Svenska folket har hamnat helt snett

■■ Det är en riktigt fin fotbollsmåndag vi bjuds på. Allsvenskan och Superettan får sällskap av idel storligor när Premier League, Bundesliga, Serie A och La Liga också kliver in på kupongen. Men vi nöjer oss inte där. Svenska Spel har stoppat in 250 000 extra kronor i Topptips-potten att slåss om.

Jag tycker mig dessutom ha hittat två riktigt bra skrällar som kan skruva upp utdelningen. De kommer här:

■■ Match 1. Jag varnade för Halmstad i går och chansade helt bort Häcken till alldeles för hög procent på Europatipset. Hallänningarna stod för en häftig skräll och vann med 1-0. Ikväll hoppas jag att deras nykomlingskollega ska göra något liknande. Som uppväxt i Filipstad är Degerfors ett lag som står nära. Då var det Milenko Vukcevic och Ulf ”Mål-Otto” Ottosson som var de stora stjärnorna. Nu heter de Bertilsson, Edvardsen och Dahlström. Hemvändaren Sargon Abraham ska inte heller glömmas bort. Degerfors har sett spännande ut på försäsongen, där de bland annat slog Elfsborg på bortaplan i Svenska Cupen, och kommer inte ha någon respekt när de kliver ut på Friends i kväll för en otroligt inspirerande uppgift mot AIK. De gulsvarta fortsätter med sin rutinerade stomme med spelare som Mikael Lustig, Sebastian Larsson och Henok Goitom. Återkomsten av Nicolas Stefanelli får stå för de kvicka benen. Det är ingen tacksam uppgift att ta sig an en frustande nykomling i en premiär på hemmaplan där de har allt att förlora.

Det svenska folket tror dock hårt på Gnaget. För hårt enligt min mening och streckar upp ettan till hela 71%. Det är minst 15 enheter för högt. X2 bjuder på strålande spelvärde och är givet som utgång på min rad.

■■ I match 8 hittar vi en annan lågprocentare som undervärderas. Eduardo Coudet har gjort det riktigt bra sedan han tillträdde som ny tränare för Celta Vigo. Laget är långt ifrån bottenstriden de var indragna in i fjol och är nu närmare en Europaplats än nedflyttning. Hemma på Balaídos är de ljusblå starka och hade innan torsken senast mot ett formstarkt Real Madrid bara förlorat en av de nio senaste på hemmaarenen. Efter en del skadeproblem och någon match på botbänken fick stjärnan Iago Aspas äntligen måla igen i 3-1-vinsten borta mot Alaves. Viktigt att få igång spjutspetsen. Sevilla har hamnat i ett märkligt ingemansland där de inte har så mycket att spela för i La Liga. Fjärdeplatsen, som leder till Champions League känns redan klar, med för långt hack upp till topp 3 men ett tryggt försprång nedåt.

Med tanke på att Sevilla gör sig bäst hemma i Andalusien och gjort ett par halvdana insatser på resande fot mot slutet, där en poäng på två matcher mot bottenlagen Elche och Valladolid inte skrämmer, så är det lite förvånande att gästerna streckas så hårt. 13% på ettan är ett riktigt kap.

■■ Dagens mest skeva streckning finns i Premier League och match 4. Det sägs att en tabell aldrig ljuger, men här har den lurat upp det svenska folket på läktaren. Brighton och Everton är två av de lag som sticker ut mest när det kommer till det populära mätverktyget Expected Goals. Everton är ett av de lag som haft mest tur och Brighton har haft överlägset mest oflyt. Med normal utdelning för båda klubbarna hade Brighton faktiskt legat före det blå Liverpool-laget sett till vad de presterat spelmässigt under säsongen. Graham Potters fiskmåsar gjorde återigen en bra insats senast borta mot Man United, där de tog ledningen, men föll sent (1-2). Inget att skämmas för och innan dess togs två raka trepoängare vilket ändå gör att självförtroendet är ok. Med bara sex poäng ner till nedflyttningsstrecket finns det dessutom ingen tid för avslappning. Här är det plattan i mattan som gäller. Everton fick bara med sig en pinne från mötet med Crystal Palace vilket är den enda på de fyra senaste omgångarna. Europaplatserna känns långt bort, även om det fortsatt finns en liten chans. Här väljer tipparna fel sida och gör Everton till favoriter i den här tuffa bortamatchen. Jag går givetvis åt andra hållet och spikar Brighton utan att blinka till REA-priset 33%, vilket är minst 10 procentenheter för lågt.

Skrällen

Degerfors (match 1)

Degerfors frejdiga offensiv kommer att ställa till det för många allsvenska lag den här säsongen. Försäsongen med Svenska Cupen har sett spännande ut. Nykomlingar har en tendens att spela på ångan de första omgångarna och här ska de inte räknas ut till alldeles för låg procent (11%) mot AIK.

Spiken

Brighton (match 4)

Det svenska folket undervärderar Brighton å det grövsta hemma mot ett svajigt Everton. Fiskmåsarna är klara favoriter sett till oddsen, men streckas som underdogs. En given värdespik i min bok.

Favorit i fara

Sevilla (match 8)

Sevilla har cementerat fjärdeplatsen i ligan och har inte jättemycket att bevisa. Har inte kommit upp i nivå på bortaplan mot slutet och möter tufft motstånd i ett Celta Vigo med höga höjder. Tvåan övervärderas och 1X måste med tidigt till strålande spelvärde.