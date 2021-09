Succé förra veckan – nu blir oddset högre

Nu satsar jag på en mixad kupong, men vi stannar i England med två matcher från Premier League och en från The Championship.

Jag lyckades få in mina målspel förra veckan och trippeln satt fint till knappt 6 gånger pengarna.

■■ Ett av de största misstagen som spelare gör är att överskatta ett lag eller spelarnas form. Fotboll är en sport med så få mål och chanser så att det kan gå många matcher innan svagheter blir avslöjade. Se till att se så många matcher som möjligt och bilda dig en egen uppfattning.

Sen använd statistik över längre tid som ett hjälpmedel för att bilda dig en värdering av spelarnas och lags relativa styrkor. Denna vecka kommer jag gå emot ett par lag som visat form men möjligtvis inte förtjänat alla poäng.

■■ Man United - Aston Villa. Ole Gunnars gutter springer på bra i ligan och ligger i delad ledning på 13 poäng efter fyra matcher. Ser man till matcherna så har det däremot varit knackigt spelmässigt och effektiviteten från stjärnspelarna har avgjort. Med ett tufft spelschema och mot ett Villa som sett bättre och bättre ut tror jag inte det här blir en walk in the park.

Jag spelar +1,5 Villa till 1,8.

ANNONS: Lämna in expertens spel

■■ Watford - Newcastle. Jag spelade Watford förra veckan borta mot Norwich. De gjorde en stabil insats och vann med 3-1. Newcastle har fått med sig några resultat, men statistiskt sett så ligger de sist i xG (Expected Goals) - tabellen.

Jag tror de kommer få det fortsatt svårt och tar den raka ettan till 2,30.

ANNONS: Lämna in expertens spel

■■ Bristol City - Fulham. Hemmalaget lyckades vinna borta mot the mighty Rs förra veckan. Detta trots att de släppte till 25 skott och var spelmässigt underlägsna. Detta har varit ett tema i en handfull matcher att Bristol City fått med sig mer än de förtjänat. Nu möter de kanske ligans bästa lag i Fulham och jag tror att det är slut på medflytet. Fulhams offensiv kommer skapa mycket och till slut borde bollarna trilla in.

Jag lirar den raka tvåan till 1,80.

ANNONS: Lämna in expertens spel

Lördagens trippel Man United - Aston Villa: Villa +1,5 (1,8) Watford - Newcastle: Watford (2,3) Bristol City - Fulham: Fulham (1,8) Totalodds: 7,45 Visa mer

Helgens chips och dip…

... 25 mille jackpot på Stryktipset. Årets största 13-rättspott och det är läge att läsa på extra noga. Stryktipspodden med Adam, Giganten och Expressens spelexpert Niklas Borg finns ute och de går för miljonerna.

... Inte för att skryta, eller jo kanske, men jag är i bra form på poolspelen. Satte Europatipset för 620k i söndags och haft ett par fina vinster i veckan. Siktar på att hålla i rushen på lördag och toppa med miljonvinst.

... Världens finaste Championchip-lag (QPR) möter WBA borta på fredagskvällen. Upplagt för målfest och jag tar en tv-peng på över 2,5 mål.

... QPR i all ära men vill man chips och dippa med mål så är det dags att ratta in Ajax under lördagen i Eredivisie. Laget har helt otroliga 27-1 i målskillnad på sina fem första matcher och möter nu ett för året svagt Groningen. 14-0 senaste två matcherna för Ajax. 6-0 här?

... Kanariefåglarna blir helgens långskott? Evertons skadelista fylls på i rask takt med Richarlison, Calvert-Lewin, Pickford, Coleman och Digne alla högst osäkra för spel. Pukki skjuter hem första 3:an för Norwich till högt odds?

… Underspel gångbart i ångest-matchen mellan Arsenal och Tottenham? Arsenal har förvisso två raka segrar, men mot svagt motstånd. Tottenham har förvisso tre segrar i år, men har varit sämre i alla matcher. Ångesten känns total inför det här derbyt, där inte förlora troligen kommer prioriteras över att vinna.