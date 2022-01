■■ Det är egentligen bara en fet jackpot som saknas för Europatipskupongen innehåller allt och lite till denna söndag. Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 och Afrikanska Mästerskapen står på det minst sagt spännande schemat.

Svenska folket hamnar helt fel på mängder av ställen och det fullkomligt dryper av spelvärde denna söndag.

Det är ett riktigt smörgåsbord av överstreckade favoriter, vilket i sin tur betyder undervärderade skrällar, på kupongen. Här är två finfina exempel:

■■ Match 10. Real Sociedad har tre raka segrar i bagaget där veckans viktoria mot Atlético Madrid i Copa del Rey säkerligen fyllde på självförtroendebanken. 2-0 slutade den matchen och baskerna släppte då bara till ett enda skott på det egna målet. I ärlighetens namn skapade de blåvita inte speciellt mycket heller, men varsin balja av Januzaj och Sörloth räckte för att vinna matchen. Viktigt för Sociedad att få igång målskyttet på fler än Oyarzabal nu när Alexander Isak är skadad. Försvararen Elustondo är faktiskt den som gjort tredje flest ligamål under säsongen med sina tre fullträffar. Ligaformen är skakig, 1-0 mot Celta Vigo för två veckor sedan är den enda triumfen i seriespelet på de sju senaste omgångarna. Nu är dessutom viktiga mittfältaren Mikel Merino avstängd. Getafe har fortfarande inte vunnit någon bortamatch denna säsong, men sedan Quique Sánchez Flores tog över tyglarna är det ett helt annat lag vi har fått se. Veckans 4-2 mot Granada var den sjunde matchen med poäng på de åtta senaste omgångarna. Borja Mayoral hoppade in i det mötet och gjorde då sitt första mål för klubben sedan han kom från Roma. Villar följde också med från Roma till Getafe och den duon har ökat konkurrensen i truppen som är tillräckligt stark för en mittenplacering i tabellen.

Höstens möte slutade oavgjort och visst ska Getafe kunna sno åt sig poäng nu också. När ettan övervärderas å det grövsta, och i skrivande stund är uppe och dansar runt 80%, är X2 av högsta prioritet i San Sebastián.

■■ Match 13. Det rådde kaos inför Tunisiens match mot Gambia som stängde gruppspelet i Afrikanska Mästerskapen för deras del. Hela tolv spelare hade under veckan testats positivt för corona vilket ledde till att endast fem utespelare tog plats på bänken. Bland de pjäser som saknades då fanns Wahbi Khazri som dessförinnan hade nätat två gånger om i 4-0-segern över Mauretanien. St. Etiennes anfallsess är fortfarande ett stort frågetecken, men däremot skvallrar de senaste rapporterna om att åtminstone Jebali, Sliti och Touzghar ska finnas tillgängliga här. Det förstärker Tunisien rejält och då ska det ändå sägas att nordafrikanerna såg riktigt bra ut mot Gambia trots förlusten. Med normal utdelning hade de vunnit klart. Kölns mittfältare Ellyes Skhiri dominerade centralt då och kommer vara en nyckelspelare nu också. Nigeria är det enda landslag i turneringen som vann alla sina gruppspelsmatcher. Spetsen är grym hos Super Eagles, som landslaget kallas för. Moses Simon har varit magnifik på sin kant och på topp finns målkungarna Awoniyi och Iheanacho. Visst är det ett skickligt landslag som kliver in i denna åttondelsfinal, men jag tycker att de övervärderas. Det är väldigt jämnt mellan toppnationerna i Afrika och även om FIFA-rankingen verkligen inte säger allt är Tunisien högre upp än Nigeria på den listan.

Att ettan då ska streckas kring 75% är helt orimligt, även om det råder coronakaos hos motståndarna. Det är trots allt en match på neutral plan vi talar om. Alla tecken behöver plockas med där högersidan rensar rejält.

Med så många fina skrälldrag som bör få plats på kupongen är givetvis utmaningen att få ihop en helhet med spikar också. Här är en riktigt häftig chansspik och en bortafavorit som jag tycker känns klart vettig:

■■ Match 4. Leicester har kämpat i flera månader med enorma bekymmer i sin trupp. Skadorna tar aldrig slut och under januari månad saknas viktiga kuggar som Iheanacho och Ndidi på grund av AFCON. Värst är det ställt med försvaret där Evans, Pereira, Castagne, Fofana, Bertrand och Amartey alla saknas i denna match. Framåt stör såklart skadan på Jamie Vardy, men spelare som Maddison, Lookman och Daka kan ändå skapa chanser åt Leicester. I onsdagens ligamatch mot Tottenham satte de dit två bollar framåt, men det blev ändå inga poäng för Rävarna. Två insläppta mål på övertid förstörde dagen den gången. Blytungt för Leicester, men det går inte att säga att det var orättvist. Tottenham hade skyhöga 4,25 i xG i den matchen, deras högsta Expected Goals-siffra på tio år, vilket säger en del om hur svårt försvararna Vestergaard, Söyüncü och Choudhury hade att freda sitt mål. Det verkar inte tipparna lägga någon större vikt vid då ettan streckas upp stenhårt. Brighton saknar visserligen sin mittfältskugge Yves Bissouma på grund av AFCON, men i övrigt kan Graham Potter mönstra en stark elva. Närmast kommer sydkustlaget från 1-1 mot Chelsea i en match där Europamästarna bara hade 0,57 i Expected Goals. Det visar hur stabila Brighton är bakåt. Framåt händer det alltid grejer kring Maupay och Trossard samtidigt som både Welbeck och mittfältaren Mac Allister har mål i sig. Brighton vann höstens ligamöte mellan lagen och spelade 2-2 här i oktober när lagen möttes i Ligacupen.

I dagsläget håller jag Fiskmåsarna högre och när tvåan ser ut att hamna kring 20-25% är det ett perfekt läge att plocka fram chansspiken.

■■ Match 11. Franska Ligue är oerhört jämn (förutom ett visst lag från Paris) och inför helgens matcher skiljer det bara sex poäng mellan trean och nian. Montpellier är nia efter att ha åkt på två raka förluster mot Strasbourg och Troyes, förluster som i mångt och mycket kommit på grund av bristande disciplin. La Paillade har nämligen dragit på sig utvisningar i båda fajterna. Senast mot Troyes var det kaptenen och den stora publikfavoriten Téji Savanier som fick syna det röda kortet. Han är nu avstängd och där försvinner mycket kreativitet på mitten. Monaco visade ingen brist på kreativitet i sin veckomatch mot Clermont. 4-0 vann monegaskerna med efter att Wissam Ben Yedder stått för två nya fullträffar, trots att han hoppade in i paus. Därmed leder den franska landslagsmannen skytteligan. Med Volland, Diop, Martins och Jakobs som understöd får Ben Yedder helt rätt bollar att jobba med. På mittfältet hittas dessutom Tchouameni som är en av Europas hetaste talanger. 21 år gammal har han varit given i det franska landslaget de senaste samlingarna. Mot Clermont var det också intressant att se den unge brassen Vanderson som under vintern anslutit från Gremio. Det är en riktig framtidsman.

Monaco har en del skador, men truppen är så bred att det spelar mindre roll. De har besegrat Montpellier tre gånger på de fyra senaste inbördes mötena och känns betydligt stabilare i dagsläget. Stannar tvåan kring 50% är det en fin spik att bygga systemet kring.

Skrällen

Tunisien (match 13)

Tunisien spelade VM 2018 och tillhör toppskiktet av nationer i Afrika. Får de till en fullträff kan de absolut utmana Nigeria som förutom ett underpresterande Egypten hade en ganska enkel grupp. Högersidan måste ges plats till alldeles för lågt procent.

Spiken

Monaco (match 11)

Monaco brukar trivas bra mot Montpellier och visar fin form. En Wissam Ben Yedder i fint slag blir något att bita i för värdarna, som är sämre än tabellen visar. Toppchans för Monaco.

Draget

Brighton (match 4)

Leicester släppte till mängder av målchanser mot Tottenham och det var helt rättvist att de torskade den matchen även om sättet förlusten tillkom på var blytung. Rodgers saknar fortfarande ett stort koppel av spelare och han kan knappast trolla. Suveränt spelvärde på Brighton.