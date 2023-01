Det är dags att gnugga geniknölarna ytterligare en lördag när FA-cupen tar över Stryktipset. Då gäller det att hänga med i svängarna då de flesta lagen roterar i elvorna och luftar bänken. Ett stående tips är att följa oddsrörelser och truppinfo så noggrant som möjligt för att ta del av faktorer som inte når gemene tippare i kiosken. Att lämna in kupongen sent kan vara en stor del till framgång då åtta av matcherna startar 16.00 och släpper elvorna en timme innan. Då kan det hända stora grejer på oddsen.

Jag tror bland annat att Nottinghams breda trupp blir avgörande på Bloomfield Road. Å andra sidan är Hull ett roligt skrälldrag mot ett Fulham som springer över sin förmåga.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1. Det är väldigt svårt att veta var man har dagens Liverpool. 3-1-segern i återstarten mot Aston Villa var en i långa stunder imponerande insats, men därefter har undermåliga sådana följts mot både Leicester och Brentford. Mot de sistnämnda var Klopps gäng faktiskt under all kritik. The Bees lyckades neutralisera de rödkläddas anfallsspel utan större bekymmer och skapade sedan mängder av målchanser som Liverpool hade väldigt svårt att hävda sig mot. 1-3 i baken var en ordentlig smäll där Klopp bland annat tvingades ta ut van Dijk i halvtid på grund av skadekänningar. När nederländaren inte tar plats i startelvan har värdarna en tendens att se extra svajiga ut och jag tror inte att han kastas in en cupmatch mot Wolverhampton så länge känningarna finns kvar. Det i kombination med en rad andra förmodade roteringar gör att jag öppnar upp dörren för en möjlig Wolverhampton-skräll. ”Vargarna” kommer närmast från en poäng i derbyt mot Aston Villa och sakta men säkert börjar Lopetegui sätta sin prägel på de orangeklädda. Nyförvärvet Cunha kan mycket väl komma att göra sin debut från start i denna cupmatch och andra offensiva lirare som Jimenez och Traore startade på bänken senast och bör få speltid. Wolves har förtjänat mer än vad de fått med sig under säsongens gång och jag hoppas på att gästerna kan få med sig retroaktiv utdelning på Anfield.

När ettan valsar upp mot 80 procent drar jag öronen åt mig och helgarderar i hopp om en knall!

■■ Match 4. Visst är det charmigt att Fulham, som nykomling, finns med och krigar om Europaplatserna i Premier League. Tre raka segrar sedan uppehållet är för all del imponerande men det ska också påpekas att The Cottagers sprungit över sin förmåga sedan säsongen drog igång. Sett till xGA – förväntat antal insläppta mål – tillhör gästerna faktiskt de klart sämsta lagen i det engelska finrummet och förr eller senare kommer magin i Marco Silvas trollerilåda att börja gå mot sitt slut. När portugisen väntas skruva på sin startelva i FA-cupmatchen mot Hull anser jag att det är dags att dra i handbromsen. Aleksandar Mitrovic är tillgänglig för spel då han är avstängd mot Chelsea kommande torsdag, men serben har samtidigt dragits med skadebekymmer för bara ett par veckor sedan. Anfallaren får absolut inte gå sönder och jag är övertygad om att det finns andra nyckelpjäser som vilas här med anledning av torsdagens Londonderby. Hull lär vara angelägna om en stark insats mot fjolårets kombattanter i The Championship och efter Liam Roseniors inträde på ”Tigrarnas” tränarbänk har defensiven fått ett ansiktslyft. Fem raka utan förlust är ett kvitto på detta. Jag tror att Hull kan ge Fulham en match på MKM Stadium och jag lockas framför allt av att gå emot favoriten när tvåan dansar över 60 procent.

Till dessa streck tycker jag faktiskt inte att det är fel att chansa bort favoriten helt och hållet. Jag inleder med 1X, som troligen blir allt mer spelvärt ju längre spelstopp vi närmar oss.

■■ Match 6. Blackpool befinner sig under nedflyttningsstrecket i The Championship och jag tappar inte hakan om de stannar kvar i samma träsk fram till säsongen går i mål. Tillsammans med Rotherham har The Seasiders gräslig underliggande statistik där framför allt defensiven ser allt annat än vacker ut. Michael Appleton har väldigt mycket att fundera över när det kommer till de bakre leden och även om Arsenal-lånet Patino är en spelare som kan hjälpa Blackpool att dominera ett mittfält är han knappast redo att göra detta mot Nottingham. Nykomlingarna i Premier League har sakta men säkert börjat växa in i kostymen där Steve Cooper ska ges en blombukett för hur han tålmodigt arbetat fram ett fungerande spelsätt. Firma Johnson/Awoniyi börjar lära sig varandras rörelser längst fram och i de bakre leden har Worrall och Boly gjort mittbacksplatserna till sina. Nämnda herrar kan mycket väl roteras denna lördag, men efter den grekiska ägarens våldsamma spenderande i somras sitter gästerna på en bred trupp som bör komma väl till användning i FA-cupen. Det finns inte alls samma lyx i Blackpool som bör lägga störst fokus vid att försöka ta sig upp på säker mark i andraligan. Nottingham, som nyligen slaktade ett roterande Blackburn på bortaplan i Ligacupen, kan däremot gå hårdare för avancemanget i denna anrika turnering och här gillas gästernas segerchans.

Tvåan spikas upp till åtminstone 55 procent.

■■ Match 10. Ipswich är en klassisk engelsk fotbollsklubb som alldeles för länge harvat runt i sammanhang som inte ofta letar sig in bland helgens tv-matcher. Det gör The Tractor Boys inte denna lördag heller, men på Stryktipset finns Niklas Holmgrens favoritlag med. Sedan Ole Gunnar Solskjaers gamla assistent, Kieran McKenna, tog över värdarna har de i snabb takt utvecklat ett spel som åtminstone håller för The Championship. I fjol missades playoff mot andraligan med ett par poäng, den här säsongen blir jag inte alls förvånad om Ipswich går raka vägen upp. Sett till nästan all form av underliggande statistik är de hemmahörande bäst i klassen och McKennas väloljade filosofi gör att Ipswich inte är beroende av att enstaka lirare har en bra dag. Burns, Jackson och Harness är spetsspelare som kan göra livet svårt för Rotherham, men det finns även gott om ersättare på kvisten. Samma lyx finns däremot inte hos de tillresta. Viktor Johansson har en otacksam uppgift mellan stolparna i The Championships tveklöst sämsta lag och jag anser att det bara är en tidsfråga innan The Millers tagit över jumboplatsen i den engelska andraligan. Det blöder i ögonen när man bevittnar Rotherhams underliggande siffror och trots att Ipswich befinner sig en nivå ned i seriesystemet är deras favoritskap vara befogat.

Förhoppningsvis drar inte ettan iväg till någon stor överstreckning just på grund av skillnaden i division. Smart spik.

SPIKEN

Nottingham (match 6)

Nottinghams sanslösa spenderande i somras gör att Steve Cooper förfogar över ett starkt ”b-lag” att lufta i FA-cupen. Blackpool är under isen och får vika hädan för ett Forest på uppgång.

SKRÄLLEN

Wolverhampton (match 1)

Liverpool övertygar inte alls just nu och jag tror att Wolverhampton ska kunna göra matchbilden på Anfield jämnare än vad både odds och streck vittnar om. Alla tecken åker med när ett ordentligt skrälljobb ska göras.

FAVORIT I FARA

Fulham (match 4)

Fulham har gått starkt i Premier League, alldeles för starkt sett till underliggande statistik. Redan på torsdag är det derbydags mot Chelsea och jag tror inte att Marco Silva vill riskera några av sina viktigaste pjäser mot Hull. Skrällvarning utfärdas på MKM Stadium.