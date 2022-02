Tar ställning i heta derbyt

■ Vi väljer att rikta blickarna mot Italien och mötet mellan Spezia och Roma. Spezias målsättning den här säsongen är att klara kontraktet och just nu har man fyra poäng ner till strecket. För Romas del har säsongen varit en besvikelse. Man har betydligt högre ambitioner än åttondeplatsen som klubben befinner sig på just nu. Gästerna har stundtals sett riktigt bra ut men jämnheten saknas. Nu går man in till dagens möte med fem raka matcher i ligan utan förlust. Jämför man trupperna är Roma bättre i samtliga lagdelar. Om gästerna presterar på normal nivå ska det räcka till seger. Tvåan finns till oddset 1,78.

■ På Bomben är det öppet med tre på förhand jämna matcher. Jag håller Napoli och Lyon som klara favoriter medan Barcelona kan få det svårt mot välorganiserade Athletic. Gästerna slog ut Barcelona ur supercupen tidigare under säsongen så man är klara med det taktiska upplägget och vad som krävs för att vinna mot Barcelona.

Matchlistan

West Ham – Wolverhampton 1

Det är två lag med tveksam form som ställs mot varandra. Wolves hade visserligen två raka segrar innan matchen mot Arsenal i veckan men spelet har inte imponerat. Vidöppet!

Verona – Venezia 1

För hemmalaget saknas Casale, Pandur, Gunter och Dawidowicz. Gästerna får klara sig utan Sigurdsson och Kiyine. Hellas är i grunden ett bättre lag men oddset 1,54 är för lågt på Hellas-vinst.

Sevilla – Real Betis 1

Det brukar bli jämna och känslosamma derbyn när dessa två klubbar möts. Båda lagen har matchats hårt med spel i Europa under veckan. Sevilla kan dra fördel av att ha en något bredare trupp.

Chelsea – Liverpool 1

Cupfinal mellan två av Englands bästa lag. Liverpool har sett oförskämt starka ut senaste veckorna. Tuchel har dock visat sig vara lite av en cupspecialist. Jag tycker att värdet ligger i Chelsea.

Spezia – Roma 2

Spezia saknar Sena, Manaj och Sher. Roma har Ibanez, Spinazzola och El Shaarawy borta från spel. Mkhitaryan är ett frågetecken inför mötet. Viktig match för Roma då man halkat efter i toppen.

Sociedad – Osasuna 1

Sociedad har en lång skadelista med namn som Merino, Januzaj, Monreal och Rico borta. Man ska ha med sig in till mötet att Osasuna är seriens fjärde bästa bortalag. Överspelet gillas starkt!

Lazio – Napoli 2

Napoli har några spelare borta men man har varit otroligt stabila den här säsongen. Även när laget spelar dåligt förlorar man ytterst sällan. Svår matchning för ihåliga Lazio. Bortasidan rekas.

Barcelona – Athletic Bilbao 1

Aubameyang har varit ett välkommet tillskott till Barcas trupp. Han har bidragit med spets framåt, något laget saknat tidigare. Barca har flera spelare på skadelistan inför mötet. Iskallt odds.

Dagens bästa spel

Spezia – Roma 2

Odds: 1,78

Trippeln

1. Spezia – Roma 2

Odds: 1,78

2. Real Sociedad – Osasuna över 2,5 mål.

Odds: 2,29

3. Chelsea – Liverpool: Chelsea +0,25 hcp.

Odds: 1,84

Trippelodds: 7,50

Bomben

A. Barcelona – Athletic Bilbao

0, 1, 3 – 0, 2, 3

B. Lazio – Napoli

1, 2 – 1, 3, 4

C. Lyon – Lille

2, 3 – 0, 1

216 rader, spelstopp 20.44

