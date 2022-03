Det blir svårare än vad ni tror...

Det liras faktiskt fler Premier League-matcher under söndagen än lördagen denna helg. Det innebär att vi har hela sex matcher från Englands finrum på Europatipset. Serie A, La Liga och Ligue 1 fyller upp kupongen som avslutas med en kvartsfinal i Svenska Cupen.

Då utdelningen åter blev mager på Europatipset i torsdags så höjs jackpotten ytterligare denna söndag - hela 5 miljoner finns att slåss om. Med tanke på alla potentiella miljondrag så vore det märkligt om det inte ska smälla snart med en bra utdelning.

Här är några av mina tidiga tankar och drag:

Match 2. Efter en hemsk januari-månad där det mesta var svart har Arsenal vänt på steken igen. Fyra raka segrar i ligaspelet gör att fjärdeplatsen, som innebär spel i Champions League, nu är Arsenals att förlora. Då The Gunners inte har lirat i mästarturneringen sedan säsongen 2016/17 hade det varit en viktig framgång, inte minst ekonomiskt. Truppen är tunn efter avsaknaden av nyförvärv under januari, men det finns å andra sidan knappt några skador att hantera. Tomiyasu (vad) och Smith Rowe (covid) är de enda spelarna som är tveksamma till spel. Då kommer vi få se Partey och Xhaka på mitten med kvartetten Martinelli, Ödegaard, Saka och Lacazette framför. Det är spelare som har visat storform mot slutet, inte minst det norska underbarnet som äntligen börjar leva upp till sin potential. Dessutom finns oberäkneliga Pépé att plocka in från bänken. Leicester har inte haft samma tur som Arsenal när det kommer till skadorna denna säsong. Främst har Rodgers fått komponera ihop nya backlinjer i tid och otid. Evans är fortfarande skadad och även om Fofana är på väg tillbaka lär han knappast vara i storform än. Söyüncü och Amartey har gjort det okej, men det är ingen duo att hålla i handen när det blåser. Offensivt finns det desto mer att ta av. Barnes, Maddison, Lookman och Iheanacho är alla tillgängliga och med Tielemans på mittfältet finns det mål att hämta även där. Tyvärr har Jamie Vardy gått sönder igen och då Aaron Ramsdale nyligen sagt i en intervju att det är den lirare han har svårast att spela mot är det ett extra stort avbräck för Rävarna. Vardy brukar dessutom alltid göra mål mot just Arsenal.

Leicester får kort vila till denna match efter torsdagens Europamatch mot Rennes och Arsenal är ett av hela seriens bästa hemmalag. Med alla dessa parametrar i åtanke pekar det mesta mot ännu en hemmaseger för de rödvita. Ettan spikas därmed trots att den sannolikt streckas lite högt.

Match 4. Ingenting har fungerat för Everton denna säsong. Rafa Benítez visade sig vara en rejäl felrekrytering och inte har det blivit speciellt mycket bättre sedan Frank Lampard tog över spakarna. Trots nyförvärv som Patterson, Mykolenko, Dele Alli och Van de Beek under januari får inte The Toffees till det. Senast mot Tottenham var ordern helt klart att pressa Spurs högt och det ledde till en del fina bollvinster under den första kvarten. Så fort Tottenham spelade sig ur den pressen fanns det dock en ocean av yta för kontringsspelare som Son och Kane att springa på. Det blev en riktig stjärnsmäll för Everton, 0-5 i baken var ord och inga visor. Yerry Mina saknas i försvaret och Keane gick av skadad mot Londonklubben. Trots det är det på pappret en stark elva som Everton kan mönstra denna söndag. Branthwaite kan ersätta överskattade Keane i mittförsvaret utan att laget blir speciellt mycket sämre och längre fram i banan finns det mycket klass. Gordon har varit det stora glädjeämnet denna säsong och han får troligen starta ihop med Richarlison och Calvert-Lewin på de offensiva positionerna. En i grunden stark uppställning och med Doucouré, Allan och Van de Beek strax bakom bör de dessutom få en del bollar att arbeta med. Vi ska dessutom komma i håg att The Toffees gjort det betydligt bättre hemma på Goodison Park, där de exempelvis hade oflyt när de torskade mot Man City (0-1). Det svenska folket tänker kortsiktigt i och med 0-5 i baken senast, men här tror jag Everton kommer ut som ett annat lag. Wolverhampton krossade Watford med 4-0 i torsdags, men det var siffror i överkant. Innan segern mot Bålgetingarna hade Wolves tre raka förluster i ligaspelet och Bruno Lages gäng agerar för ojämnt för att ha en chans att hänga på i kampen om Champions League-platserna.

Här blir tipparna tabelltittande när faktum är att Everton ska gälla som favoriter framför hemmapubliken. Ettan ser ut att stanna under 40% och då är det en rasande grann värdespik att bygga systemet kring.

Match 7. José Mourinho och hans rövarband har fått utstå mycket spott och spe under säsongen då Roma inte alls har levt upp till förväntningarna. Nu har Vargarna visserligen lyckats hitta någon slags stabilitet med endast en förlust på de tio senaste tävlingsmatcherna, men spelmässigt finns det fortfarande massor att ta av. Så sent som i torsdags lirade Roma mot Vitesse i Europa Conference League och även om det blev seger med 1-0 var det knappast rättvisande siffror i Nederländerna. Under stora delar av den matchen var Roma näst bäst. Oliveira prickade in matchens enda mål, på en tilltrasslad situation, i den tillställningen och tillsammans med Veretout bildar han ett helt okej innermittfält. Framåt handlar det mesta om Tammy Abraham och Nicolò Zaniolo, än mer så när Henrikh Mkhitaryan är avstängd. Även försvararen Marash Kumbulla sitter på botbänken i denna match och det är två jobbiga avbräck. Udinese slåss på den undre halvan av Serie A, men har visat gott gry de senaste veckorna. Förra helgen besegrades Sampdoria med 2-1 och innan dess har Zebrorna kryssat mot både Milan och Lazio. Det säger en del om kapaciteten som finns i hemmalaget. Gerard Deulofeu och Beto bildar ett anfallspar som både har kreativitet och styrka och med Pereyra strax bakom finns det tillräckligt med spets för att såra Romas försvar. Försvaret ser också bättre ut efter att Pablo Marí hämtats in från Arsenal. Den spanska mittbacken har startat fem raka matcher för Udinese och stabiliserat laget. Roma har haft problem på bortaplan under säsongen och bara vunnit sex av 13 matcher på resande fot i Serie A.

Jag köper inte att de med betydligt kortare vila i benen ska vara så här stora favoriter mot ett lurigt Udinese. Tvåan, som ser ut att streckas minst tio procentenheter för högt, skippas helt och hållet. 1X spelas till fint värde.

Match 9. Inter blev första lag för 2022 att besegra Liverpool och första lag sedan mars 2021 att vinna över Klopps mannar på Anfield Road. 1-0 slutade Champions League-matchen tidigare i veckan efter att Lautaro Martínez stått för ett drömmål. Det är såklart ett imponerande resultat, men det går knappast att säga att det var rättvist. Liverpool träffade stolpar och ribbor mest hela tiden och vann xG med överlägsna 1,81 - 0,32. Inter känns därmed lite överskattade när de nu ställs mot Torino i Turin. Visst har Inzaghis mannar en 5-0-seger mot Salernitana som senaste resultat i Serie A, men innan dess hade Milano-klubben fem raka tävlingsmatcher utan seger. 0-0 mot Genoa och 0-2 mot Sassuolo finns i närtid och det är inga resultat som skrämmer. Torino har tappat konceptet helt de senaste sex veckorna och 0-0 mot Bologna var Tjurarnas sjätte raka match utan seger. Därmed har de hamnat i ingenmansland med långt upp till Europa och lika långt ner till bottengängen. Motivationen kan möjligen tryta lite mot slutet av säsongen, men i en match mot de regerande mästarna kommer det inte vara någon risk. Här vill alla visa vad de går för. På topp finns en av seriens allra bästa anfallare i Andrea Belotti och han kan få hjälp i offensiven av Brekalo, Sanabria och Pjaca. Det är spelare som mycket väl kan hitta nätet mot Inter. Den stora utmaningen blir istället om försvaret, med Djidji, Bremer och Rodríguez, kan hålla tätt mot Dzeko, Martínez och de andra kanonerna.

Torino har tagit poäng i tio av 14 hemmamatcher denna ligasäsong och då de får betydligt mycket längre vila än Inter ska de inte räknas bort nu heller. Jag väljer att plocka med alla tecken där ettan är en potentiell miljonskräll.

Skrällen

Udinese (match 7)

Udinese har tagit poäng mot både Lazio och Milan de senaste veckorna och har definitivt kapacitet för att störa ett ojämnt Roma också, speciellt på hemmaplan. En etta under 20% är ett måste att få med.

Spiken

Arsenal (match 3)

Det må vara en värdemässigt sämre spik, men Arsenal är ett av seriens bästa hemmalag och får längre vila än skadedrabbade Leicester som ödslade mycket kraft i torsdags. Det bör ge utslag. Ettan lämnas ensam.

Favorit i fara

Inter (match 9)

Inters seger borta mot Liverpool låter mer imponerande än den var. The Reds var det klart bättre laget och hade full kontroll på matchen. Nu ställs de mot ett Torino som har fått längre vila och har kapacitet att rubba de blåsvarta. Här behövs garderingar.