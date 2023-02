Sverige har tröttnat på den gamla damen

DYBBANS BÄSTA SPIK

Juventus

Efter 15 poängs avdrag i ligaspelet är Serie A kört för Juventus. Ska det bli någon

titel den här säsongen så är det Coppa Italia som gäller. Jag räknar med att Allegri

går all in i denna kvartsfinal. Truppläget ser betydligt bättre ut än tidigare under

vintern då spelare som Chiesa, Vlahovic och Pogba alla är tillbaka i träning. Lazio

trivs sällan i Turin och åkte på storpisk med 0-3 i november när de var här för Serie A-spel. När det ser ut som att svenska folket tröttnat på Juve och streckar ettan under 50% så är det en trevlig spik.

AMROUNIS BÄSTA SPIK

Juventus

Juventus såg inte fantastiska ut mot Monza i helgen då man förlorade med 0-2 men man har rutin av cuspspel och vet hur man vinner titlar. Deras inbördesstatistik mot Lazio är mördande senaste säsongerna. Lazio har inte besegrat Juventus sedan 2019. När lagen möttes i november på Juventus hemmaplan slutade det 3-0.

DYBBANS BÄSTA SKRÄLL

Sandhausen

På papperet ser det ut att vara en svår nöt att knäcka för Sandhausen när

serieledande Darmstadt kommer på besök. Jag gillar dock värdarnas chanser till

skräll. Darmstadt dominerar sällan matchbilden och har överpresterat hela

säsongen. Gäster ligger inte bättre än åtta i Expected Points. Sandhausen har i sin

tur ökat konkurrensen i truppen under januarifönstret och är svårslagna på

hemmagräset. När tvåan övervärderas grovt chansar jag bort den dåliga favoriten

helt. 1X.

JONAS BÄSTA SKRÄLL

Wellington Phoenix

Wellington går in till mötet med en fin form. Det är ett offensivt lag som skapar en hel del målchanser. Melbourne har stått för misstag på misstag defensivt och ligger välförtjänt sist i tabellen. Spelvärdet ligger i bortasidan.

ANNONS: Lämna in Dybbans systemförslag

ANNONS: Lämna in Amrounis systemförslag