Till den procenten är Elfsborg en bra spik

Det är en rolig Topptipskupong denna måndag där Premier League, toppmöte i Serie A, La Liga, Allsvenskan, Division 1 och den danska Mästerskapsrundan tar plats.

Det är på hemmaplan jag hittar mina två bästa drag för kvällen.

■■ Match 4. Allsvenskan är i sin linda, men det svenska folket tycks redan ha bestämt sig för att IFK Göteborg ska köra över Degerfors hemma på Ullevi. Visst stod Blåvitt för en stark insats senast i vinsten mot AIK, men i premiären såg det inte alls lika kul ut mot Örebro (0-0). Det är som sagt farligt att dra för stora slutsatser av en enskild match i fotboll. Degerfors hade stora förväntningar på sig inför den här säsongen. Nykomlingen har fått behålla hela stommen som imponerade så stort och tog bruksklubben till Allsvenskan i fjol. Lägg därtill meriterade nyförvärv som Sargon Abraham från just Blåvitt och tidigare skyttekung i Degerfors. Värmlänningarna har än så länge inte alls motsvarat förväntningarna, men det är alldeles för tidigt att räkna ut dem än. Sett till den förra säsongen så finns det mycket mer att ta av här. När Degerfors var på besök i Göteborg och spelade match under försäsongen stod den gamla IFK-spelaren Victor Edvardsen för två mål som betydde 2-0 till slutminuterna innan Blåvitt lyckades pilla in två sena (2-2).

Kan Degerfors komma upp i en mer normal nivå ska de inte vara så chanslösa som streckningen antyder. 75% på ettan är på tok för högt. Jag helgarderar utan att blinka och jobbar in storknallen.

■■ Match 5. Jimmy Thelin fortsätter bygga vidare på Elfsborgs andraplats från i fjol. Inledningen har sett helt ok ut där förlusten mot ett bra Djurgården inte var något att skämmas för. Boråsarna skapade chanser och var inte dåliga. Trepoängaren borta mot Varberg var därefter klar och rättvis. Nu ser saker och ting än bättre ut i truppen. Per Frick är tillbaka efter en släng av corona och viktige Simon Olsson är åter spelklar efter skada. Elfsborg har rutin och klass i Johan Larsson, ett spännande mittbackspar i Okumo och nye Maudo, samt en finnes i spelare som Rasmus Alm. Att Ndione klev in och gjorde två mål och en assist i Per Fricks frånvaro senast visar även på bra bredd. Mjällby har tappat ett par viktiga pjäser från i fjol, framför allt skyttekung Ogbu.

Det har betytt noll mål framåt på de två första matcherna, trots att bottentippade Varberg gästade Strandvallen. Här tror jag bara att Elfsborg blir för tunga på sitt konstgräs. Håller sig ettan runt 60% är det en vettig spik.

■■ Match 7. IK Frej har blivit Hammarby Talang. Janne Milan finns dock kvar på tränarbänken och till den här säsongen har han möblerat om en del i spelartruppen och sagt på mycket ungt. En poäng på de tre första matcherna, men motståndet har också varit tufft så det finns ingen anledning att döma ut Talang-laget. Poängen uppe i Piteå senast var säkerligen en energiboost med sen kvittering. Nu väntar enklare motstånd. Assyriska FF ser inte alls ut att hålla klassen för Division 1. Efter en försäsongen med rejäl omsättningen i truppen har nykomlingen inte fått bitarna på plats, släppt in 13 mål på sina tre första matcher i serien och inkasserat tre klara förluster. Då har de ännu inte mött något av de förväntade topplagen.

Jag förväntar mig klasskillnad här och när tipparna ser ut att undervärdera ettan, som i skrivande stund streckas till 49% (17-18% för lågt) så är det en given spik i min bok.

Skrällen

Degerfors (match 4)

Degerfors har betydligt mycker mer att ge än vad de visat hittills. Kan kliva ut på Ullevi utan press och kommer de upp i normal nivå ska de absolut kunna hota IFK Göteborg. Blåvitt gjorde det bra mot AIK, men blir alldeles för överskattade här på grund av en enskild insats. 8% på skrälltvåan måste med.

Spiken

Hammarby Talang (match 7)

Hammarby Talang har haft en tuff inledning med svårt spelschema. Nu väntar ett perfekt läge för att ta fart i tabellen. Nykomlingen Assyriska har agerat som en hönsgård de tre första omgångarna och släppt in hela 13 mål på tre matcher. Håller inte på den här nivå. Fint spelvärde på spikettan till 50%.

Favorit i fara

Real Sociedad (match 3)

Sociedad tog sin första trepoängare på sex ligamatcher senast mot Celta Vigo. Har svårt att imponera för tillfället. Möter ett Eibar som kommer stångas med näbbar och klor för sin sista chans att rädda kontraktet i La Liga. Gardera den högt streckade tvåan.