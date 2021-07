Svenska folket stirrar sig blinda på tabeller

■■ Två allsvenska matcher och en semifinal i Copa América inleder måndagens Topptips. I övrigt är det norsk ligafotboll som gäller från Eliteserien och andradivisionen OBOS-ligan.

■■ Tipparna har ingen vidare koll på serielunken i vårt västra grannland och det erbjuds fint spelvärde på flera håll där.

■■ Match 4. Det märks att det svenska folket inte har sett några matcher med Brann den här säsongen, eller kollat in någon statistik. Enklare att ta en titt på tabellen och se att Brann är sämst i klassen, jumbo efter bara en vinst på de elva inledande omgångarna. Jag vill dock gärna jämföra insatserna med Brightons från den föregående PL-säsongen. Brann har spelmässigt stått upp riktigt bra i de flesta matcherna och skapat chanser för att ta betydligt fler poäng. Senast mot Lilleström var de återigen bästa laget men fick nöja sig med en pinne (1-1), efter ett sent insläppt kvitteringsmål. Jag är dock övertygad om att segrarna kommer snart. Laget är för bra för att parkera i botten. Kristianstad har poängmässigt imponerat och ligger faktiskt fyra med 17 poäng på tio matcher. Värdarna lär dock sakta men säkert sjunka neråt. Två poäng på tre matcher, trots ett tacksamt motstånd imponerar inte. Framför allt offensivt ser det tunt ut med bara 0,8 mål framåt i snitt per match. Förra årets skyttekung Amahl Pellegrino (25 mål) har lämnat ett stort tomrum efter att ha tackat ja till ett lukrativt erbjudande från Saudiarabien. Faktum är att Brann faktiskt gjort fler mål än Kristianstad så här långt. Totalt sett skiljer det inte så mycket mellan lagen som tabellen visar. Eller som svenska folket streckar den här matchen där de gör Kristianstad till alldeles för stora favoriter.

Ettan står i skrivande stund i 65%, men är värd maximalt 55%. Tvåan erbjuder just nu fantastiskt spelvärde med sina 13%. Det är kupongens absolut bästa skrälltecken.

■■ Match 7. En spik jag verkligen gillar hittas i OBOS-ligan mellan seriens så här långt mest målglada lag. Även här kollar tipparna på tabellen, där Bryne är med i toppen och Raufoss på nedre mitten. Hemma på NAMMO Stadion har Raufoss dock visat sin styrka så här långt där de slagit både serieledarna Ham-Kam (2-1), trean FK Jerv (3-0) och fjolårets Eliteserienlag Aalesund (4-2) under sina fyra inledande hemmamatcher. I Mame Niadye har Raufoss fått in en potentiell skytteligavinnare. Den 34-årige senegalesen, med rutin från bland annat spel i Italien och Brescia, har bombat in sju mål på åtta matcher och visar klass. Bryne är faktiskt nykomlingar i den här serien och har levt på ångan inledningsvis, som nykomlingar ofta gör. Det skulle dock förvåna om de inte tappar orken snart och börjar dala. Under förmiddagen streckas den här matchen helt jämnt, vilket är fel då Raufoss ska vara klara favoriter.

Det finns fog att spika ettan hela vägen upp mot 50%, håller den sig under 45% innebär det fint spelvärde.

■■ Två stora favoriter finns på kupongen, Djurgården (match 1) och Brasilien (match 3). Att spika båda känns inte intressant då chansen på de större pengarna försvinner. Brassarna står något lägre i odds, men jag väljer ändå att spika Djurgården och gardera Brasilien. Truppmässigt är brassarna överlägsna ett anonymt Peru, där Serie A-strikern Lapadula och före detta Malmö-liraren Yotun främst känns igen, men i en semifinal i Copa América börjar insatserna höjas. Kravet på att hemmanationen Brasilien ska vinna den här turneringen är höga från den inhemska befolkningen. Allt annat är ett fiasko. Att kliva ut med den tyngden på sina axlar mot ett defensivt starkt Peru, som var i final i Copa América 2019, är inte enkelt. Peru kan däremot kliva ut här utan någon press och har allt att vinna. Brasilien hade det nervigt redan i kvarten mot Chile där de fick kämpa i nästan en halvlek med en man mindre, Gabriel Jesus rött kort och avstängd här, men lyckades till slut hålla undan med sin 1-0-ledningen.

Där visade att storfavoriten att de går att rubba. Vinner inte Brasilien den här matchen är utdelningen redan fixad. Jag helgarderar och hoppas på ett litet under.

■■ Jag tyckte Järnkaminerna såg riktigt bra ut under våren, även om det kom en poängmässig dipp precis innan uppehållet, och känns som den enda klubb som på allvar skulle kunna hota Malmö om guldet. Hemma på Tele2 har de tagit tio poäng på fyra matcher och var bland annat helt överlägsna just Malmö här i maj. Högstanivån hos DIF är onekligen skyhög. Här är dessutom truppläget näst intill så bra det kan bli, Kim och Tolle kan välja och vraka och sätta sitt bästa lag på planen. Örebro ser sämre ut än i fjol och får kriga för kontraktet den här säsongen. De svaga resultaten har gjort att Vitor Gazimba klivit in som ny tränare, han var assisterande i klubben 2020 och får ändå sägas vara ett oprövat kort. Portugisen måste först och främst ta tag i offensiven som varit riktigt tam med fem mål på åtta matcher, sämst i serien. Mot ett av ligans absolut bästa försvar tror jag inte närkingarna hittar in med någon boll den här måndagskvällen.

Djurgården har släppt in ett mål på sina fyra hemmamatcher, trots att starka offensiver som Norrköping och, som sagt, Malmö gästat. Ettan streckas högt, men det är befogat. Jag drar ner variansen och bankspikar.

Spiken

Djurgården (match 1)

Djurgården har varit riktigt starka på Tele2 och har ett väldigt fint truppläge här inför återuppstarten av Allsvenskan. Svaga Örebro, med sämst offensiv i ligan, kommer få det väldigt svårt att hitta nätet. Ettan är en bankspik för mig.

Skrällen

Brann (match 8)

Brann har spelat betydligt bättre än vad tabellen visar och underskattas rejält av det svenska folket. Kristiansund är inget extra och har gjort minst mål i hela serien så här långt. Skrälltvåan erbjuder suveränt spelvärde och måste prioriteras.

Draget

Raufoss (match 7)

Raufoss är riktigt starka på hemmaplan vilket också resultaten visar. Har en skyttekung i rang i Mame Niadye som kan avgöra matcher på egen hand. Här blir hemmalaget undervärderade mot nykomlingen Bryne som får svårt att hålla i sin fina inledningen på säsongen. Fin spiketta till trevlig procent.