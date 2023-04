Tar en pinne mot ett överstreckat AIK här

Premiärer är alltid speciella och svårtippade. Förutom Halmstad så hoppas jag att flera undervärderade underdogs ska kunna lösa resultat denna söndag. Förutom Halmstad så möter storskrällar som Värnamo och Sirius lag som knappast rosat marknaden under försäsongen. Deras premiärmatcher borta mot IFK Göteborg och Norrköping ska vara mer öppna än vad den skeva streckningen säger.

Här mina tidiga tankar och drag:

■ ■ ■

■ Match 7. Den allsvenska premiären står för dörren och AIK drömmer om guld. Visserligen blev det uttåg i kvartsfinalen av Svenska Cupen efter förlust mot Hammarby, men insatsen i den matchen var det inget fel på. Under vintern har Gnaget fyllt på med Omar Faraj, Jimmy Durmaz och Viktor Fischer. Tre spelare som höjer kvalitén på offensiven och framför allt den sistnämnda har potential att vara seriens allra bästa spelare. Dessutom har Guidetti en poäng att bevisa efter fjolårets ganska skrala målskörd. Samtidigt har Bahoui och Stefanelli flyttat vidare och där försvinner mycket spets. Dessutom har pådrivare som Mikael Lustig och Sebastian Larsson lagt av. Det vore konstigt om inte det märktes. Unge portugisen Modesto ska ta Lustigs plats och det är en frejdig ytterback. Jag ställer mig dock frågande till om han håller defensivt. Som Larssons ersättare har Keita hämtats in, men han skadade sig mot Bajen och är tveksam till spel i denna premiär. Halmstads BK är återigen ett allsvenskt lag och har plundrat Skövde AIK inför återkomsten. Villiam Granath och Gustav Friberg har båda hämtats in och dessutom har Villiams brorsa Viktor, med ett långt förflutet i SAIK, plockats in från Västerås där han smällde in 24 ligamål under 2022. En anfallare som håller för Allsvenskan. Naeem Mohammed, som var så bra i Sandviken, är en annan spännande pjäs som kan chocka det svenska finrummet. Mittfältet är stabilt med Allansson och IFK Göteborg-lånet Al-Ammari medan Andreas Johansson ska hålla ihop försvaret 41 år gammal. Försäsongen har varit helt okej och under Magnus Haglunds ledning kan vi lita på att det är ett välorganiserat och hårt arbetande Halmstad vi får se hela säsongen lång. Det i kombination med en svårspelad vårmatta gör att det blir lurigt att hitta luckor på hallänningarna. AIK ser ut att streckas runt 60% vilket är på tok för högt och då är det bättre att gå för skrällen. 1X klickas i!

■ Match 10. IFK Göteborg gjorde ett uruselt gruppspel i Svenska Cupen där de blev utklassade mot IFK Norrköping, torskade derbyt mot GAIS och tog en ytterst knapp viktoria mot Utsikten. Det ledde till att Micke Stahre fick sparken innan ligan ens hunnit starta. Det måste vara något slags rekord. Givetvis borde Mild låtit yxan falla direkt efter höstens sista seriematch så en ny tränare hade fått en hel försäsong på sig att bygga sitt lag. Nu känns det väldigt oklart vart detta Blåvitt står. Truppen är tunn och väldigt beroende av att spelare som Marcus Berg och nye Elias Hagen får vara friska och kan spela på toppen av sin förmåga. Det är två klasslirare. Andra nyförvärv som Hausner och Carlén sätts det stora frågetecken kring efter usla försäsonger. Möjligen kan ungdomar som Carneil, Bångsbo och Carlstrand rädda göteborgarna, men det blåser kalla vindar kring Kamratgården. Gamla Ullevi besöks i denna premiär av Värnamo som gjorde en så fin debutsäsong i det svenska finrummet. Mycket tack vare Antonsson som gjorde mål på allt och sedan drog vidare i sin karriär. Hans mål går inte att ersätta, men smålänningarna har värvat in Gustav Engvall som känner till IFK Göteborg väl efter sin tid i klubben. Det finns mycket fotboll kvar i anfallaren som fortfarande bara är 26 år gammal och han lär vara sugen på att sänka sin gamla klubb. Simon Thern har också hämtats hem från just Blåvitt, men där finns en överenskommelse om att Jonas pojk inte spelar premiären mot sin gamla klubb. Bernardo Vilar lär däremot finnas med och äntligen får han visa upp sig på Gamla Ullevi även om det är i en annan tröja än den blåvita. Värnamo kommer slåss om varje boll och har inget att förlora medan IFK Göteborg har ett ytterst bräckligt självförtroende och bör redan känna press. Det luktar kris lång väg om hemmalaget och kritikstormen kan mycket väl växa ytterligare efter premiären. X2 är tecken som absolut inte får missas.

■ Match 2. Det luktar ångest lång väg på London Stadium denna söndag. Både Southampton och West Ham ligger under nedflyttningsstrecket och nu finns det inte längre speciellt många omgångar kvar att vinka på. Skulle värdarna från huvudstaden trilla ur vore det ett gigantiskt misslyckande för David Moyes förfogar faktiskt över en ganska stark trupp. Michail Antonio dras med en skada och Gianluca Scamacca är formsvag, men sedan Danny Ings kom till klubben finns det en riktig matchvinnare ändå. Ings backas upp av Benrahma, Bowen, Paquetá, Soucek och Rice. Ett mittfält som hör hemma i kamp om Europaplatserna snarare än om nytt kontrakt. I senaste ligamatchen (1-1 mot Aston Villa) startade Emerson, Kehrer, Aguerd och Zouma i backlinjen och det är ingen dålig kvartett det heller. Spelarmaterialet är med andra ord riktigt bra, det behöver bara fyllas på med självförtroende. På hemmagräset är The Hammers åtminstone svårslagna, här har de inte torskat i någon tävling sedan nyår. Southampton har tagit poäng i tre av de fyra senaste omgångarna och därmed har ligajumbon närmat sig säker mark. Närmast kommer The Saints från en helt galen match mot Tottenham där 1-3 förvandlades till 3-3 i slutskedet av kampen. Ward-Prowse fastställde resultatet från straffpunkten och är tveklöst lagets bästa spelare. Han får dra ett tungt lass igen tillsammans med Lavia på innermittfältet. Bakåt har Bella-Kotchap skadat sig och kan inte delta här. Salisu är också osäker till spel och då ser det riktigt tunt ut framför den ganska svaga målvakten Bazunu. Bednarek får svårt att hänga med när West Hams offensiva kanoner sätter fart. I grunden håller jag West Ham flera snäpp högre än Southampton och jag tror att de rullar över gästerna ganska enkelt under söndagen. Ettan må streckas väl högt, men det finns bättre skrällchanser på annat håll. Ta fram hammaren och spika The Hammers!

■ Match 12. Att det finns klass i Borussia Mönchengladbach visade de i mitten av februari när självaste Bayern München slogs tillbaka med 3-2. Stindl, Hofmann, Pléa och Thuram noterades alla för poäng i den matchen och tillsammans med Neuhaus och Wolf ser de till att det finns bredd i gästernas offensiv. Det känns dock som om den uppställningen bara presterar på hemmaplan. På resande tass har Borussia en enda seger på hela säsongen och när de nu ligger i mitten av tabellen med långt till alla streck har motivationen börjat tryta, något som syns relativt tydligt. De tre senaste bortamatcherna har gett noll poäng och 1-11 i målskillnad. 0-3 mot RB Leipzig må vara hänt, men 0-4 mot Mainz och 1-4 mot Hertha Berlin är pinsamma resultat. Itakura och Elvedi har svårt att hålla tätt i mittförsvaret och får inte speciellt mycket hjälp från Kramer och Koné på mittfältet. Köln har å sin sida bara löst en poäng på de fem senaste omgångarna och får passa sig så de inte blir indragna i bottenstriden på allvar. 1-6 borta mot Borussia Dortmund innan uppehållet var ett oroväckande resultat. Vi bör få se en reaktion nu och i grunden är detta Köln ett kompetent gäng, speciellt på hemmaplan där de löst poäng i åtta av tolv omgångar. Jonas Hector är en riktig pådrivare som är en garant för att medspelarna hela tiden ger sitt yttersta. Skhiri är en bollvinnare av rang på mitten och längre fram i banan finns hot som Kainz, Ljubicic, Selke och Adamyan. Inga dåliga spelare. Köln vann motsvarande möte i fjol med 4-1 och mot ett Mönchengladbach som alltså bara har vunnit en bortamatch på hela säsongen ska värdarna ses med bra chans att ta en efterlängtad trepoängare. Stannar ettan kring 40% är det en vettig och värdesmässigt bra spik.

Spiken

West Ham (match 2)

Southampton dras med en del skador och får svårt att hänga med i den engelska huvudstaden när ett betydligt bättre West Ham sätter fart. Londonklubben kravlar sig upp på rätt sida strecket via en oerhört viktig hemmaseger.

Skrällen

Halmstad (match 7)

AIK ska vänja sig vid en tillvaro utan Sebastian Larsson och Mikael Lustig. Det kan ta ett tag innan den nya hierarkin har satt sig och jag tror att Gnaget kommer växa mer och mer ju längre säsongen går. I premiären kan de däremot mycket väl få sig en snyting av ett kompetent Halmstad.

Favoriten i fara

IFK Göteborg (match 10)

Det kommer inte krävas mycket för att busvisslingarna ska ljuda på Gamla Ullevi. Skulle Blåvitt släppa in 0-1 i denna match finns risken att publiken blir förbannade och spelarna handlingsförlamade. Värnamo är inget strykgäng och den spelvärda högersidan får inte missas på Gamla Ullevi.