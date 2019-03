Wolverhampton kan nog överraska här – gardera

Efter tio vinster och två oavgjorda matcher föll United första gången mot engelskt motstånd efter tränarbytet.

Spelmässigt kunde matchen mot Arsenal resulterat i poäng och bland annat hade Ole Gunnar Solskjaers manskap ett par bollar i virket.

Ett svårslaget Wolverhampton väntar i FA-cupen. Visserligen ser det bättre ut på skadelistan men Manchester United är långt från att vara ordinarie.

Wolverhampton har gjort en bra säsong som nykomling och kontraktet är räddat sedan länge.

Wolves tog poäng på Old Trafford i höstas och kommer gå all in i cupmatchen.

Ta med alla tecken.

Manchester City genrepade med att besegra Schalke 04 med 7–0 i åttondelsfinalen av Champions League.

Swansea är härmed varnat.

Efter flera lätta omgångar landade utdelningen för 13 rätt till sist på 615 000 kronor senast.

Den här veckan blir det svårt att fälla ”megalamporna” Manchester City och West Ham.

Jackpott väntar kommande lördag?

När Jack Grealish spelar är Aston Villa åtskilliga procent bättre.

Nästa säsong är jag övertygad om att han spelar i en stor liga, troligen Premier League.

Däremot är jag inte säker på att Aston Villa tar klivet upp i fotbollens finrum.

Dramatiskt i Championship

Det återstår nio omgångar i The Championship. Och det är dramatik runt strecken.

Leeds, Sheffield United och Norwich kämpar om de två direktplatserna till högsta serien.

Fyra lag kvalspelar om den sista platsen till Premier League.

Om Nottingham fixar en kvalplats tror jag att Forest blir farligt i kvalet.

Till helgen spikas Nottingham trots klent bortafacit.

Ett sargat Ipswich borde besegras.

Precis som väntat blir det Villa Lidköping mot Västerås i bandyfinalen nästa lördag.

Fyra gånger har Villa Lidköping spelat om guldet. Samtliga har förlorats.

Det är hög tid att förbannelsen bryts.

Grundserien i SHL är över.

Flera lag ser starka ut.

Färjestad är min guldfavorit. Djurgården hade varit det värsta hotet om guldet om inte skadorna avlöst varandra.

Nu tror jag att det blir Luleå, med suveräne målvakten Joel Lassinaantti, som blir Färjestads motståndare i finalen.

Fyra engelska lag är klara för kvartsfinal i Champions League.

Wow!

