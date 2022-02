Till den procenten spikar jag Arsenal

■■ Europaspelet dominerar torsdagens kupong där sju 16-delsfinaler i Europa League och Conference League ska avgöras.

Raden inleds dock med en trevlig Premier League-match från London där jag tycker Arsenal ska ha fin chans att haka på topp 4 genom tre pinnar.

■■ Match 1. Arsenal visar fin form och är nu favoriter att lösa en topp 4-placering och Champions League-biljett. 6-1-1 på de senaste åtta ligamatcherna är starka siffror där förlusten kom mot ett starkt Manchester City. Truppläget ser perfekt ut för Arteta som verkar ha samtliga spelare att tillgå och hemma på Emirates gör The Gunners sällan bort sig. När de nyligen mötte Wolverhampton på bortaplan så var Arsenal det klart bättre laget och vann rättvist med 1-0. Detta trots Martinellis märkliga utvisning, där han tog två gula kort i två olika sekvenser med sekunders mellanrum, vilket gjorde att Wolves fick lira med en man mer i drygt 20 minuter. Gästerna fortsätter plocka sina poäng, men resultaten ser bättre ut än spelet. Totalt sett överpresterar Wolves sina underliggande siffror.

Vinsten mot Leicester senast var exempelvis långt ifrån rättvis. Jag gillar Arsenals chanser här och när ettan just nu håller sig under 60% är det en helt ok spik att använda sig av.

■■ Match 3. Vidare till returmöten i 16-delsfinalerna av Europa League. Det var ett osannolikt bra resultat Rangers fick med sig hem från Dortmund förra veckan. 4-2-segern var ett resultat av en väldig effektivitet där i stort sett varenda skott på mål gick in för skottarna. Inklusive en straff och ett självmål. Dortmund visade sina otroliga toppar och dalar förra veckan då matchen efter krossade Borussia Mönchengladbach med hela 6-0. Detta utan målgarantin Haaland i laget. Norrmannen ska inte vara med på den här resan heller på grund av skada och kan räknas bort. Jag vill ändå tro att BVB ska ha goda chanser att vända på den här steken. Spelare som Reus och Malen var suveräna mot Gladbach och totalt sett är tyskarna ett klart strå vassare än ett Rangers som inte alls kommit upp i samma nivå som i fjol och tappat lite till efter att Gerrard lämnade för Aston Villa.

Skulle skottarna ligga under med en balja så lär de inte heller rusa framåt och försöka kvittera då de har två mål att gå på. Det gör att den raka tvåan här känns hyperintressant. Runt 55% singlar jag den utan större tvekan.

■■ Match 5. Politik och fotboll hör inte ihop, brukar det låta. Men ibland bara måste det göra det. Efter Putins invasion av Ukraina i natt kan man verkligen fråga sig om ryska fotbollslag ska få kuska runt i Europa och spela boll? Men nu är Zenit på plats i Sevilla och de kommer att ge allt. Ryssarna blev smått rånade på ett resultat hemma i Sankt Petersburg när Real Betis gjorde mål på samtliga sina tre skott på mål (3-2). Annars var Zenit det bättre laget och har en hög kapacitet. De har bland annat tagit poäng av Chelsea i gruppspelet. Betis är givetvis en klass högre än så, men att de ska stapla vinster på varandra som de nu gjort en tid är inte hållbart i längden. Här har de dessutom ett mål att gå på och måste inte vinna matchen för att ta sig vidare. Även vid ett måls underläge i slutminuterna lär de inte chansa allt för mycket och snarare ta det säkra före det osäkra och försöka avgöra i förlängning.

Med tanke på att ettan streckas för högt är jag sugen på att få med alla tecken här där X2 erbjuder för bra spelvärde för att avstå.

Spiken

Dortmund (match 3)

Dortmund kom upp på hästen direkt efter den pinsamma 2-4-torsken mot Rangers genom att krossa Borussia Mönchengladbach med 6-0 i ligan. En boost. Tyskarna är det klart bättre laget och om inte skottarna gör mål ”på allt” igen så har de bra chans att vända på steken.

Skrällen

Zenit (match 5)

Zenit var det bättre laget i första mötet men ett effektivt Real Betis fick in alla sina tre skott på mål. Här övervärderas spanjorerna som inte ens behöver vinna matchen för att ta sig vidare. Bra spelvärde på X2 som lockar.