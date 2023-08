Svenska folket har hamnat helt snett

■■ Det finns all anledning att läsa på vad de engelska lagen pysslat med under uppehållet för att ha hävstång på gemene tippare. Jag anser bland annat att Norwich blir skevt värderade mot ett underskattat Hull. Skrällvarning utfärdas på Carrow Road.

The Championship lämnar sedan över stafettpinnen till Skandinavien som via Superligaen går i mål med ett gäng matcher från Ettan-serierna.

Där höjer jag ett varningens finger för Hammarby TFF i derbyt mot Vasalund.

■■ Match 1. Blackburn gjorde mycket av lite i fjol och överpresterade grovt. Till sist kom dock verkligheten ikapp och man hamnade utan topp 6. Den stora anledningen till springet var skyttekungen Brereton Díaz som gjorde mål från alla möjliga och omöjliga vinklar. Nu har anfallaren gått vidare till La Liga och Villarreal. Det har även Bradley Dack som sålts till Sunderland. Blackburn har inte samma ekonomiska muskler som tidigare och har fått jobba med lite mindre medel för att fylla på. Bland annat har Arnor Sigurdsson köpts in direkt från Norrköping. Jag tror inte islänningen räcker till för att fylla Brereton-skorna. Jag spår en tuff säsong för Blackburn på den undre halvan. West Bromwich var en liten besvikelse i fjol med tanke på den vassa truppen. Men Carlos Corberán kom in som ny tränare under säsongen och finns kvar. Den skicklige spanjoren tror jag blir en nyckel. Daryl Dike går visserligen skadad, men under sommaren har Josh Maja hämtats in efter en fin säsong i Bordeaux och han är inspelad i den engelska fotbollen sen tidigare. Truppmässigt är det inget snack om att gästerna sitter på fler trumfkort och tränarmässigt rankar jag Corberán minst ett hack över Jon Dahl Tomasson.

Det svenska folket har hamnat fel i streckningen och gör Blackburn till klara favoriter. Då blir det givet att vända på klacken och utgå från den spelvärda tvåan. Fräck chansspik.

■■ Match 8. Sedan slutet av januari 2022 har Watford avverkat inte mindre än fem tränare. Ranieri, Hodgson, Rob Edwards, Bilic och Wilder. Inte en enda av dessa herrar har överlevt en hel säsong. Kan Valerién Ismaël bryta förbannelsen? Jag både tror och hoppas det. Fransmannen gjorde det kolossalt bra med Barnsley och känns som helt rätt man för att få fart på den, trots allt, högkaratiga truppen. Pedro och Sarr är tunga tapp, men jag anser att ledningen ersatt duon på eftertänksamt vis. Healy har kommit på fri transfer från Toulouse och från systerklubben Udinese har spännande Martins lånats in för att fylla luckan efter Sarr. På mitten är firma Louza/Koné ett av The Championships mest lovande mittfältspar. Truppmässigt står sig Watford utmärkt och det går knappt att be om en mer lämplig premiär än QPR på hemmaplan. The Hoops hade stora problem redan i fjol och det ser inte bättre ut inför den här säsongen. Inte alls. Gareth Ainsworth hade ren flyt som lyckades lösa kontraktet och 50-åringen har inte backats upp för att undvika samma scenario i år. Snarare tvärtom. Begovic och Colback är inga nyförvärv som lyfter ett lag från bottenstrid i andraligan. Johansen och Dieng har båda lämnat och när bästa mittbacken Dunne dras med en skada ser jag ett nattsvart derby framför mig för de tillresta. 0-5 i genrepet mot League One-gänget Oxford var ingen moralboost direkt.

Oddset på ettan har sjunkit sedan det släpptes och min förhoppning är att procenten inte springer iväg alltför mycket. Jag lämnar Watford allena.

■■ Match 4. För dåliga för Premier League men för bra för The Championship. Det har varit Norwich i ett nötskal de senaste säsongerna. Förutom i fjol. I januari anlitades David Wagner med målet att ta The Canaries till playoff. Det slutade med blott en seger på de elva(!) sista omgångarna. Trots det har Klopps bestman fått fortsatt förtroende på sin post inför den här säsongen. Jag tror inte att det är rätt beslut då Wagner inte tagit ett steg rätt sedan han tog upp Huddersfield till Premier League för en evighet sedan. Norwich kan inte skylla den hemska avslutningen på motstuds då de underliggande siffrorna var mörka och tappen av Pukki samt Dowell ersätts inte i en handvändning. Det våras inte för de gulgröna som dessutom ställs mot ett svårspelat Hull under lördagen. ”Tigrarna” lyfte ordentligt under Liam Rosenior som fått bygga vidare på det han startat till denna säsong. I fjol led laget av en hel del skador och kan de få hålla sig friska ser jag en bättre säsong i antågande. Påläggskalvarna Greaves och Delap kan få sitt stora genombrott i år och jag tror att de orangesvarta kan göra det jobbigt för många lag när de har sin dag. Norwich är definitivt inkluderade i den ekvationen.

När ettan ser ut att övervärderas drar jag öronen åt mig på Carrow Road. Högersidan rensar friskt och på mindre system är X2 ett spännande val.

■■ Match 11. Mitt i den engelska hysterin ska det även spelas ett Stockholmsderby på Skytteholm i Ettan Norra. Vasalund spåddes toppstrid inför säsongen och när de hemmahörande har sin dag luktar det Superettan-nivå om prestationerna. När de inte har sin dag luktar det inte lika gott. Sju förluster på 15 omgångar är ett kvitto på att det blandas och ges och 0-3 i brakan senast mot Sylvia var allt annat än bra. Som om inte det vore nog saknas även bästa poängmakaren Kocadag när Hammarby TFF kommer på besök. Då ska ettan minsann inte nosa på några 65%. Detta trots att HTFF har sju raka förluster på kontot. Den negativa formraden motsvarar dock inte prestationerna. Gästerna kan mer än vad de visat så här långt och i anfallaren Gül finns spets. Jag ser anfallaren som en möjlig gubben i lådan och till vänstervridna streck vill jag in och rota bland tecknen till höger. Särskilt när HTFF motiveras av derbyfaktorn i en match där de på förhand inte har någonting att förlora. Sådant ska inte tas lätt på i de lägre serierna där misstagen avlöser varandra.

Tvåan gillas till under 20% och åker med redan på mindre system.

Spiken

Watford (match 8)

Watford ser spännande ut med både en revanschsugen trupp och tränare. QPR är raka motsatsen. Jag håller ettan klart högst i Londonderbyt och spikar The Hornets till vad som ser ut att bli vettig procent.

Skrällen

Hull (match 4)

Hull har fortsatt med underskattade Rosenior som tränare och truppen är kryddad med potential i bland andra Delap. Norwich har tappat fanbäraren Pukki och jag är tveksam till att Wagner är rätt man att leda The Canaries. X2 är kupongens kanske viktigaste tecken.

Draget

Hammarby TFF (match 11)

Sju raka förluster kan tyckas nattsvart men det finns större potential i HTFF än vad resultaten visar. Den lågt streckade tvåan är ett fint tecken att ha med i derbyt mot ett ojämnt Vasalund.