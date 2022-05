Succé eller fiasko? Så kan Big 9 flyga

Har gått drygt ett halvår sedan nya sport- och poolspelet Big 9 lanserades. Succé? Nej. Fiasko? Nej. Få ATG säga att det går segt och att det var svårare än de trodde är som att be en förälder säga att deras eget barn är ganska fult och talanglöst. Man gör inte det. Man kan inte det.

Bygga och lansera ett kupong- och poolspel är svårt, tar lång tid och kostar mycket pengar.

Inte som att lägga in en ny burgarmeny på McDonalds och sedan ha alla svar på sex veckor. Idag omsätter ”Nian” i stora drag 2,5-3,5 miljoner per vecka. Att det endast är 25% under budget är svårt att köpa.

Hade det sagts i oktober att omsättningen i maj kommer ligga på 4-5 miljoner hade det nog skrapats ogillande med hovarna.

Big 9 är inte den fula ankungen. Kunderna kan mycket väl tycka det är en fin svan. Bara den får vara i en stimulerande miljö. Addera reduceringsverktyg för kunderna är en självklarhet.

Måste också vidta minst EN av åtgärderna:

Höjt radpris!

Högre återbetalningsprocent med rullpott!

Ta bort en av vinstgrupperna!

Detta för att attrahera ALLA kundtyper, omsättningsökning och få det veckoatliga spelbuzzet runt kupongen.

Något som ATG envist håller fast vid att INTE göra. Kanske spar dessa livbåtar till senare i höst?

Nu har det nya kupongspelet en ökenvandring framför sig. Sommarutbudet. Utan mästerskap. Första sommartappet och återhämtningskapaciteten kommer kritiskt granskas.

Några extra vattenflaskor får Nian med sig på den långa färden:

Kupongen kommer anpassas så att utbudet kan ligga på flera dagar.

Första egna reduceringsverktyget kommer kopplas på så kunderna kan forma egna system.

Tycker Big 9 hör hemma i ordinarie utbud bland poolspelen. Men då får nog ATG ta fram skiftnyckeln och trimma lite.

Inte så det passar storspelarna utan så vinsterna attraherar småspelarna. Annars blir det här hästbolagets egna Måltipset…

Jackpotkiosken

Stryktipset. 14 miljoner jackpot.

Går ifrån helengelsk kupong och kompletterar med en allsvensk och sydeuropeiska matcher.

Big 9. Återigen jackpot på 1,5 miljoner (877 000 extra i 9-rättspotten) tack vare lätt rad.

Saknar den jämna franska cupfinalen.

Europatipset. Veckokupongen avgörs torsdag-fredag.

Ha koll på förutsättningar för söndagskupong från lördag.