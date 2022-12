Tidsfråga innan han får lämna sitt arbete

■ Dagens bästa spel hittar vi i den tidiga Premier League-matchen. Bottenlaget Wolverhampton tar emot Manchester United på Molineux Stadium. Wolverhampton bytte tränare under VM-uppehållet när man tog in meriterade spanjoren Lopetegui. Han fick vinna sin första match som Wolves-tränare då man plockade tre poäng i det viktiga bottenmötet mot Everton på annandagen. Spelmässigt var det dock ingen större skillnad mot det Wolves vi sett tidigare under säsongen. Everton var drivande och skapade fler målchanser än gästerna. Deras anfallsproblem håller i sig med skador på Pedro Neto och Kalajdzic.

■ United har visat en stadig utveckling i sitt spel sedan ten Haag tog över som tränare i somras. Förra omgången körde man över Nottingham med klara 3-0 på hemmaplan. United går lite under radarn i toppen av tabellen tack vare den svaga starten på säsongen. Casemiro har vuxit ut till den där mittfältaren som var så efterlängtad i United spel och kan man bara få ut mer av spelare som Rashford och Sancho så ska man kunna utmana om titeln.

■ Både Kvalité och form talar för United i den här matchen. Wolves sätt att spela med ett stort bollinnehav passar United väldigt bra då man är som bäst i omställningsspelet. United att vinna matchen till oddset 1,90 ligger i överkant.

■ På Bomben lutar vi oss mot topplagen City och Arsenal. Båda har överkomliga uppgifter och imponerar spelmässigt. I matchen på Craven Cottage mellan Fulham och Southampton talar mycket för en målrik tillställning då Fulham kommer att gå framåt från start. Man släpper till en hel del chanser bakåt och med en förväntad forcering finns kontringsmöjligheter för Southampton. I Newcastles match mot Leeds känns det mer öppet med Adams tillbaka i laget för Leeds. Newcastle är favorit men Leeds är inte chanslösa. Vi jagar skrällen och tar med trean på systemet för Leeds.

Matchlistan

Wolverhampton – Manchester United 2

Wolves fick med sig en viktig seger i bottenstriden borta mot Everton förra omgången. Det var Lopeteguis första match som tränare för Wolves. Spelet imponerade dock inte. United spelas!

Barcelona – Espanyol 1

Det brukar bli jämna matcher i derbyt även om Barcelona dominerat mötet rent historiskt. Nu toppar man serien och efter uttåget ur CL ligger allt fokus på ligaspelet för Xavis lag. Stark etta!

Bournemouth – Crystal Palace 2

Palace fick en tidig utvisning i derbyt mot Fulham och fick inte med sig några poäng från mötet. Mitchell, Tomkins och Guehi är avstängda för gästerna. För Bournemouth saknas målvakten Neto.

Fulham – Southampton 1

Fulham fortsätter att övertyga offensivt och Mitrovic fortsätter att göra mål. Southampton har en stor utmaning framför sig då deras försvarsspel varit undermåligt hittills under säsongen.

Manchester City – Everton 1

Everton förlorade bottenmötet mot Wolves förra omgången och det känns som en tidsfråga innan Lampard får lämna sitt jobb. City ska vinna komfortabelt här med normal utdelning

Newcastle – Leeds 1

Leeds stod upp bra mot City i sin förra match utan att få med sig några poäng. Tyler Adams är tillbaka på mittfältet efter avstängning för gästerna. Newcastle har 13 raka utan en förlust.

Real Sociedad – Osasuna 1

Sociedad har hela sju spelare borta till kvällens möte. Mest noterbara namnet är landslagsspelaren Oyarzabal. Osasuna har överraskat positivt och kan skrälla mot ett decimerat Real Sociedad.

Villarreal – Valencia 1

Villarreal har mittfältaren Lo Celso skadad medan gästerna saknar knäskadade Domenech. När lagen möttes förra säsongen vann hemmalaget båda matcherna med 2-0.

Brighton – Arsenal 2

Arsenal fick tillbaka Zinchenko från skada förra matchen men saknar fortsatt Gabriel Jesus. Brighton har Webster, Mac Allister och Caicedo indisponibla. Tunga tapp för Brighton.

Dagens bästa spel

Wolverhampton – Manchester United 2

Odds: 1,90

Trippeln

1. Wolverhampton – Manchester United 2

Odds: 1,90

2. Fulham – Southampton: Över 2,5 mål.

Odds: 1,76

3. Brighton – Arsenal 2

Odds: 2,11

Trippelodds: 7,06

Bomben

A. Manchester City – Everton

4, 5, 6 – 0, 1

B. Fulham – Southampton

2, 4 – 1, 2

C. Newcastle – Leeds

0, 2 – 1, 3

D. Brighton – Arsenal

0, 1 – 3

192 rader, spelstopp 15.59

