spanien äga 65-70% boll och äga matchbilden. Är inte Marocko helt kliniska framför mål och har lite medflyt så vinner ett bättre Spanien den här matchen. Tvåan streckas rimligt och är en fin spik upp till 60%.

Skrällen

Mirandés (match 6)

Leganes har problem med offensiven och ett formstarkt Mirandés, som har en skön 4-2-seger i ryggen, kan inte räknas bort till för låg procent. Alla tecken och skrälljobb.

Draget

Ponferradina (match 2)

Svenska folket hamnar helt snett på streckningen i match två. Burgos är inte så bra som tabellen säger och här väntar en på förhand helt jämn match enligt oddsen. Ändå streckas tvåan upp till stor favorit. Då vänder jag på klacken och chansspikar den spelvärda ettan.